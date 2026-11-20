Non arrivano buone notizie per l'Italia U21 e per il Borussia: Samuele Inacio si è infortunato durante la gara contro il Belgio e si è sottoposto ad intervento
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Inacio ko con l'Italia Under21
Una brutta notizia per Samuele Inacio e per il Borussia Dortmund, che dovranno fare i conti con l'assenza prolungata di uno dei giovani più promettenti del club e della Nazionale Italiana. L'infortunio al menisco, rimediato con l'Under 21 di Silvio Baldini complica ulteriormente l'avvio di stagione del giocatore 18enne, costretto a fermarsi dopo il poco minutaggio accumulato nel corso degli ultimi mesi con la casacca del Dortmund.
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