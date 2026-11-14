Diomande brilla al Real Madrid e in Nazionale: ora Mourinho affronta il rebus Vinicius
Costa d'Avorio, Diomande arriva in ritiro e regala banconote ai tifosi
Durante la sosta per le Nazionali, Yan Diomande trascina la Costa d'Avorio e conferma lo straordinario momento vissuto al Real Madrid. Inizialmente l'ivoriano raccoglie pochi minuti a destra, ma la svolta arriva contro il Villarreal: José Mourinho lascia in panchina un opaco Vinicius e lancia dal primo minuto Diomande, che ripaga la fiducia firmando un gran gol da sinistra. Complice la squalifica di quattro giornate rimediata dal brasiliano, l'ex Lipsia blinda il posto e inanella una serie di prestazioni di altissimo livello. In settimana, con la maglia numero 10 della sua Nazionale, Diomande disputa tutta la gara contro il Gambia accanto a Wahi e Pépé, ruba un pallone decisivo sulla corsia mancina e serve un assist che certifica la sua leadership tecnica.
Il rientro di Vinicius e il rebus tatticoLa squalifica di Vinicius termina ora e il brasiliano scalda i motori per rientrare già sabato al Santiago Bernabéu contro il Celta Vigo. Scatta così l'ora della verità per Mourinho, chiamato a sciogliere un autentico rebus tattico. Il tecnico portoghese vede da sempre Vinicius a sinistra e Diomande a destra, dove l'ivoriano ha giocato 1.591 minuti nella scorsa stagione a Lipsia sfruttando la sua potenza per crossare, contro i soli 478 a sinistra, ma schierarli entrambi insieme a Mbappé costringerebbe a sacrificare un centrocampista tra Bellingham, Güler e Bernardo Silva, tutti in grande crescita.
Le parole di Mourinho e il posto in bilicoMourinho affronta il tema in conferenza stampa senza dimenticare gli altri attaccanti, ma ribadisce chi interpreta meglio la corsia mancina. "Diomande può giocare su entrambe le fasce, Brahim anche, Endrick un po' più a destra ma anche a sinistra. Di tutti loro Vini è il più adatto a giocare sulla fascia sinistra", confessa il tecnico lusitano. Soltanto il campo dirà però se Vinicius conserverà il suo vecchio status intoccabile: già dieci giorni fa Mourinho ha chiarito che nessuno possiede il posto assicurato, e davanti all'esplosione di Diomande il numero sette dovrà sudarsi ogni singolo minuto.
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