L’undicesima giornata di Premier League, disputata nel weekend del 21 e 22 novembre, ha regalato risultati sorprendenti, goleade e nuovi interrogativi sulle ambizioni delle grandi squadre inglesi. Il risultato più clamoroso arriva da Anfield, dove il Liverpool ha travolto il Manchester United con un netto 4-0, infliggendo una pesantissima sconfitta ai Red Devils e confermando la propria forza davanti al pubblico di casa. L'avventura di Mauricio Pochettino inizia nel modo peggiore.

Premier League: crollo Chelsea, il City zoppica ancora, ma l'Arsenal non ne approfitta

Non è andata meglio al, protagonista di un autentico tracollo a. Ilha conquistato una straordinaria vittoria per 4-1, sorprendendo i Blues e mettendo in evidenza tutte le difficoltà della formazione londinese. Una prestazione convincente degli ospiti, capaci di sfruttare le occasioni e colpire con grande efficacia. Rallenta anche l', fermato sul 2-2 dalal termine di una sfida combattuta a

MANCHESTER, INGHILTERRA - 28 OTTOBRE: Enzo Maresca, allenatore del Manchester City, impartisce istruzioni durante la partita del quarto turno della Carabao Cup tra Manchester City e Brighton & Hove Albion, disputata all'Etihad Stadium il 28 ottobre 2026 a Manchester, in Inghilterra. (Foto di Matt McNulty/Getty Images)

Un pareggio che lascia qualche rimpianto ai Gunners, mentre il Manchester City non riesce ad andare oltre l'1-1 casalingo contro il Fulham, perdendo un'altra occasione per rilanciarsi. Sorride invece il Tottenham, che supera 2-0 l'Ipswich Town grazie anche alla rete del giovane Luca Williams-Barnett, protagonista al suo primo incontro da titolare in Premier League. Successo importante per gli Spurs, chiamati a trovare continuità dopo un avvio di stagione altalenante.

Il Coventry rovina l'esordio di Thomas Frank

LONDRA, INGHILTERRA - 10 FEBBRAIO: Thomas Frank, allenatore del Tottenham Hotspur, impartisce istruzioni alla squadra durante la partita di Premier League tra Tottenham Hotspur e Newcastle United al Tottenham Hotspur Stadium, il 10 febbraio 2026 a Londra, in Inghilterra. (Foto di Steve Bardens/Getty Images)

Continua il momento positivo del Bournemouth, vittorioso 2-0 contro il Nottingham Forest, mentre il Coventry City supera 3-2 il Crystal Palace, rovinando l'esordio di Thomas Frank sulla panchina delle Eagles. Pareggio senza reti tra Aston Villa e Sunderland, in una partita caratterizzata soprattutto dall'equilibrio. Domenica positiva anche per l'Hull City, capace di battere 2-0 il Brighton davanti ai propri tifosi. Una giornata che conferma quanto questa Premier League sia imprevedibile, con le grandi incapaci di trovare continuità e le formazioni meno accreditate sempre più competitive. Il programma si completerà lunedì sera con Brentford-Everton, ultimo appuntamento di un turno ricco di emozioni e sorprese.