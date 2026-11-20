Il futuro di Martin Odegaard resta uno dei temi da seguire in casa Arsenal. Mikel Arteta non ha dubbi sull'importanza del centrocampista norvegese e ha ribadito pubblicamente la volontà di continuare a puntare su di lui anche nelle prossime stagioni. Un messaggio chiaro, arrivato in un momento in cui il club londinese è impegnato a consolidare il proprio gruppo attraverso una serie i rinnovi contrattuali. Il capitano dei Gunners ha un contratto in scadenza nel 2028 e, al momento, non sono ancora iniziate le trattative per il prolungamento.

Arsenal, Arteta vuole la permanenza di Odegaard

Caricamento post Instagram...

Nel corso della conferenza stampa,, sottolineandone il contributo offerto alla squadra negli ultimi anni. Il tecnico, fresco di rinnovo fino al 2030 , ha evidenziato il percorso di crescita del norvegese, ricordando la continuità mostrata in diverse fasi della sua esperienza londinese e la capacità di fare la differenza con la propria qualità. Non sono mancati, naturalmente, anche momenti più difficili, ma questo non ha cambiato la considerazione dell'allenatore nei confronti del suo capitano.Alla domanda sulla possibilità di vedere Odegaard ancora a lungo con la maglia dell'Arsenal, Arteta ha risposto senza esitazioni: "". Una presa di posizione significativa, che conferma quanto il numero 8 sia considerato fondamentale per gli equilibri della squadra.

LONDRA, INGHILTERRA - 6 AGOSTO: Martin Ødegaard dell'Arsenal e Mikel Arteta, allenatore dell'Arsenal, tengono in mano la FA Community Shield al termine della partita di FA Community Shield tra Manchester City e Arsenal, disputata al Wembley Stadium il 6 agosto 2023 a Londra, in Inghilterra. (Foto di Mike Hewitt/Getty Images)

La questione contrattuale rimane comunque aperta. Lo stesso Odegaard, nei giorni scorsi, aveva ammesso di non aver ancora avviato i colloqui per un nuovo accordo, manifestando però la volontà di continuare la propria avventura all'Arsenal. Il club londinese è attualmente al lavoro anche su altre situazioni contrattuali. Tra i giocatori coinvolti figurano Declan Rice, Jurrien Timber, David Raya e Piero Hincapié, con i rispettivi prolungamenti che sarebbero vicini alla definizione.

Per Odegaard, dunque, potrebbe aprirsi un nuovo capitolo nei prossimi mesi. La volontà di Arteta è chiara, quella del giocatore è già stata manifestata: adesso tocca alla società e resta da capire quando le parti entreranno concretamente nel vivo delle discussioni.