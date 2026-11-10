La doppietta rifilata ai danni dell'Elversberg qualche sera fa, decisiva per il successo del Borussia Dortmund, non sembra comunque esser bastata a Felix Nmecha per far gioire i propri tifosi. Il centrocampista è infatti finito al centro di un acceso dibattito in Germania per il gesto mostrato durante l’esultanza dopo una delle reti realizzate, riconducibile a una campagna di carattere religioso.

La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica, provocando la reazione dell’associazione dei tifosi gialloneri e coinvolgendo anche la Federazione tedesca, intenzionata a confrontarsi direttamente con il giocatore, mentre il Borussia Dortmund ha scelto di intervenire pubblicamente in sua difesa.

Le polemiche per l'esultanza e la posizione del Borussia Dortmund

Al centro delle discussioni c'è il gesto compiuto dadopo una delle reti contro l'Elversberg, quando il centrocampista. Un'esultanza riconducibile alla campagna religiosa "The King's Return", legata al movimento evangelico, al quale il calciatore ha manifestato il proprio sostegno.

La vicenda ha provocato la reazione dell'associazione dei tifosi del Borussia Dortmund, che ha espresso preoccupazione per i legami del giocatore con ambienti religiosi accusati di promuovere posizioni conservatrici e discriminatorie. La società giallonera ha raccolto le perplessità dei propri sostenitori, ribadendo però la volontà di confrontarsi direttamente con Nmecha e sottolineando l'importanza dei valori di rispetto, uguaglianza e inclusione.

DORTMUND, GERMANIA - 7 NOVEMBRE: Felix Nmecha del Borussia Dortmund segna il primo gol della sua squadra durante la partita di Bundesliga 2026/27 tra Borussia Dortmund e SV Elversberg, disputata al Signal Iduna Park il 7 novembre 2026 a Dortmund, in Germania. (Foto di Lars Baron/Getty Images)

Anche la Federazione tedesca ha deciso di approfondire la questione, con il direttore sportivo Rudi Voller che ha dichiarato di voler parlare con il centrocampista per chiarire il significato della sua esultanza. Dal canto suo, il giocatore ha difeso il proprio gesto, spiegando attraverso i social che intendeva semplicemente manifestare la propria fede in Gesù, senza promuovere messaggi di odio o discriminazione.

Felix Nmecha hat sich nach der Kritik an seinem Torjubel bei Instagram öffentlich geäußert. Der Nationalspieler von Borussia Dortmund erklärte, seine Geste habe ausschließlich seinem christlichen Glauben gegolten und nicht der Unterstützung von Diskriminierung oder Hass.



Nmechas… pic.twitter.com/eQQy5msaJy — Sky Sport (@SkySportDE) November 10, 2026

Inoltre,che Nmecha finisce al centro di polemiche simili. Nel, ai tempi del, era già stato criticato per aver condiviso, durante il mese del Pride, un contenuto di matrice religiosa conservatrice, precisando anche in quell'occasione di non avere intenzione di discriminare nessuno.