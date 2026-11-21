Oggi è andata in scena l'Assemblea dei Soci del Real Madrid, presieduta dal presidente Florentino Perez. Tra i 1.597 soci compromissari figura anche l'ex tennista numero uno al mondo Rafael Nadal, che ha ricevuto una standing ovation prima del voto che gli ha permesso di entrare nel Consiglio Direttivo del club.

Dopo la tornata di voti prende la parola il numero uno dei Blancos, che ringrazia tutti per la fiducia ricevuta durante le elezioni presidenziali di maggio e replica indirettamente al candidato Enrique Riquelme, ribadendo che il Real Madrid resterà sempre dei suoi soci e non cambierà modello societario: "Siamo un club indipendente in cui i soci sarete sempre gli unici padroni. Ci hanno accusato di voler vendere il club. Se diluiamo il sentimento di socio attacchiamo l'istituzione. I soci sono anche i guardiani del club", afferma Florentino Perez.

Il nuovo Bernabéu e il ritorno ufficiale in UEFA ed EFC

Il focus disi sposta successivamente sull'elogio alla squadra che porta i risultati in campo, guidata nuovamente da Josée dai nuovi innesti di calciomercato, compreso il campione del mondo Marc Cucurella, dedicando inoltre un ringraziamento speciale a Danistorico terzino Blancos che ha lasciato il Real dopo 24 anni complessivi tra giovanili e prima squadra. Dall'assemblea emerge come il motore economico del club sia il nuovoche ha già più che raddoppiato gli incassi rispetto al periodo pre-ristrutturazione grazie alla sua versatilità, ospitando anche la visita di Papa Leone XIV e alcuni incontri di

Dopo i vari allontanamenti e la vittoria in tribunale legati alla vicenda Superlega, Florentino Perez annuncia il rientro stabile del Real Madrid nell'EFC e nella UEFA dopo aver raggiunto l'accordo con Al-Khelaifi, Boehly e Ceferin: "Abbiamo vinto in tribunale perché avevamo ragione e questo ci è servito per arrivare a un buon accordo, non per debolezza. Il Madrid lavora per tornare nell'EFC e nella UEFA per spingere dall'interno queste trasformazioni".

MADRID, SPAGNA - 8 NOVEMBRE: Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, saluta i tifosi prima della partita della NFL a Madrid del 2026 tra i Cincinnati Bengals e gli Atlanta Falcons, disputata l'8 novembre 2026 allo stadio Santiago Bernabéu a Madrid, in Spagna. (Foto di Denis Doyle/Getty Images)

L'affondo sul caso Negreira e la denuncia a Tebas al CSD da parte di Florentino Perez

non si limita però a temi celebrativi, lasciando ampio spazio alla polemica. Il presidente del Real Madrid torna definitivamente all'attacco sul casovicenda legata agli oltre 8 milioni di euro versati dalall'ex vicepresidente arbitrale. L'affondo non resta semplicemente verbale:mostra a tutti i presenti una grafica che evidenzia come nell'ultimo decennio ilabbia giocato ben 862 minuti in superiorità numerica (mentre il Real accumula un saldo negativo), ilabbia annullato 42 gol ai Blancos, più del doppio rispetto ai catalani, e nella stagione attuale operino ancora 21 arbitri promossi da Negreira.

Il Real, stanco della situazione, ha inoltre presentato una denuncia formale alla UEFA, che ha confermato di aver aperto un'analisi dettagliata sul dossier. Alla fine del suo intervento Florentino Perez accusa Javier Tebas, presidente della Liga, di inazione e annuncia di averlo denunciato al Consejo Superior de Deportes: "Tebas ha scelto di attaccare il Madrid, ha superato ogni limite paragonando il club alla propaganda di Goebbels. È un'offesa a milioni di madridisti e alle vittime del nazismo ed è indegno che non si sia dimesso. Abbiamo denunciato Tebas al CSD".