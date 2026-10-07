Il matrimonio tra l'Arsenal e Mikel Arteta prosegue. Il club londinese ha ufficializzato il rinnovo del contratto dell'allenatore spagnolo, confermando la volontà di continuare insieme dopo il trionfo in Premier League arrivato lo scorso maggio. Una firma che rafforza ulteriormente il progetto costruito negli ultimi anni e affida ancora ad Arteta la guida dei Gunners.

Arteta rinnova con l'Arsenal, l'annuncio ufficiale

La conquista del campionato ha rappresentato il punto più alto del percorso intrapreso dal tecnico, alla sua prima esperienza su una panchina di una prima squadra. Arteta è diventato l'ottavo allenatore nella storia dell'Arsenal capace di conquistare il titolo inglese, aggiungendo il trofeo a una bacheca che comprende già una FA Cup.

Forward together.



Mikel Arteta is here to stay ❤️ pic.twitter.com/c02vnZsUVR — Arsenal (@Arsenal) October 7, 2026

Il lavoro dello spagnolo ha inoltre riportato con continuità l'Arsenal ai vertici del calcio inglese. Il club ha chiuso per quattro stagioni consecutive nelle prime due posizioni della Premier League e ha raggiunto anche una finale di Champions League. Risultati che hanno progressivamente trasformato Arteta in uno degli allenatori più importanti nella storia recente della società. Adesso arriva la conferma definitiva della fiducia da parte della dirigenza. Arteta continuerà a guidare una squadra costruita per rimanere competitiva sia in Inghilterra sia in Europa.

Mikel Arteta, allenatore dell'Arsenal,(Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Dopo l'annuncio, l'allenatore ha espresso tutta la propria soddisfazione per il prolungamento: "È un privilegio legare il mio futuro al club e continuare a lavorare con persone eccezionali che vogliono il meglio per l'Arsenal". Arteta ha poi sottolineato il rapporto speciale creatosi con l'ambiente: "Abbiamo già costruito un legame speciale e creato ricordi che dureranno tutta la vita, e la cosa più entusiasmante è che questo è solo l'inizio di ciò che possiamo raggiungere insieme".

Il tecnico ha rivolto un ringraziamento anche alla proprietà per la fiducia ricevuta e ha parlato del significato personale della nuova firma: "È un momento di grande orgoglio per me e per la mia famiglia. Sento l'affetto e il rispetto dei nostri fantastici tifosi, che ricambio".