Il Napoli si lascia alle spalle le polemiche nate durante la sfida di Champions League contro il Villarreal, con Massimiliano Allegri che ha voluto fare chiarezza sul confronto avuto in campo con Kevin De Bruyne. Le immagini dell'episodio avevano mostrato il tecnico intento a richiamare più volte il centrocampista belga, apparentemente poco incline a seguire le indicazioni ricevute dalla panchina, una scena che aveva alimentato interrogativi sul rapporto tra i due, soprattutto dopo la sconfitta della formazione partenopea.

A ridimensionare l'accaduto ci ha pensato proprio il tecnico del Napoli, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Venezia, precisando che tra lui e De Bruyne c'è stata soltanto un'incomprensione legata alla comunicazione in campo, smentendo di fatto le voci su possibili tensioni tra i due.

Napoli, cosa è successo tra Allegri e De Bruyne contro il Villarreal

L'episodio si è verificato nel corso del primo tempo contro il Villarreal, quando Allegri avrebbe chiesto più volte a De Bruyne di arretrare la propria posizione e di accentrarsi maggiormente nella costruzione del gioco, con l'obiettivo di favorire gli inserimenti offensivi di Scott McTominay.

VILLARREAL, SPAGNA - 12 OTTOBRE: Kevin De Bruyne, della SSC Napoli, durante una sessione di allenamento presso il centro sportivo del club, nel corso della giornata che precede la seconda giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2026/27, allo stadio de la Cerámica, il 12 ottobre 2026 a Villarreal, in Spagna. (Foto di Ciro Sarpa/SSC NAPOLI via Getty Images)

Il centrocampista, però, sembrava voler mantenere una posizione più avanzata, dove probabilmente riteneva di poter essere più incisivo, dando vita a un confronto a distanza con l'allenatore. Le telecamere hanno ripreso i ripetuti richiami dalla panchina, mentre De Bruyne in più occasioni non si è girato verso Allegri oppure ha risposto sbracciandosi con gesti plateali che hanno alimentato le indiscrezioni su una possibile tensione tra i due.

Allegri spegne le polemiche: "Con De Bruyne solo un'incomprensione"

A fare chiarezza è stato lo stesso allenatore durante la conferenza stampa alla vigilia del successivo impegno di campionato contro il Venezia, spiegando che tra lui e il centrocampista c'era stato un semplice equivoco durante una fase delicata dell'incontro: "Con De Bruyne c'è stato un malinteso in una fase delicata della gara, quando siamo passati dallo 0-1 al 2-1. La questione, però, si è chiusa lì. Sono episodi che capitano, ma lui è intelligente ha capito la situazione".

Allegri ha infine precisato cosa avesse generato l'incomprensione: "Se ci capiamo subito è meglio. Io parlavo italiano, lui inglese, poi io mi sono messo a parlare in inglese e lui voleva capire in italiano. Si è trattato solo di un'incomprensione". Il tecnico ha così messo definitivamente a tacere le polemiche, ribadendo come l'episodio non abbia lasciato strascichi e che tra lui e De Bruyne non ci sia alcun caso.