La sosta per Antonio Vergara è stata il coronamento di un sogno. Il debutto con la Nazionale italiana, subentrando a Pio Esposito allo Stade de France, e la titolarità contro la Turchia hanno dato brillantezza, velocità e imprevedibilità all'attacco azzurro. Tuttavia, il classe 2003 è uscito anzitempo nella vittoria di Bologna, allarmando i tifosi del Napoli e Max Allegri.

Il bollettino medico

L'ex giocatore dellaha chiesto il cambio all'ottantaquattresimo minuto di gioco, mandando in apprensione lo staff medico della Nazionale e, da casa, anche i tifosi partenopei. Questa mattina si è sottoposto, al Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che, come si legge dal comunicato del, hanno evidenziato: "Una lesione distrattiva di medio grado del soleo destro. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo".

BOLOGNA, ITALY - OCTOBER 05: Aral Simsir (Turchia) contrastato da Antonio Vergara (Italia) durante la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Italia e Turchia, disputata allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna il 5 ottobre 2026. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

I tempi di recupero, stimati in 3/4 settimane, sono un macigno per Massimiliano Allegri, già costretto a rimescolare le carte a causa dei tanti infortuni muscolari e non che stanno attanagliando il Napoli da inizio stagione. Inoltre, la partita di sabato sera contro il Frosinone è soltanto la prima delle nove tappe che attendono i partenopei, tra campionato e Champions League, nel giro di un mese prima della sosta di novembre.

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Ancora la sosta

La sosta fiume, per la prima volta spalmata in tre settimane, ha recato gravi danni al. Prima l'infortunio diche, con l'Under 21 nella partita contro l', ha riportato unoe starà fuori fino a fine novembre. Dall'altra parte del mondo è tornato malconcioche, dopo aver giocato 180 minuti due amichevoli con il suo, ha rimediato un, seppur meno grave del previsto. Dall'allenamento odierno, comunque, arrivano buone notizie. Infatti, sempre come riporta il comunicato azzurro,sono tornati ad allenarsi in gruppo.