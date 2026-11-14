Le dichiarazioni, rilasciate a settembre, che fanno pensare a un possibile addio vicino del campione belga soprattutto alla luce dei nuovi rumors di mercato
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Dopo una prima esperienza italiana tutt'altro che semplice, tra problemi fisici e difficoltà di ambientamento, anche la situazione familiare di Kevin De Bruyne sembra pesare sul suo futuro. La prossima avventura di KDB, infatti, potrebbe ben presto arrivare e quasi sicuramente sarà fuori dall'Italia. La voglia del belga è anche quella di avvicinarsi quanto più possibile a casa e, nelle scorse ore, si è parlato di un interesse del PSV per il campione.
A parlarne è stata la moglie Michelle Lacroix, che in un'intervista - rilasciata a settembre - alla rivista belga NINA ha raccontato le difficoltà incontrate dalla famiglia nella vita quotidiana a Napoli, esprimendo apertamente il desiderio di tornare in patria. Da quando è arrivato a Napoli, l'ex Manchester City ha collezionato solo 36 presenze, 9 gol e 6 assist, con prestazioni molto lontane da quelle che ci aveva fatto vedere negli anni precedenti, e in questo momento di difficoltà degli azzurri sembra aver preso in considerazione l'addio.
De Bruyne, la moglie racconta le difficoltà a NapoliTra gli aspetti che stanno maggiormente condizionando la permanenza in Italia c'è soprattutto la mancanza di privacy. Una situazione molto diversa rispetto a quella vissuta durante i 10 anni trascorsi a Manchester, dove la notorietà del calciatore non impediva alla famiglia di condurre una vita relativamente normale. Michelle Lacroix ha raccontato così le limitazioni incontrate nella città partenopea: "Kevin conduce una vita molto limitata a Napoli. Non è molto divertente per lui. Inoltre, non possiamo fare nulla insieme come famiglia in città. È l'altro lato della medaglia, no?".
Lacroix ha poi confrontato l'esperienza italiana con quella inglese, sottolineando quanto fosse diversa la quotidianità lontano dalla pressione mediatica. A Manchester, infatti, la presenza abituale del calciatore aveva reso la famiglia meno esposta alla curiosità delle persone: "Dove vivevamo, le persone ci vedevano così spesso che ormai non era più una cosa speciale. Potevamo uscire per strada senza che nessuno ci scattasse una fotografia. A Napoli è impossibile".
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