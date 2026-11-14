Durante la sosta per le Nazionali, Yan Diomande trascina la Costa d'Avorio e conferma lo straordinario momento vissuto al Real Madrid. Inizialmente l'ivoriano raccoglie pochi minuti a destra, ma la svolta arriva contro il Villarreal: José Mourinho lascia in panchina un opaco Vinicius e lancia dal primo minuto Diomande, che ripaga la fiducia firmando un gran gol da sinistra. Complice la squalifica di quattro giornate rimediata dal brasiliano, l'ex Lipsia blinda il posto e inanella una serie di prestazioni di altissimo livello. In settimana, con la maglia numero 10 della sua Nazionale, Diomande disputa tutta la gara contro il Gambia accanto a Wahi e Pépé, ruba un pallone decisivo sulla corsia mancina e serve un assist che certifica la sua leadership tecnica.

Il rientro di Vinicius e il rebus tattico

Ladi Vinicius termina ora e il brasiliano scalda i motori per rientrare già sabato al Santiago Bernabéu contro il Celta Vigo. Scatta così l'ora della verità perchiamato a sciogliere un autentico rebus tattico. Il tecnico portoghese vede da sempre Vinicius a sinistra e Diomande a destra, dove l'ivoriano ha giocato 1.591 minuti nella scorsa stagione a Lipsia sfruttando la sua potenza per crossare, contro i soli 478 a sinistra, ma schierarli entrambi insieme acostringerebbe a sacrificare un centrocampista tra Bellingham, Güler e Bernardo Silva, tutti in grande crescita.

SANTANDER, SPAGNA - 1 NOVEMBRE: Yan Diomande del Real Madrid osserva durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra Real Racing Club de Santander e Real Madrid, disputata allo stadio El Sardinero il 1° novembre 2026 a Santander, in Spagna. (Foto di Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

Le parole di Mourinho e il posto in bilico

affronta il tema in conferenza stampa senza dimenticare gli altri attaccanti, ma ribadisce chi interpreta meglio la corsia mancina. "Diomande può giocare su entrambe le fasce, Brahim anche, Endrick un po' più a destra ma anche a sinistra. Di tutti loro Vini è il più adatto a giocare sulla fascia sinistra", confessa il tecnico lusitano. Soltanto il campo dirà però seconserverà il suo vecchio status intoccabile: già dieci giorni faha chiarito che nessuno possiede il posto assicurato, e davanti all'esplosione diil numero sette dovrà sudarsi ogni singolo minuto.