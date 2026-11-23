La lunga controversia che coinvolge Marocco e Senegal per l’assegnazione della Coppa d’Africa 2025 è arrivata a un passaggio decisivo, con il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) che, dopo mesi di attesa, ricorsi e discussioni, ha comunicato che renderà nota la propria decisione nel pomeriggio di martedì 24 novembre 2026.

La decisione stabilirà una volta per tutte quale delle due nazionali sarà riconosciuta ufficialmente come vincitrice della competizione, mettendo fine a una vicenda nata dagli episodi contestati durante la finale e che ha tenuto con il fiato sospeso il mondo del calcio africano.

Marocco-Senegal, la ricostruzione della vicenda e il ricorso al TAS

Tutto ha avuto origine il 18 gennaio 2026, quando Marocco e Senegal si sono affrontati nella finale della competizione a Rabat. Sul terreno di gioco erano stati i senegalesi a conquistare il successo per 1-0 dopo i tempi supplementari, grazie alla rete decisiva di Pape Gueye, al termine di una partita caratterizzata da momenti di forte tensione soprattutto nel finale, quando i calciatori del Senegal avevano temporaneamente abbandonato il campo per protestare contro un calcio di rigore assegnato ai padroni di casa.

La gara era poi ripresa regolarmente, con Brahim Diaz che aveva fallito il penalty e il Senegal capace di trovare successivamente il gol della vittoria. La vicenda non si era però conclusa con il fischio finale, poiché il 17 marzo 2026 la commissione d'appello della Confederazione Africana di Calcio (CAF), ritenendo irregolare l'abbandono temporaneo del campo da parte dei senegalesi, aveva ribaltato il risultato, assegnando al Marocco una vittoria per 3-0 a tavolino e riconoscendogli così il titolo continentale.

SAINT-ÉTIENNE, FRANCIA - 24 LUGLIO: I giocatori del Marocco si schierano, parzialmente nascosti dalla bandiera nazionale, prima della partita del Gruppo C maschile tra Uzbekistan e Spagna, durante i Giochi Olimpici di Parigi 2024, al Parc des Princes il 24 luglio 2024 a Parigi, Francia. (Foto di Tullio M. Puglia/Getty Images)

Una decisione contestata dalla Federazione senegalese, che il 25 marzo aveva presentato ricorso al TAS chiedendo il ripristino del risultato ottenuto sul campo. L'udienza si è svolta a porte chiuse a Losanna l'8 ottobre, lasciando poi spazio alle deliberazioni dei giudici.

CAS will release its decision on the Africa Cup of Nations final on Tuesday, after Senegal appealed against ⁠being stripped of the title.



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Adesso, dopo settimane di attesa, è arrivato il momento della decisione definitiva: il TAS pubblicherà nel pomeriggio del 24 novembre la sentenza completa di motivazioni giuridiche, stabilendo così se confermare l'assegnazione del trofeo al Marocco oppure restituire al Senegal il titolo conquistato sul campo.