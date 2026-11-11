I democratici americani vogliono fare luce sui rapporti tra la FIFA e amministrazione Trump, con il numero uno Gianni Infantino nel mirino
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Il legame tra Gianni Infantino e Donald Trump torna al centro della scena internazionale. Il presidente della FIFA potrebbe essere chiamato a rispondere davanti al Congresso americano già il prossimo gennaio, nell'ambito di un'indagine che coinvolge i rapporti tra la federazione calcistica mondiale e la Casa Bianca: la vicenda, andrebbe oltre al semplice rapporto istituzionale tra due figure di primo piano e le ricostruzioni riferiscono di questioni economiche politiche e molto altro pesanti sul tavolo.
Trump-Infantino: l'indagine di RaskinCome riporta L'Equipe, a promuovere l'iniziativa è Jamie Raskin, deputato democratico e membro di primo piano della Commissione di Giustizia della Camera dei Rappresentanti, il quale, Lo scorso 26 luglio ha inviato una lettera ufficiale a Infantino, dando avvio a un'indagine sui presunti rapporti di favore tra la FIFA e l'amministrazione statunitense del presidente Donald Trump. Nel documento, secondo quanto riportato dai media internazionali, Raskin solleva interrogativi su alcuni episodi: l'assegnazione a Trump del 'FIFA Peace Prize' nel dicembre 2025, l'affitto di uffici nella Trump Tower di New York e la gestione delle indagini federali su precedenti casi di corruzione legati al calcio internazionale.
Secondo il deputato, questi elementi potrebbero configurare uno scambio di favori, precisando però di trattarsi finora solo di contestazioni politiche e ipotesi investigative. La richiesta di Raskin, comprende documenti su regali, pagamenti, comunicazioni con funzionari americani e registri degli accessi agli uffici FIFA, richiedendo anche un confronto formale con lo stesso presidente.
I rapporti con Trump e l'ombra degli affari commercialiUn altro elemento finito sotto osservazione riguarda i contatti tra Infantino e la famiglia Kushner. Secondo le ricostruzioni, il presidente FIFA avrebbe discusso la possibilità di cedere una partecipazione nei diritti commerciali della Coppa del Mondo (il famoso progetto FFE), ad una società collegata a Joshua Kushner, fratello di Jared, genero di Trump. coinvolgendo la società Thrive Capital e un progetto di valorizzazione commerciale dei diritti FIFA.
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