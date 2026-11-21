Ci voleva lui, ancora una volta. Scott McTominay sblocca Napoli-Torino al 73' e porta avanti gli azzurri di Allegri dopo oltre un'ora passata a sbattere contro Perri. È una gara dominata nei numeri, ma complicata da un portiere in serata di grazia e da un Toro mai domo, capace perfino di colpire una traversa.

Una vittoria serve come il pane. La squadra arrivava alla dodicesima giornata con il fiato corto: tre partite senza successi, con il pari interno contro la Lazio e, prima ancora, il crollo europeo col Porto. Anche i granata di Abate non se la passano bene, reduci da due sconfitte e un pareggio.

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Il primo tempo

Il Napoli parte col piede sull'acceleratore. Al 5' McTominay ci prova dai sedici metri e manda di poco a lato. Al 9' lo scozzese strappa palla e la scarica su Politano, bravo a calciare di prima: Perri vola, e sulla ribattuta lo scozzese non trova lo specchio. Poi arriva la tegola. Vergara si ferma per un problema muscolare ed esce in lacrime, salutato dagli applausi del Maradona. Al suo posto entra De Bruyne.

L'assedio prosegue. Il numero uno ospite dice no a McTominay al 16' e a Hojlund al 26'. Il Torino si affaccia soltanto con Gineitis, su cui Milinkovic-Savic non ha problemi. L'occasione più nitida capita al 35' sulla testa di De Bruyne, ma Coco salva sulla linea in modo clamoroso. Abate perde intanto Belghali per un guaio al ginocchio e lo sostituisce con Aboukhlal. Proprio quando gli azzurri sembrano padroni del campo, il Toro sfiora il colpaccio: Mandragora lascia partire un sinistro da fuori e prende la traversa piena. Si va al riposo sullo 0-0, con un bilancio eloquente di 14 tiri contro 4.

Il secondo tempo

Dentro Vlasic per Bragança, e gli ospiti rientrano con un altro piglio. Aboukhlal si accentra e calcia rasoterra sul fondo. Poco dopo Simeone salta Rafa Marin e serve Vlasic, che spara alto. I padroni di casa rispondono con la coppia più ispirata: De Bruyne imbuca, McTominay scarica il destro, Perri ribatte. Arrivano i gialli per Comuzzo e Gilmour, poi Mandragora calcia una punizione dai venti metri e costringe l'estremo difensore azzurro al tuffo.

NAPOLI, ITALIA - 21 NOVEMBRE: Scott McTominay dell'SSC Napoli festeggia il primo gol della sua squadra con i compagni di squadra Costantino Favasuli e Luca Marianucci durante la partita di Serie A tra SSC Napoli e Torino FC allo Stadio Diego Armando Maradona il 21 novembre 2026 a Napoli, Italia. (Foto di Francesco Pecoraro/Getty Images)

Allegri capisce di dover dare una scossa e inserisce Olivera e Lang al posto di Rafa Marin e Spinazzola. L'olandese ci prova, Hojlund pure, ma il portiere granata pare imbattibile. Pare, appunto. Al 73' McTominay trova finalmente il varco giusto e fa esplodere il Maradona: è 1-0. La rete, tra l'altro, è propiziata proprio da un recupero di Noa Lang, che torna finalmente a prendersi gli applausi da parte del suo stadio.

Il pubblico del Maradona accoglie anche Costatino Favasalli, che sulla fascia destra può guadagnare un posto da titolare. Il Torino è arrembante, ma non riesce comunque a trasformare le azioni in gol, complice per tutta la gara il loro stesso ex portiere. Neanche i quattro minuti di recupero servono ai granata: il Napoli strappa tre punti e si riavvicina alla Champions League.