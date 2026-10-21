Gordon fatica in PSG-Barcellona. L'inglese ammette in tv: "Ero già stanco dopo 10 minuti"
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Ieri sera Anthony Gordon è sceso in campo da titolare con la maglia del Barcellona per sfidare il PSG nella prestigiosa e infuocata cornice del Parco dei Principi. L'attesa per la super sfida di Champions League si fa sentire e l'intensità del match supera ogni previsione fin dal fischio d'inizio. Nel post-partita, il calciatore inglese sorprende tifosi e addetti ai lavori rilasciando dichiarazioni inaspettate ai microfoni dell'emittente CBS. L'esterno blaugrana analizza la serata europea senza nascondersi dietro le classiche frasi di rito e confessa subito il proprio crollo fisico: "Ero molto stanco nei primi dieci minuti". Un'ammissione sincera che evidenzia il dispendio energetico estremo richiesto a questi livelli.
Un ritmo frenetico che toglie il fiatoIl giornalista innesca la risposta chiedendo al giocatore come vive dal campo una partita così frenetica, che impone continui ribaltabmenti di fronte e non permette agli spettatori nemmeno di prendere appunti o guardare il cellulare. La velocità delle transizioni trasforma il prato verde in un vero e proprio campo di battaglia agonistico. Il talento britannico conferma la sensazione esterna in modo schietto e diretto, senza cercare alcun alibi per l'affanno mostrato: "Beh, è stato esattamente come sembra".
Lo spettacolo per i tifosi e l'esaurimento finaleGordon entra poi nel dettaglio e pronuncia la sua analisi completa sul match e sulle energie spese in campo, descrivendo perfettamente l'impatto di un calcio così moderno: "È caotico. Ero molto stanco nei primi dieci minuti e mi sono stancato sempre di più man mano che la partita andava avanti, ma è una grande partita". L'agonismo sfrenato toglie letteralmente il respiro, eppure l'attaccante promuove apertamente questo stile di gioco così spettacolare e coraggioso: "Preferirei giocare questo stile perché so che è emozionante e ci sono più opportunità. So che è una bella partita per lo spettatore, ma sì, sono estremamente stanco". La spontaneità del giocatore fotografa l'essenza di una notte di calcio totale, dove l'intrattenimento del pubblico richiede un sacrificio atletico assoluto da parte dei protagonisti in campo.
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