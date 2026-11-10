Arsene Wenger punta in alto e riflette sulla possibilità di candidarsi alle elezioni FIFA del 2027: la UEFA spinge per il francese e mette ai margini Infantino
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La presidenza della FIFA potrebbe prepararsi ad una nuova svolta della sua storia recente, con nomi inattesi quanto stuzzicanti. Dopo le polemiche che stanno continuando ad investire il presidente Gianni Infantino per il progetto di apertura agli investitori privati, starebbe prendendo sempre più quota il nome di Arsene Wenger: l'ex tecnico dell'Arsenal starebbe valutando seriamente la possibilità di candidarsi alla guida del calcio mondiale.
FIFA, Wenger e l'appoggio della UEFA: le ultime sulla presidenzaSecondo quanto riportato dalla 'BBC', da diverse settimane alcuni importanti esponenti del calcio europeo stanno spingendo affinché sia proprio Arsene Wenger a scendere in campo contro Infantino, per prendere le redini del calcio mondiale. Il francese, oggi responsabile dello sviluppo globale del calcio presso la FIFA, non ha ancora preso una decisione definitiva, ma starebbe considerando concretamente questa possibilità, spinto dal sostegno di organi sportivi europei tutt'altro che irrilevanti: a suo favore, infatti, giocherebbero sia la reputazione internazionale, l'esperienza, ma anche il possibile sostegno della UEFA, grande protagonista dell'opposizione alle iniziative di Infantino. Resterebbe, tuttavia, un interrogativo delicato legato all'età di Wenger, ormai 77enne, in quanto secondo alcuni non idoneo anagraficamente per ricoprire un mandato quadriennale, riporta la BBC.
La UEFA, tra l'altro, aveva chiesto chiarimenti a Infantino sulla vicenda del progetto FFE, poi abbandonato dopo le forte contestazioni, e lo stesso Wenger scelse di prendere pubblicamente le distanze dall'iniziativa, nonostante la nota vicinanza con il presidente: "Non sono stato coinvolto in questo piano e ne ho appreso l'esistenza solo attraverso le notizie dei media", aggiungendo che "la decisione di ritirare il progetto era assolutamente necessaria".
Verso le elezioni: Infantino resta il favorito? Ecco i candidatiNonostante le polemiche e una posizione certamente indebolita, quantomeno sotto l'aspetto mediatico, Infantino conserva tuttavia ancora una solida rete di consensi tra Sud America, Africa e Asia, ribadendo recentemente di "avere il sostegno della stragrande maggioranza del calcio mondiale". In particolare, il presidente ha incassato un importante appoggio da parte delle 54 federazioni africane, accompagnato dalla promessa di maggiori finanziamenti per lo sviluppo del calcio nel continente. Proprio l'Africa, tuttavia, potrebbe rappresentare un terreno favorevole anche per lo stesso Wenger, in virtù dell'attenzione riservata ai calciatori africani durante la sua esperienza all'Arsenal e anche del suo sostegno all'ampliamento del Mondiale a 48 squadre, favorendo la crescita delle nazioni calcisticamente meno sviluppate.
La corsa alla presidenza entra intanto nella sua fase decisiva, per quanto iniziale: il 18 novembre sarà infatti il termine per presentare le candidature in vista delle elezioni del prossimo marzo, con nomi già noti come Ramon Vega, ex difensore del Tottenham, e Kozo Toshima, presidente onorario della Federcalcio giapponese. Wenger dovrà perciò decidere se trasformare le pressioni ricevute in una mossa concreta, e dovrà farlo alla svelta.
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