Tra i giocatori del Barcellona a disposizione dell'allenatore tedesco Hansi Flick figura anche Dani Olmo. Il classe 1998, infatti, sta disputando la sua terza stagione con il club catalano dopo gli anni alla Dinamo Zagabria prima ed al Lipsia poi. Tra l'altro, si è trattato anche di un ritorno al Barça dato che il centrocampista è un prodotto della Masia, vale a dire il settore giovanile Blaugrana. Con il passare del tempo e nonostante alcuni problemi fisici, Olmo ha saputo ritagliarsi uno spazio importante nella formazione allenata da Flick. Inoltre, la settimana scorsa, il giocatore della Nazionale Spagnola ha tagliato il traguardo delle 100 presenze coi catalani.

Maglia celebrativa per le 100 presenze di Dani Olmo col Barcellona

Today, the team presented Dani Olmo with a commemorative shirt to celebrate his 100 appearances! 💙❤️



Congratulations! 👏 pic.twitter.com/ywHWauladP — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 30, 2026

Nel mese di agosto di due anni fa, il Barcellona ha acquistato il centrocampista per. Tuttavia, la sua ufficialità arriva soltanto alla fine dello stesso mese approfittando dell'infortunio del difensore danese. In questo modo, Dani Olmo ha potuto esordire col club spagnolo, con tanto di primo gol, ilcontro ilentrando al posto di. A gennaio dello scorso anno, però, ladecide diil tesseramento dell'ex Lipsia a causa della situazione finanziaria del Barça.La squadra catalana, quindi, faal, il quale ha dato il consenso temporaneo al tesseramento del classe 1998. Durante le sue prime due stagioni al Barça, Olmo ha vinto per due volte di fila sia lache lanazionale e, durante la sua prima annata, la. La scorsa settimana, in occasione della terza giornata della league phase della, i Blaugrana hanno giocato e persocontro ilallenato da Luis Enrique.

Barcellona, Spagna - 10 ottobre 2026: Dani Olmo del Barcellona osserva durante la partita de LaLiga EA Sports 2026/27 tra Barcellona e Getafe allo Spotify Camp Nou. (Foto di David Ramos/Getty Images)

Dani Olmo ha iniziato la gara del Parco dei Principi da titolare arrivando a quota 100 presenze con la squadra spagnola. Tuttavia, il numero 20 del Barcellona ha dovuto lasciare il campo anzitempo a causa di un infortunio e, al minuto 27, ha lasciato il suo posto in campo a Fermin Lopez. Per celebrare il traguardo del suo giocatore, il Barcellona gli ha regalato una maglia celebrativa con il suo nome sulla schiena accompagnato dal numero 100.