L’esultanza di Felix Nmecha dopo la doppietta contro l’Elversberg ha scatenato le polemiche tra i tifosi del Dortmund e ha attirato l’attenzione della Federazione tedesca.
Borussia Dortmund, Ryerson subisce fallo e si rompono i pantaloncini
La doppietta rifilata ai danni dell'Elversberg qualche sera fa, decisiva per il successo del Borussia Dortmund, non sembra comunque esser bastata a Felix Nmecha per far gioire i propri tifosi. Il centrocampista è infatti finito al centro di un acceso dibattito in Germania per il gesto mostrato durante l’esultanza dopo una delle reti realizzate, riconducibile a una campagna di carattere religioso.
La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica, provocando la reazione dell’associazione dei tifosi gialloneri e coinvolgendo anche la Federazione tedesca, intenzionata a confrontarsi direttamente con il giocatore, mentre il Borussia Dortmund ha scelto di intervenire pubblicamente in sua difesa.
Le polemiche per l'esultanza e la posizione del Borussia DortmundAl centro delle discussioni c'è il gesto compiuto da Nmecha dopo una delle reti contro l'Elversberg, quando il centrocampista si è inginocchiato simulando di togliersi una corona immaginaria dalla testa per poi deporla davanti a sé. Un'esultanza riconducibile alla campagna religiosa "The King's Return", legata al movimento evangelico Ballers in God, al quale il calciatore ha manifestato il proprio sostegno.
La vicenda ha provocato la reazione dell'associazione dei tifosi del Borussia Dortmund, che ha espresso preoccupazione per i legami del giocatore con ambienti religiosi accusati di promuovere posizioni conservatrici e discriminatorie. La società giallonera ha raccolto le perplessità dei propri sostenitori, ribadendo però la volontà di confrontarsi direttamente con Nmecha e sottolineando l'importanza dei valori di rispetto, uguaglianza e inclusione.
Anche la Federazione tedesca ha deciso di approfondire la questione, con il direttore sportivo Rudi Voller che ha dichiarato di voler parlare con il centrocampista per chiarire il significato della sua esultanza. Dal canto suo, il giocatore ha difeso il proprio gesto, spiegando attraverso i social che intendeva semplicemente manifestare la propria fede in Gesù, senza promuovere messaggi di odio o discriminazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA