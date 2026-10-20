In vista della stagione 2027-2028, il Barcellona potrebbe puntare su una divisa ispirata ai Los Angeles Lakers, la celebre franchigia NBA con cui Kobe Bryant ha scritto alcune delle pagine più importanti della storia della pallacanestro. A rilanciare l'indiscrezione è stato Footy Headlines, portale specializzato nelle anticipazioni sulle divise sportive, che ha diffuso una prima ricostruzione del possibile design. La maglia dovrebbe essere prevalentemente gialla, con dettagli viola che richiamano immediatamente i colori simbolo della squadra californiana.

Il progetto si inserirebbe nel percorso di collaborazione tra il Barcellona, Nike e il marchio legato a Kobe Bryant, avviato con l'obiettivo di unire due mondi sportivi capaci di esercitare un'enorme influenza a livello internazionale.

Barcellona: il richiamo ai colori dei Lakers e la collaborazione con il marchio di Kobe Bryant

La principale novità riguarderebbe proprio la scelta dei colori. Se le prime anticipazioni dovessero essere confermate, il giallo diventerebbe la tonalità dominante della seconda maglia blaugrana, accompagnato da rifiniture viola. Una combinazione che richiama direttamente l'identità visiva dei Lakers e le divise indossate da Kobe Bryant durante la sua leggendaria carriera a Los Angeles.

LONDRA, INGHILTERRA - 04 OTTOBRE: Kobe Bryant dei Los Angeles Lakers in azione durante la partita dell'NBA Europe Live tra i Los Angeles Lakers e i Minnesota Timberwolves alla O2 arena il 4 ottobre 2010 a Londra, Inghilterra. (Foto di Bryn Lennon/Getty Images)

Al momento, tuttavia, non sono stati definiti tutti gli elementi grafici della possibile divisa. La ricostruzione, diffusa da Footy Headlines e riportata da Mundo Deportivo, rappresenta un'anticipazione e non un'immagine ufficiale del prodotto definitivo. Per conoscere il design completo, compresi gli eventuali dettagli dello stemma, dello sponsor e delle finiture, sarà quindi necessario attendere ancora del tempo.

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Il giallo e il viola sono già comparsi in diverse divise del Barcellona nel corso degli anni, ma la loro combinazione in una maglia interamente ispirata ai Lakers rappresenterebbe una scelta decisamente riconoscibile e che potrebbe avere un successo notevole nel mercato dei nostri tempi.

La possibile nuova divisa si inserisce nella collaborazione tra il Barcellona e il marchio Black Mamba, legato all'eredità di Kobe Bryant, tragicamente scomparso in un incidente in elicottero nel 2020. Il progetto ha già portato alla realizzazione di maglie caratterizzate da soluzioni cromatiche e grafiche lontane dalla tradizionale identità blaugrana, con riferimenti al mondo della pallacanestro, ma senza riferimenti specifici a squadre della lega cestistica più famosa al mondo, come invece potremmo vedere in futuro.