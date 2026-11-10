In vista del Mondiale in programma nel 2030, la Federazione ha mandato una delegazione per l'ispezione dell'impianto:
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Dopo la finale di Champions League del 2029, lo Spotify Camp Nou adesso comincia a pensare al prossimo importante impegno: il Mondiale del 2030. Come sappiamo, la casa del Barcellona è in fase di costante restyling da due anni, motivo per cui non può ancora arrivare al tutto esaurito ma il presidente del club catalano, Joan Laporta, ha sempre confermato il massimo impegno nel terminare i lavori nei tempi stabiliti, se non anche in anticipo. Nel frattempo, proprio in vista dei Mondiali, la FIFA ha mandato una delegazione per l'ispezione dell'impianto.
La FIFA ispeziona lo Spotify Camp Nou: lo stadio mira alla finale del Mondiale 2030Da centro di Europa a centro del Mondo? Lo Spotify Camp Nou vuole davvero fare le cose non in grande, in grandissima. Ieri una delegazione FIFA ha visitato lo stadio per ispezionarne le strutture e valutarne l'idoneità ad ospitare la finale o altre partite dei Mondiali del 2030. Il Barcellona e la città desiderano fortemente che il Camp Nou ospiti la finale, un'opzione che, data l'adeguatezza delle strutture e la capienza dello stadio, è attualmente al vaglio. Ad accogliere la delegazione sono stati il presidente del Barça, Joan Laporta, il sindaco della città, Jaume Collboni, e Berni Álvarez, assessore allo sport del governo catalano.
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Sulla carta, la candidatura dello Spotify Camp Nou per ospitare la finale è la migliore. Come riportato dal quotidiano Mundo Deportivo, il prossimo 27 maggio, la FIFA annuncerà quale stadio ospiterà la finale e quante partite si giocheranno nella casa del Barcellona, un numero che varierà tra cinque e sette sfide.
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