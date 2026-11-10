La presidenza della FIFA potrebbe prepararsi ad una nuova svolta della sua storia recente, con nomi inattesi quanto stuzzicanti. Dopo le polemiche che stanno continuando ad investire il presidente Gianni Infantino per il progetto di apertura agli investitori privati, starebbe prendendo sempre più quota il nome di Arsene Wenger: l'ex tecnico dell'Arsenal starebbe valutando seriamente la possibilità di candidarsi alla guida del calcio mondiale.

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Secondo quanto riportato dalla 'BBC', da diverse settimane alcuni importanti esponenti del calcio europeo stanno spingendo affinché sia proprioa scendere in campo contro, per prendere le redini del calcio mondiale. Il francese, oggi responsabile dello sviluppo globale del calcio presso la, non ha ancora preso una decisione definitiva, ma starebbeconcretamente questa possibilità, spinto dal sostegno di organi sportivi europei tutt'altro che irrilevanti: a suo favore, infatti, giocherebbero sia lainternazionale, l'esperienza, ma anche il possibile sostegno della, grande protagonista dell'alle iniziative di Infantino. Resterebbe, tuttavia, undelicato legato all'età di Wenger, ormai 77enne, in quanto secondo alcuni non idoneo anagraficamente per ricoprire un mandato quadriennale, riporta la BBC.

La UEFA, tra l'altro, aveva chiesto chiarimenti a Infantino sulla vicenda del progetto FFE, poi abbandonato dopo le forte contestazioni, e lo stesso Wenger scelse di prendere pubblicamente le distanze dall'iniziativa, nonostante la nota vicinanza con il presidente: "Non sono stato coinvolto in questo piano e ne ho appreso l'esistenza solo attraverso le notizie dei media", aggiungendo che "la decisione di ritirare il progetto era assolutamente necessaria".

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Nonostante le polemiche e una posizione certamente, quantomeno sotto l'aspettoconserva tuttavia ancora una solida rete di consensi tra, ribadendo recentemente di "avere il sostegno della stragrande maggioranza del calcio mondiale". In particolare, il presidente ha incassato un importante appoggio da parte delle, accompagnato dalla promessa di maggiori finanziamenti per lo sviluppo del calcio nel continente. Proprio l'Africa, tuttavia, potrebbe rappresentare un terreno favorevole anche per lo stesso, in virtù dell'attenzione riservata ai calciatori africani durante la sua esperienza all'Arsenal e anche del suoall'ampliamento del Mondiale a 48 squadre, favorendo la crescita delle nazioni calcisticamente meno sviluppate.

BUDAPEST, UNGHERIA - 30 MAGGIO: l'ex allenatore dell'Arsenal Arsene Wenger guarda prima della finale di UEFA Champions League 2026 tra Paris Saint-Germain e Arsenal FC alla Puskas Arena il 30 maggio 2026 a Budapest, Ungheria. (Foto di Lars Baron/Getty Images)

La corsa alla presidenza entra intanto nella sua fase decisiva, per quanto iniziale: il 18 novembre sarà infatti il termine per presentare le candidature in vista delle elezioni del prossimo marzo, con nomi già noti come Ramon Vega, ex difensore del Tottenham, e Kozo Toshima, presidente onorario della Federcalcio giapponese. Wenger dovrà perciò decidere se trasformare le pressioni ricevute in una mossa concreta, e dovrà farlo alla svelta.