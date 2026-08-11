Dopo la retrocessione della passata stagione e un campionato tutt'altro che entusiasmante l'Hellas Verona si mette a lavoro per il futuro. Nella giornata odierna, tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale, il presidente esecutivo Italo Zanzi ha confermato il via libera per le consultazioni riguardanti il nuovo stadio. La realizzazione dell'impianto avverrà nel quartiere Bentegodi, si tratterà di una struttura moderna e all'avanguardia che rientrerà nella tabella di marcia per Euro 2032, evento considerato importante sia per la città di Verona che per l'intero paese.

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Progetto depositato, il club chiede sostegno a tifosi e partner commerciali

La costruzione del nuovo stadio di Verona. La società scaligera infatti ha chiesto consigli a partner commerciali, tifosi e rappresentanti del territorio e del quartiere dove sorgerà lo stadio. Questa iniziativa nasce dall'idea di creare un'come città e come squadra raccogliendo tramite un sondaggio i pareri di più persone.

A seguito della presentazione del progetto il direttore esecutivo Italo Zani ha rilasciato alcuni commenti: "Siamo orgogliosi di essere ufficialmente entrati nella prima fase di questo complesso processo".

VERONA, ITALIA - 19 SETTEMBRE: Vista generale dello stadio durante la Serie A match tra Hellas Verona FC e AS Roma allo Stadio Marcantonio Bentegodi il 19 settembre 2020 a Verona, Italia. (Foto di Alessandro Sabattini/Getty Images)

"A nome della proprietà desidero assicurare i tifosi dell’Hellas e la città di Verona che saranno compiuti tutti gli sforzi necessari per realizzare uno stadio capace di coniugare la tradizione della grande famiglia gialloblù con i requisiti e i servizi che un impianto moderno deve garantire." Ha poi continuato: "Abbiamo effettuato un investimento significativo per realizzare e consegnare uno studio di fattibilità che costituisca le basi per il successo del progetto.

Conclude: "Siamo consapevoli che ci attende un duro lavoro, ma con un team qualificato di esperti saremo impegnati a costruire uno stadio che supporterà la crescita del club dentro e fuori dal campo".

Un progetto molto ben strutturato ed importante quello dell'Hellas Verona che punta ad Euro 2032 e a modernizzare il proprio stadio.