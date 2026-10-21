Ieri sera Anthony Gordon è sceso in campo da titolare con la maglia del Barcellona per sfidare il PSG nella prestigiosa e infuocata cornice del Parco dei Principi. L'attesa per la super sfida di Champions League si fa sentire e l'intensità del match supera ogni previsione fin dal fischio d'inizio. Nel post-partita, il calciatore inglese sorprende tifosi e addetti ai lavori rilasciando dichiarazioni inaspettate ai microfoni dell'emittente CBS. L'esterno blaugrana analizza la serata europea senza nascondersi dietro le classiche frasi di rito e confessa subito il proprio crollo fisico: "Ero molto stanco nei primi dieci minuti". Un'ammissione sincera che evidenzia il dispendio energetico estremo richiesto a questi livelli.

Un ritmo frenetico che toglie il fiato

Il giornalista innesca la risposta chiedendo al giocatore come vive dal campo una partita cosìche impone continuidi fronte e non permette agli spettatori nemmeno di prendere appunti o guardare il cellulare. La velocità delletrasforma il prato verde in un vero e proprio campo diagonistico. Il talento britannico conferma laesterna in modo schietto e diretto, senza cercare alcunper l'affanno mostrato: "Beh, è stato esattamente come sembra".

PARIGI, FRANCIA - 20 OTTOBRE: Anthony Gordon, del Barcellona, ​​corre con il pallone durante la partita della terza giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27 tra Paris Saint-Germain e FC Barcelona, ​​disputata al Parc des Princes il 20 ottobre 2026 a Parigi, in Francia. (Foto di Franco Arland/Getty Images)

Lo spettacolo per i tifosi e l'esaurimento finale

entra poi nel dettaglio e pronuncia la sua analisi completa sul match e sullespese in campo, descrivendo perfettamente l'impatto di un calcio così moderno: "È caotico. Ero molto stanco nei primi dieci minuti e mi sono stancato sempre di più man mano che la partita andava avanti, ma è una grande partita".sfrenato toglie letteralmente il respiro, eppure l'attaccante promuove apertamente questo stile di gioco cosìe coraggioso: "Preferirei giocare questo stile perché so che è emozionante e ci sono più opportunità. So che è una bella partita per lo spettatore, ma sì, sono estremamente stanco". La spontaneità del giocatore fotografa l'essenza di una notte di calcio totale, dovedel pubblico richiede unatletico assoluto da parte dei protagonisti in campo.