Il futuro di Kevin De Bruyne torna al centro delle voci di mercato e questa volta a muoversi attorno al centrocampista belga è il PSV Eindhoven, che starebbe valutando la possibilità di portarlo in Olanda già nella prossima finestra invernale di mercato. Un'ipotesi che, se confermata, avrebbe del clamoroso, considerando il valore tecnico e l'esperienza internazionale del giocatore del Napoli.

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L'allenatore del PSV Peter Bosz sul possibile approdo di De Bruyne

A fare chiarezza sulla situazione è stato Peter Bosz, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il NEC., ma ha preferito non entrare direttamente nel merito della possibile operazione: "La questione spetta a Earnest Stewart", facendo riferimento al direttore tecnico del club. L'allenatore ha poi aggiunto di parlare della situazione con il dirigente, sottolineando però che le responsabilità della trattative non rientra nelle sue competenze.

Bosz ha anche raccontato come lo spogliatoio stia vivendo queste indiscrezioni: "De Bruyne è un nome molto importante e un giocatore di grande fama. Non ho notato discussioni tra i miei giocatori. Con l'avvicinarsi di gennaio, ne parleremo sempre di più".

Al di là delle voci di mercato, i numeri raccontano il valore di un giocatore che continua a rappresentare uno dei centrocampisti più importanti del panorama europeo. Nella stagione 2025/26, la prima con la maglia del Napoli, De Bruyne ha collezionato 18 presenze in Serie A, realizzato cinque gol e due assist. A causa di diversi problemi muscolari ha giocato la metà delle partite a disposizione in campionato, ma ha fatto sempre notare il suo valore tecnico e la sua importanza nelle sfide in cui è stato impiegato.

MONZA, ITALIA - 28 OTTOBRE: Kevin De Bruyne, della SSC Napoli, festeggia dopo aver segnato il quarto gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra AC Monza e SSC Napoli, disputata all'U-Power Stadium il 28 ottobre 2026 a Monza, Italia. (Foto di Pier Marco Tacca/Getty Images)

Nell'attuale stagione 2026/27, ad oggi, il belga ha già messo insieme 11 presenze in campionato, con quattro reti e un assist in 625 minuti. Il talentuoso centrocampista quest'anno è stato provato più volte anche in una posizione inusuale per la sua carriera, davanti alla difesa come regista. Numeri significativi soprattutto considerando il percorso di adattamento al calcio italiano e le difficoltà fisiche che hanno condizionato parte della sua prima stagione in azzurro.

Resta da capire la posizione del Napoli riguardo l'interesse della squadra olandese nei confronti del centrocampista belga e soprattutto se le indiscrezioni troveranno conferme nelle prossime settimane. Il mercato di gennaio si avvicina e il futuro di De Bruyne potrebbe diventare uno dei temi più interessanti della sessione invernale. Per ora, tra dichiarazioni prudenti e indiscrezioni, il PSV osserva e il Napoli attende il sviluppi.