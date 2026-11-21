Il Milan segue da vicino l'evolversi della situazione di Bruno Fernandes, sempre meno sicuro del proprio futuro a Manchester. Il portoghese ha mosso i primi passi in Serie A tra Novara, Udinese e Sampdoria, senza che nessuna big italiana scommettesse su di lui, prima di rilanciarsi allo Sporting Lisbona e convincere lo United con un investimento da 55 milioni più 25 di bonus. Negli anni è stato uno dei pochi punti fermi di un club in affanno, che dopo l'addio di Ferguson non ha più ritrovato la propria identità e che, dopo il fallimento dell'esperimento Carrick, si è affidato a Pochettino.

Proprio il cambio in panchina potrebbe ridisegnare tutto. Fernandes ha il contratto in scadenza nel 2027, non aveva un buon rapporto con il tecnico precedente e, con l'età che avanza, la sua posizione è in bilico, mentre in Inghilterra si attende una pulizia della rosa. Per i rossoneri sarebbe un'opportunità anche in chiave futura, perché il centrocampista verrebbe visto come possibile erede di Modric, che potrebbe lasciare il Milan. Un ritorno in Italia dopo quattordici anni avrebbe però anche un sapore particolare: secondo qualcuno sarebbe una beffa per un calcio spesso poco lungimirante con i giovani. <<< CONTINUO A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>>