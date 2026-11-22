Back-to-back dei rossoneri
Insulti e spintoni, Felipe Melo sfiora la rissa con un tifoso prima di Flamengo-Corinthians
In Brasile si è tenuto un incontro molto importante ha messo di fronte due grandi squadre del calibro di Palmeiras e Flamengo. I due club, infatti, hanno giocato contro in occasione della giornata numero 36 del Brasileirao, vale a dire la massima divisione brasiliana. Il match ha avuto luogo presso il Nubank Parque, casa del Verdao, e metteva di fronte le prime due della classe. Entrambe erano in corsa per il titolo di campione nazionale. Alla fine, il big match è terminato con il risultato di 1-1 e ciò ha permesso al Mengao di vincere il campionato per la seconda volta di fila. Tra l'altro, dato che non è stato concesso loro di esser premiati nello stadio dei loro rivali, i rossoneri hanno trovato un'alternativa particolare ma anche geniale.
Il Flamengo vince il campionato in casa del Palmeiras: festa con la coppa dell'anno scorsoSia il Verdao che il Mengao avevano come obiettivo la vittoria del Brasileirao. A poche giornate dalla fine, i due club occupavano le prime due posizioni in classifica coi rossoneri che avevano sei punti in più. Il Palmeiras doveva sperare in una vittoria per avvicinarsi agli avversari ai quali, invece, bastava solo un pareggio per confermarsi campioni. Al minuto 12, i padroni di casa sbloccato il risultato con la rete di testa dell'ex Wolverhampton Jhon Arias su assist di Agustin Giay. In questo modo, quindi, il Verdao si trovava a -3 dai rossoneri di Rio de Janeiro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA