Dani Olmo salterà il Clàsico. A rendere ancor più amara la brutta caduta al Parco dei Principi del Barça, ci ha pensato l'infortunio del trequartista spagnolo. L'ex Lipsia, infatti, costretto ad abbandonare il terreno di gioco durante la sfida contro i doppi campioni d'Europa in carica del Paris Saint-Germain per un problema alla coscia, dovrà sfortunatamente star fermo ai box per circa un mese, dando di conseguenza forfait per il grande appuntamento di domenica contro il Real Madrid.

Il comunicato del Barcellona: Dani Olmo out per un mese

Gli esami effettuati confermano che Dani Olmo ha riportato una lesione al muscolo adduttore sinistro in seguito a uno scontro con un avversario durante la partita contro il Paris Saint-Germain".

Attraverso un comunicato stampa e un post sui propri canali social, ilha aggiornato tifosi e appassionati sull'infortunio di, scrivendo: "

Quanto ai tempi di recupero, il club catalano ha chiuso la nota ufficiale stimando un mese di stop per il trequartista spagnolo: "Si prevede che il giocatore Dani Olmo rimarrà fuori per circa un mese".

La dinamica dell'infortunio: niente Clàsico per Olmo

Intorno al 25° minuto del primo tempo, sul parziale di 0-0 tra, al termine di una ghiotta occasione non sfruttata dall'ex del match Ferran Torres,si è accasciato a terra a causa di un problema fisico alla gamba sinistra che, come chiarito dagli esami, ha provocato una lesione all'adduttore sinistro. Il calciatore spagnolo, a quel punto, ha dovuto abbandonare il terreno di gioco, venendo sostituito al 27° da

VALENCIA, SPAGNA - 06 SETTEMBRE: Dani Olmo del FC Barcelona guarda durante la partita LaLiga EA Sports 2026/27 tra Valencia CF e FC Barcelona all'Estadi de Mestalla il 06 settembre 2026 a Valencia, Spagna. (Foto di David Ramos/Getty Images)

Il Barça, dunque, dovrà far a meno di Olmo per circa un mese, all'interno un calendario ricco di grandi appuntamenti. Su tutti, il Clàsico di domenica sera contro i grandi rivali del Real Madrid, una situazione che costringerà Hansi Flick a rivedere i suoi piani, nella speranza di rialzare la testa dopo la brutta caduta al Parco dei Principi di Parigi.