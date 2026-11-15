Tra i calciatori che Jorge Jesus, commissario tecnico del Portogallo, ha convocato per questa sosta delle Nazionali figura anche Bernardo Silva. Per il centrocampista del veste la maglia del Real Madrid si tratta di un momento molto importante per la sua carriera con la propria selezione. Infatti, a seguito del ritiro di Cristiano Ronaldo dalla Nazionale, l'ex Manchester City ha ottenuto la fascia da capitano. Nella gara di ieri persa 1-4 contro la Danimarca, il 32enne di Lisbona ha fatto il suo ingresso in campo dalla panchina. Nel corso della giornata odierna il Portogallo ha svolto una sessione di allenamento in vista della prossima gara di Nations League e proprio il neo-capitano era assente. Infatti, dopo un esame medico, ha lasciato il ritiro.

Bernardo Silva lascia il ritiro del Portogallo per infortunio

Nel match di ieri sera della quinta giornata della fase a giorni di Nations League, Bernardo Silva ha fatto il suo ingresso in campo negli ultimi dieci minuti di gara. Fino a quel momento, il Portogallo stava perdendo 0-4 contri i danesi, i quali hanno segnato con, la doppietta dell'attaccante deled il gol di. A pochi passi dalla porta, Bernardo Silva ha segnato la rete della bandiera per la sua Nazionale negli ultimi istanti dell'incontro. A seguito di questo risultato, i portoghesi hanno perso la prima partita di quest'edizione della Nations League dopo aver ottenuto quattro vittorie di fila.La squadra allenata da Jorge Jesus scenderà nuovamente in campo martedìcontro ilchiudendo, così, la fase a gironi della competizione europea. Tuttavia, i portoghesi non potranno contare suche, avendo raggiunto il limite di cartellini gialli, sono stati squalificati. Inoltre, la Federazione Calcistica Portoghese ha riportato sul proprio sito ufficiale che anche Bernardo Silva sarà indisponibile ma, nel suo caso, si tratta di unevidenziato daglisostenuti in giornata.

Atene, Grecia - 4 novembre 2026: Bernardo Silva del Real Madrid durante la partita di UEFA Champions League 2026/27 tra AEK Atene e Real Madrid all'AEK Arena. (Foto di Milos Bicanski/Getty Images)

Ovviamente, anche il Real Madrid sta osservando con attenzione la situazione del proprio giocatore visto che il prossimo fine settimana i club torneranno in campo. Per di più, dal 21 novembre fino ai primi giorni di dicembre, i Blancos allenati da José Mourinho giocheranno ben cinque partite, di cui quattro della Liga Spagnola e quella in Champions League il 24 novembre contro gli olandesi del PSV. Il Real, quindi, spera che il problema del centrocampista portoghese non sia nulla di grave.