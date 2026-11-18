Dopo il recente addio alla Nazionale, il rapporto tra Lionel Messi e la Federazione calcistica argentina è arrivato a un punto di rottura definitivo. Secondo quanto riportato dal quotidiano Clarín, l'ex Barcellona avrebbe deciso di interrompere i rapporti personali e commerciali con i vertici dell'AFA, guidata dal presidente Claudio Tapia. Al centro della vicenda ci sono soprattutto i diritti d'immagine del campione argentino, con Messi che avrebbe infatti incaricato alcuni professionisti di predisporre una comunicazione formale per chiedere alla federazione di interrompere immediatamente l'utilizzo del suo nome, delle sue fotografie e dei contenuti audiovisivi che lo riguardano per iniziative commerciali.

Argentina, Messi contro l'AFA: cosa è successo?

Una delle ragioni principali del deterioramento dei rapporti sarebbe legata a una vicenda risalente all'ultimo Mondiale. Secondo le ricostruzioni, Claudio Tapia avrebbe autorizzato uno sponsor argentino della federazione a utilizzare l'immagine di Messi in una campagna pubblicitaria, scelta che avrebbe creato problemi con un altro partner commerciale del calciatore, legato a un accordo di esclusiva con il marchio statunitense Michelob.

PARIGI, FRANCIA - 8 MAGGIO: (A destra) Claudio Fabián Tapia, presidente della Primera División argentina, e Lionel Messi parlano a nome della nazionale maschile dell'Argentina dopo aver vinto il premio Laureus World Team of the Year 2023 sul palco durante la cerimonia dei Laureus World Sports Awards 2023 di Parigi, presso Cour Vendome, l'8 maggio 2023 a Parigi, Francia. (Foto di Kristy Sparow/Getty Images per Laureus)

L'utilizzo dell'immagine dell'otto volte Pallone d'Oro in una campagna associata a un marchio concorrente a quello con cui aveva l'accordo di esclusiva avrebbe infatti provocato la richiesta di chiarimenti da parte dello sponsor interessato, costringendo l'entourage del giocatore a intervenire. Messi, secondo quanto riferito dalla stampa argentina, non sarebbe stato a conoscenza dell'iniziativa autorizzata dalla federazione.

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Questi fatti si sommano ad altri nel momento dell'Argentina, con la gestione di Claudio Tapia e del tesoriere Pablo Toviggino che è recentemente finita sotto la lente delle autorità giudiziarie, con sospetti relativi alla creazione di una rete di società all'estero e alla destinazione di ingenti somme di denaro che avrebbero dovuto raggiungere il calcio argentino. Le vicende giudiziarie avrebbero contribuito ad aumentare il malessere di Messi, che non vorrebbe vedere il proprio nome accostato a possibili irregolarità.

Per il momento né Messi né Tapia hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla vicenda, resta quindi da capire se la comunicazione legale verrà effettivamente formalizzata e quali saranno le successive mosse dell'AFA.