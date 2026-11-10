Dopo la finale di Champions League del 2029, lo Spotify Camp Nou adesso comincia a pensare al prossimo importante impegno: il Mondiale del 2030. Come sappiamo, la casa del Barcellona è in fase di costante restyling da due anni, motivo per cui non può ancora arrivare al tutto esaurito ma il presidente del club catalano, Joan Laporta, ha sempre confermato il massimo impegno nel terminare i lavori nei tempi stabiliti, se non anche in anticipo. Nel frattempo, proprio in vista dei Mondiali, la FIFA ha mandato una delegazione per l'ispezione dell'impianto.

La FIFA ispeziona lo Spotify Camp Nou: lo stadio mira alla finale del Mondiale 2030

Ieri una delegazione

FIFA

ha visitato lo stadio per ispezionarne le strutture e valutarne l'idoneità ad ospitare la finale o altre partite dei Mondiali del 2030. Il Barcellona e la città desiderano fortemente che

il Camp Nou

ospiti la finale, un'opzione che, data l'adeguatezza delle strutture e la capienza dello stadio, è attualmente al vaglio.

Jaume Collboni

, e

Berni Álvarez

, assessore allo sport del governo catalano.

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Per completare la valutazione, è stata richiesta la presentazione della documentazione e delle planimetrie tecniche entro la fine dell'anno. Come accennato, nonostante lo stadio ormai nella fase finale di ristrutturazione, ciò non rappresenterebbe un problema, poiché nelle precedenti edizioni dei Mondiali tutte le ispezioni degli stadi sono state effettuate quando questi erano ancora incompiuti, come nel caso del Qatar. Senza poi togliere il fatto che lo stadio è tornato ad ospitare le partite casalinghe del Barcellona ormai da un anno.

Da centro di Europa a centro del Mondo? Lovuole davvero fare le cose non in grande, in grandissima.Ad accogliere la delegazione sono stati il presidente del Barça, Joan Laporta, il sindaco della città,

BARCELLONA, SPAGNA - 16 SETTEMBRE: Una veduta generale dell'interno dello stadio mentre le due squadre si stringono la mano prima della partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra FC Barcelona e Real Racing Club de Santander, allo Spotify Camp Nou, il 16 settembre 2026 a Barcellona, ​​Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

Sulla carta, la candidatura dello Spotify Camp Nou per ospitare la finale è la migliore. Come riportato dal quotidiano Mundo Deportivo, il prossimo 27 maggio, la FIFA annuncerà quale stadio ospiterà la finale e quante partite si giocheranno nella casa del Barcellona, un numero che varierà tra cinque e sette sfide.