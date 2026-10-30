A volte il calcio scrive storie che sembrano destinate a intrecciarsi. È successo al Real Oviedo, dove giovedì 29 ottobre Enzo Cazorla ha fatto il suo debutto ufficiale con la prima squadra. Sedici anni, talento e un cognome che per i tifosi del club asturiano significa tantissimo: è infatti il figlio di Santi Cazorla, leggenda del calcio spagnolo e simbolo dell'Oviedo.

Il passaggio di testimone tra padre e figlio

Enzo Cazorla (16) ayer en su debut oficial con el Real Oviedo. Partido de Copa del Rey. 🔵



Si su padre hubiese seguido un añito más podrían haber coincidido en el campo. Algo histórico. pic.twitter.com/Rag2MSUy3L — Selección&Rojita (@SeleccionRojita) October 30, 2026

Il giovane trequartista ha esordito, valida per il primo turno della competizione. Il tecnico Julián Calero lo ha mandato in campo al 69', quando l'Oviedo si trovava sotto di due reti. Una serata complicata per la squadra, eliminata poi ai calci di rigore dopo il 3-3 maturato al termine dei tempi supplementari. Ma per Enzo il risultato è passato inevitabilmente in secondo piano: l'ingresso in campo ha segnato l'inizio della sua avventura tra i professionisti.La storia assume un significato ancora più particolare pensando al percorso di Santi., il centrocampista era tornato nell'estate del 2023 nel club in cui aveva mosso i primi passi da calciatore. Una scelta di cuore, coronata dalla promozione in Liga conquistata nel 2025. Proprio con la maglia dell'Oviedo aveva deciso di chiudere la propria carriera professionistica, annunciando il ritiro il 2 luglio 2026, a 41 anni.

MADRID, SPAGNA - 14 MAGGIO: Jude Bellingham del Real Madrid e Santi Cazorla del Real Oviedo si contendono il possesso palla durante la partita di LaLiga EA Sports tra Real Madrid CF e Real Oviedo allo stadio Santiago Bernabeu il 14 maggio 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

La storia di Enzo, dalle giovanili all'esordio

Enzo, invece, era entrato nel settore giovanile del club nel 2023, seguendo il padre nella sua ultima avventura., collezionando otto presenze, due gol e diversi assist in Segunda RFEF.

Resta il fascino di ciò che avrebbe potuto essere: se Santi avesse deciso di continuare a giocare ancora per una stagione, padre e figlio avrebbero potuto condividere il campo con la stessa maglia. Un'immagine destinata a entrare nella storia del calcio. Non è successo, ma il debutto di Enzo rappresenta comunque un simbolico passaggio di testimone: una storia con la maglia dell'Oviedo che, per la famiglia Cazorla, continua.