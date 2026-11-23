Domani sera alle 21 scenderanno in campo Manchester City e Napoli per la quinta giornata della League Phase di Champions League. I padroni di casa sono al momento tra le prime 8 del girone e puntano a qualificarsi direttamente agli ottavi di finale.

I partenopei, al momento, sono al 27° posto della graduatoria e fuori da ogni piazzamento utile alla qualificazione. Giocare all'Etihad Stadium non è facile per nessuno, men che meno per gli azzurri di Allegri che fin qui hanno vinto solo una delle quattro gare giocate. In soccorso del Napoli, però, potrebbe sopraggiungere una sottovalutazione generale dell'avversario, dato che almeno Doku non è sembrato proprio ferrato sul gioco della formazione di Allegri.

City, Doku spiazza in conferenza: "Napoli? Conosco solo De Bruyne"

Una partita che mette in palio tre punti fondamentali ma che, stando alle parole di Jeremy Doku, non vede ancora i calciatori di Maresca pronti. L'ipotetico successo di domani sera blinderebbe aritmeticamente i playoff e consentirebbe di consolidare la posizione tra le prime 8 del girone.

MANCHESTER, INGHILTERRA - 02 MAGGIO: Kevin De Bruyne del Manchester City festeggia il suo primo gol con il compagno di squadra Jeremy Doku durante la partita di Premier League tra Manchester City FC e Wolverhampton Wanderers FC all'Etihad Stadium il 02 maggio 2025 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

Il talentuoso esterno di nazionalità belga è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match di domani, ma ha spiazzato tutti con le sue dichiarazioni. "Ad essere sinceri, conosco soltanto De Bruyne. Penso sia una squadra di valore. Non ho visto molto spesso le loro partite. Li studieremo tra oggi e domani, prima che inizi la partita. Non so neanche di chi possa avere più paura, al momento non c'è nessuno che possa temere".

Caricamento post Instagram...

Si tenga presente che la formazione del Napoli non è cambiata quasi per nulla dall'anno scorso quando, guidato da, giocò già a Manchester col City. Ebbene, nonostante quella di domani sia soltanto un revival di quella dello scorso anno, Doku sembra avere rimosso ogni "ricordo". Oltre all'ex compagno e connazionale De Bruyne, nessun approfondimento per altri calciatori. Che sia di buon auspicio per il Napoli? Vedremo.