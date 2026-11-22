In Brasile si è tenuto un incontro molto importante ha messo di fronte due grandi squadre del calibro di Palmeiras e Flamengo. I due club, infatti, hanno giocato contro in occasione della giornata numero 36 del Brasileirao, vale a dire la massima divisione brasiliana. Il match ha avuto luogo presso il Nubank Parque, casa del Verdao, e metteva di fronte le prime due della classe. Entrambe erano in corsa per il titolo di campione nazionale. Alla fine, il big match è terminato con il risultato di 1-1 e ciò ha permesso al Mengao di vincere il campionato per la seconda volta di fila. Tra l'altro, dato che non è stato concesso loro di esser premiati nello stadio dei loro rivali, i rossoneri hanno trovato un'alternativa particolare ma anche geniale.

Il Flamengo vince il campionato in casa del Palmeiras: festa con la coppa dell'anno scorso

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Sia il Verdao che il Mengao avevano come obiettivo la vittoria del Brasileirao. A poche giornate dalla fine, i due club occupavano le prime due posizioni in classifica coi rossoneri che avevano. Il Palmeiras doveva sperare in una vittoria per avvicinarsi agli avversari ai quali, invece, bastava solo un pareggio per confermarsi campioni. Al minuto 12, i padroni di casa sbloccato il risultato con la rete di testa dell'exsu assist di. In questo modo, quindi, il Verdao si trovava a -3 dai rossoneri di Rio de Janeiro.Durante il secondo tempo, per la precisione al 76' della partita, il Flamengo trova il gol che rimette la gara in equilibrio con l'exche, con il suo tiro, ha concluso una bell'azione offensiva della sua squadra. Al triplice fischio del direttore di gara, il Mengao ha potuto iniziare i festeggiamenti per la vittoria del titolo di Campione del Brasile. Per i rossoneri si tratta del secondo successo consecutivo in campionato nonché delin tutta la sua storia. Inoltre, dato che non hanno avuto il permesso di ottenere medaglie e trofeo nello stadio del Palmeiras, la squadra di Rio de Janeiro ha deciso di portare con sé, all'interno di un borsone, la coppa del campionato vinto lo