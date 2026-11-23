Altra pessima notizia per il Napoli. Antonio Vergara si ferma nuovamente e questa volta l'infortunio rischia di tenerlo lontano dal terreno di gioco per parecchio tempo. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto il giovane azzurro hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. La diagnosi arrivata dopo gli accertamenti hanno confermato i timori iniziali e per il momento non sono stato comunicati i tempi di recupero che dipenderanno dall'evoluzione della lesione e dalla risposta del calciatore alle terapie.

La situazione infortuni e la nota ufficiale del Napoli sulle condizioni di Vergara

La SSC Napoli ha reso note le condizioni del calciatore attraverso una nota ufficiale: "Antonio Vergara, infortunatosi nel corso del match contro il Torino, si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo". Saranno i prossimi controlli a stabilire quando Vergara potrà tornare a disposizione di Massimiliano Allegri.

Quello di Vergara è soltanto l'ultimo episodio di una stagione particolarmente complicata sul fronte infortuni per il Napoli. Dall'inizio della stagione diversi calciatori azzurri hanno dovuto fare i conti con problemi fisici, alcuni dei quali particolarmente lunghi.

PORTO, PORTOGALLO - 04 NOVEMBRE: Massimiliano Allegri, allenatore del SSC Napoli, reagisce durante la partita MD4 della fase di lega della UEFA Champions League 2026/27 tra FC Porto e SSC Napoli all'Estadio do Dragao il 04 novembre 2026 a Porto, Portogallo. (Foto di Diogo Cardoso/Getty Images)

Tra gli stop più importanti c'è quello di Alessandro Buongiorno, operato al ginocchio in estate e destinato a un percorso di recupero prolungato. Problemi al ginocchio anche per Luca Marianucci, fermato a inizio stagione da un infortunio ai legamenti. Giovane ha dovuto fare i conti con un'ernia inguinale, mentre Alex Meret ha accusato prima un problema muscolare alla cosca e, la scorsa settimana durante l'allenamento, una frattura della quinta vertebra lombare.

Oltre a questi infortuni non sono mancati i problemi muscolari, Andre-Frank Anguissa ha accusato una lesione muscolare e successivamente un problema al tendine del ginocchio, Matias Oliveira ha dovuto affrontare problemi all'inguine e successivamente di natura muscolare. Anche Leonardo Spinazzola è stato costretto a fermarsi per problemi alla coscia e al bicipite femorale, mentre Antonio Vergara aveva già saltato alcune partite per un problema al soleo prima della più seria lesione rimediata contro il Torino. L'elenco prosegue con Costantino Favasuli, fermato da uno stiramento alla coscia, David Neres e Alisson Santos, entrambi alle prese con problemi muscolari alla coscia e al bicipite femorale.

Nelle ultime settimane sono finiti ai box anche il capitano Giovanni Di Lorenzo, per un problema agli adduttori, Stanislav Lobotka, per un infortunio alla caviglia, e Benoit Basiashile, per uno stiramento muscolare. Da segnalare inoltre il problema al cuore di Scott McTominay e i problemi fisici accusati da Amir Rrhamani e Rasmus Hojlund, con quest'ultimo fermato da uno stato febbrile nel match contro la Juventus. A novembre si sono aggiunti anche gli stop di Kevin De Bruyne e Vanja Milinkovic-Savic, segnalati dalle cronache sugli indisponibili azzurri.

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Una lunga lista che fotografa le difficoltà incontrate dal Napoli in questa prima parte di stagione. Tra infortuni muscolari, problemi articolari e recuperi più lunghi del previsto,ha dovuto spesso fare i conti con una rosa ridotta.

L'ennesimo stop di Vergara rappresenta quindi un'altra tegola per gli azzurri, proprio in un momento delicato della stagione, con gli impegni di campionato e Champions League che si susseguono senza sosta.