Il legame tra Gianni Infantino e Donald Trump torna al centro della scena internazionale. Il presidente della FIFA potrebbe essere chiamato a rispondere davanti al Congresso americano già il prossimo gennaio, nell'ambito di un'indagine che coinvolge i rapporti tra la federazione calcistica mondiale e la Casa Bianca: la vicenda, andrebbe oltre al semplice rapporto istituzionale tra due figure di primo piano e le ricostruzioni riferiscono di questioni economiche politiche e molto altro pesanti sul tavolo.

Trump-Infantino: l'indagine di Raskin

Come riporta L'Equipe, a promuovere l'iniziativa è, deputato democratico e membro di primo piano delladella Camera dei Rappresentanti, il quale, Lo scorso 26 luglio ha inviato una lettera ufficiale a, dando avvio a un'indagine sui presuntidi favore tra la FIFA e l'amministrazione statunitense del presidente. Nel documento, secondo quanto riportato dai media internazionali, Raskin sollevasu alcuni episodi: l'assegnazione a Trump del 'FIFA Peace Prize' nel dicembre 2025, l'affitto di uffici nella Trump Tower di New York e la gestione delle indagini federali su precedentilegati al calcio internazionale.

Secondo il deputato, questi elementi potrebbero configurare uno scambio di favori, precisando però di trattarsi finora solo di contestazioni politiche e ipotesi investigative. La richiesta di Raskin, comprende documenti su regali, pagamenti, comunicazioni con funzionari americani e registri degli accessi agli uffici FIFA, richiedendo anche un confronto formale con lo stesso presidente.

SHARM EL-SHEIKH, EGITTO - 13 OTTOBRE: STATI UNITI Il presidente Donald Trump e il presidente della FIFA Gianni Infantino posano per una foto, in un vertice dei leader mondiali sulla fine della guerra di Gaza il 13 ottobre 2025 a Sharm El-Sheikh, in Egitto. Il presidente Trump è in Egitto per incontrare i leader europei e mediorientali in quello che viene annunciato come un vertice internazionale di pace, a seguito dell'inizio di un accordo di cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti per porre fine alla guerra nella Striscia di Gaza. (Foto di Suzanne Plunkett - Piscina / Getty Images)

I rapporti con Trump e l'ombra degli affari commerciali

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Un altro elemento finito sotto osservazione riguarda i contatti trae la famiglia. Secondo le ricostruzioni, il presidente FIFA avrebbe discusso la possibilità di cedere una partecipazione neidella Coppa del Mondo (il famoso progetto), ad una società collegata a, fratello di Jared, genero di. coinvolgendo la società Thrive Capital e un progetto di valorizzazione commerciale dei diritti FIFA.A questa vicenda, inoltre, si aggiungono lesi prezzi dei biglietti delle partite del Mondiale e sulle decisioni dell'amministrazione Trump in materia di procedimenti giudiziari legati alla corruzione sportiva. Nel gennaio del 2027 può esserci ladell'indagine, quando Raskin potrebbe assumere la presidenza della Commissione Giustizia, acquisendo maggiori strumenti per portare avanti l'indagine e richiedere ulteriori documenti e testimonianze, nonché la stessaufficiale di Infantino, secondo quanto riferito dal 'Telegraph'.