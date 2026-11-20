Il tecnico spagnolo ribadisce la volontà di continuare a puntare sul centrocampista norvegese che ha un contratto fino al 2028, ma i colloqui per il rinnovo non sono iniziati
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Il futuro di Martin Odegaard resta uno dei temi da seguire in casa Arsenal. Mikel Arteta non ha dubbi sull'importanza del centrocampista norvegese e ha ribadito pubblicamente la volontà di continuare a puntare su di lui anche nelle prossime stagioni. Un messaggio chiaro, arrivato in un momento in cui il club londinese è impegnato a consolidare il proprio gruppo attraverso una serie i rinnovi contrattuali. Il capitano dei Gunners ha un contratto in scadenza nel 2028 e, al momento, non sono ancora iniziate le trattative per il prolungamento.
Arsenal, Arteta vuole la permanenza di OdegaardNel corso della conferenza stampa, Arteta ha speso parole importanti per il suo centrocampista, sottolineandone il contributo offerto alla squadra negli ultimi anni. Il tecnico, fresco di rinnovo fino al 2030, ha evidenziato il percorso di crescita del norvegese, ricordando la continuità mostrata in diverse fasi della sua esperienza londinese e la capacità di fare la differenza con la propria qualità. Non sono mancati, naturalmente, anche momenti più difficili, ma questo non ha cambiato la considerazione dell'allenatore nei confronti del suo capitano.
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La questione contrattuale rimane comunque aperta. Lo stesso Odegaard, nei giorni scorsi, aveva ammesso di non aver ancora avviato i colloqui per un nuovo accordo, manifestando però la volontà di continuare la propria avventura all'Arsenal. Il club londinese è attualmente al lavoro anche su altre situazioni contrattuali. Tra i giocatori coinvolti figurano Declan Rice, Jurrien Timber, David Raya e Piero Hincapié, con i rispettivi prolungamenti che sarebbero vicini alla definizione.
Per Odegaard, dunque, potrebbe aprirsi un nuovo capitolo nei prossimi mesi. La volontà di Arteta è chiara, quella del giocatore è già stata manifestata: adesso tocca alla società e resta da capire quando le parti entreranno concretamente nel vivo delle discussioni.
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