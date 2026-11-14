Dopo una prima esperienza italiana tutt'altro che semplice, tra problemi fisici e difficoltà di ambientamento, anche la situazione familiare di Kevin De Bruyne sembra pesare sul suo futuro. La prossima avventura di KDB, infatti, potrebbe ben presto arrivare e quasi sicuramente sarà fuori dall'Italia. La voglia del belga è anche quella di avvicinarsi quanto più possibile a casa e, nelle scorse ore, si è parlato di un interesse del PSV per il campione.

A parlarne è stata la moglie Michelle Lacroix, che in un'intervista - rilasciata a settembre - alla rivista belga NINA ha raccontato le difficoltà incontrate dalla famiglia nella vita quotidiana a Napoli, esprimendo apertamente il desiderio di tornare in patria. Da quando è arrivato a Napoli, l'ex Manchester City ha collezionato solo 36 presenze, 9 gol e 6 assist, con prestazioni molto lontane da quelle che ci aveva fatto vedere negli anni precedenti, e in questo momento di difficoltà degli azzurri sembra aver preso in considerazione l'addio.

De Bruyne, la moglie racconta le difficoltà a Napoli

Tra gli aspetti che stanno maggiormente condizionando la permanenza in Italia c'è soprattutto la mancanza di privacy. Una situazione molto diversa rispetto a quella vissuta durante i 10 anni trascorsi a Manchester, dove la notorietà del calciatore. Michelle Lacroix ha raccontato così le limitazioni incontrate nella città partenopea: ". Non è molto divertente per lui. Inoltre,come famiglia in città. È l'altro lato della medaglia, no?".

NAPOLI, ITALIA - 24 OTTOBRE: Kevin De Bruyne dell'SSC Napoli durante la partita di Serie A tra SSC Napoli e AS Roma allo Stadio Diego Armando Maradona il 24 ottobre 2026 a Napoli, Italia. (Foto di Francesco Pecoraro/Getty Images)

Lacroix ha poi confrontato l'esperienza italiana con quella inglese, sottolineando quanto fosse diversa la quotidianità lontano dalla pressione mediatica. A Manchester, infatti, la presenza abituale del calciatore aveva reso la famiglia meno esposta alla curiosità delle persone: "Dove vivevamo, le persone ci vedevano così spesso che ormai non era più una cosa speciale. Potevamo uscire per strada senza che nessuno ci scattasse una fotografia. A Napoli è impossibile".

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Sul futuro in patria: "Torniamo a vivere in Belgio.". La moglie del calciatore ha infine fatto pressione sull'importanza della serenità familiare, spiegando come le priorità possano cambiare dopo aver raggiunto praticamente ogni traguardo nel mondo del calcio: "A un certo punto. Hai conquistato tutto, hai fatto tutto.".