Brutte notizie per la Nazionale e per il club
Le lacrime di una leggenda. Cristiano Ronaldo saluta il Mondiale
Tra i calciatori che Jorge Jesus, commissario tecnico del Portogallo, ha convocato per questa sosta delle Nazionali figura anche Bernardo Silva. Per il centrocampista del veste la maglia del Real Madrid si tratta di un momento molto importante per la sua carriera con la propria selezione. Infatti, a seguito del ritiro di Cristiano Ronaldo dalla Nazionale, l'ex Manchester City ha ottenuto la fascia da capitano. Nella gara di ieri persa 1-4 contro la Danimarca, il 32enne di Lisbona ha fatto il suo ingresso in campo dalla panchina. Nel corso della giornata odierna il Portogallo ha svolto una sessione di allenamento in vista della prossima gara di Nations League e proprio il neo-capitano era assente. Infatti, dopo un esame medico, ha lasciato il ritiro.
Bernardo Silva lascia il ritiro del Portogallo per infortunioNel match di ieri sera della quinta giornata della fase a giorni di Nations League, Bernardo Silva ha fatto il suo ingresso in campo negli ultimi dieci minuti di gara. Fino a quel momento, il Portogallo stava perdendo 0-4 contri i danesi, i quali hanno segnato con Pierre-Emile Hojbjerg, la doppietta dell'attaccante del Napoli Rasmus Hojlund ed il gol di Joachim Andersen. A pochi passi dalla porta, Bernardo Silva ha segnato la rete della bandiera per la sua Nazionale negli ultimi istanti dell'incontro. A seguito di questo risultato, i portoghesi hanno perso la prima partita di quest'edizione della Nations League dopo aver ottenuto quattro vittorie di fila.
Ovviamente, anche il Real Madrid sta osservando con attenzione la situazione del proprio giocatore visto che il prossimo fine settimana i club torneranno in campo. Per di più, dal 21 novembre fino ai primi giorni di dicembre, i Blancos allenati da José Mourinho giocheranno ben cinque partite, di cui quattro della Liga Spagnola e quella in Champions League il 24 novembre contro gli olandesi del PSV. Il Real, quindi, spera che il problema del centrocampista portoghese non sia nulla di grave.
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