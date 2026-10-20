Il PSG batte il Barcellona per 4-2 al termine di una partita ricca di emozioni e gol, nella quale la squadra francese ha dimostrato di essere ancora una volta ad un livello superiore rispetto ad ogni altra avversaria nel panorama europeo. Nonostante il possesso palla favorevole ai blaugrana, i parigini sono riusciti a creare più pericoli e a trovare la via della rete nei momenti decisivi dell'incontro.

PSG-Barcellona, le statistiche della partita

Il dato più significativo riguarda i gol attesi (xG), che premiano nettamente il Paris Saint-Germain: 3,73 contro i 2,19 del Barcellona. Una differenza che riflette la maggiore pericolosità delle occasioni costruite dalla squadra francese nel corso dei novanta minuti.

Anche il numero dei tiri conferma questa tendenza. Il PSG ha concluso 22 volte verso la porta avversaria, contro le 18 dei catalani, riuscendo inoltre a creare sei grandi occasioni, una in più rispetto alle cinque registrate dal Barcellona.

Il possesso palla racconta invece una storia diversa: la formazione blaugrana ha mantenuto il controllo del pallone per il 53% del tempo, lasciando il 47% agli avversari. Un vantaggio che, tuttavia, non si è tradotto in una maggiore produzione offensiva. Particolarmente indicativo è il dato relativo alle parate: 10 interventi del portiere del Barcellona contro i 3 del PSG. Una statistica che evidenzia la pressione esercitata dai padroni di casa e il lavoro richiesto alla retroguardia catalana per contenere gli attacchi avversari.

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La cronaca di PSG-Barcellona: sei gol e spettacolo

La partita si è sbloccata al 38' con Désiré Doué, autore della rete che ha portato avanti il PSG. Il Barcellona ha reagito nella ripresa, trovando il pareggio al 55' con Xavi Espart.

Al 72' è arrivato il nuovo vantaggio parigino con Lucas Hernández, ma i catalani non hanno mollato e al 79' hanno ristabilito la parità grazie a Lamine Yamal.

La risposta del PSG è stata immediata: appena due minuti dopo il pareggio blaugrana, Vitinha ha firmato il 3-2 all'81', riportando avanti i francesi. A chiudere definitivamente i conti ci ha pensato Fabián Ruiz all'86', fissando il risultato sul 4-2 finale. Una cronaca che evidenzia come nei momenti decisivi all'interno dei 90 minuti, il PSG abbia comandato effettivamente la gara.

Possesso palla al Barcellona, pericolosità al PSG

L'analisi delle statistiche evidenzia una differenza importante tra il controllo del gioco e la capacità di trasformarlo in occasioni concrete. Il Barcellona ha mantenuto il possesso più a lungo, ma il PSG ha saputo essere più pericoloso negli ultimi metri, sfruttando meglio gli spazi e costruendo un numero maggiore di conclusioni.

I 3,73 xG del PSG rappresentano il dato più emblematico della prestazione offensiva dei parigini. Il Barcellona ha comunque prodotto 2,19 gol attesi e creato cinque grandi occasioni, dimostrando di avere le risorse per mettere in difficoltà la difesa avversaria. A fare la differenza è stata soprattutto la capacità dei francesi di reagire nei momenti cruciali: dopo il 2-2 di Yamal, la squadra non si è disunita e ha trovato due reti in sette minuti.

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PSG-Barcellona 4-2: cosa raccontano i numeri

Il successo del PSG è il risultato di una maggiore efficacia offensiva e di una pressione costante sulla porta avversaria. Più tiri, più gol attesi e più grandi occasioni: tre indicatori che spiegano perché la squadra parigina sia riuscita a imporsi nonostante il minor possesso palla.

Per il Barcellona resta la solita capacità di costruire gioco e trovare due reti in un campo molto difficile, ma le difficoltà difensive e il numero elevato di conclusioni concesse rappresentano gli aspetti da correggere, oltre che ormai un vero e proprio tallone d'Achille per la squadra agli ordini di mister Flick. La partita lascia quindi un'indicazione chiara: il PSG di Luis Enrique è anche quest'anno la squadra più forte, per qualità di rosa a disposizione, per sistema di gioco e mentalità in ogni gara decisiva.