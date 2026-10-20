Per il Barcellona non è una prima volta: la divisa arancione della stagione scorsa fu indossata in un'amichevole contro il Basilea
Il Torino cala il tris e saluta la zona rossa: che festa al Tardini!
Il Parco dei Principi si prepara ad ospitare la super sfida PSG-Barcellona, valevole per la terza giornata della League Phase di Champions. Da giorni i riflettori sono puntati su Parigi e le stelle che accenderanno la notte europea. Il Barcellona vuole confermare un rullino di marcia fin qui impressionante, il PSG vuole ribadire il perché è campione d'Europa da due anni. I blaugrana scenderanno in campo con un kit insolito, a causa di alcune regole imposte dalle televisioni.
Barcellona in campo con una maglia vecchiaIl Barcellona scenderà in campo con la maglia arancione, ovvero la terza della scorsa stagione: nessuno dei tre completi della stagione attuale infatti si incastra cromaticamente con la divisa del PSG. La notizia, rilanciata da Mundo Deportivo e dal resto della stampa spagnola, è stata confermata dal club sui suoi canali ufficiali.
Per i blaugrana non si tratta di una prima volta: l’avevano già indossata nel precampionato, in un’amichevole contro il Basilea, e quella di stasera sarà la seconda uscita stagionale con questo kit. Il fatto che il Barcellona riutilizzi una divisa vecchia era già capitato in passato: la terza maglia verde della stagione 2024/2025 fu utilizzata nella scorsa stagione nelle sfide con Levante e Maiorca.
I tre kit di questa stagioneLa spiegazione sta nella leggibilità televisiva, un criterio che la UEFA e l’organizzazione responsabile della trasmissione applicano a ogni partita: le due squadre devono distinguersi senza fatica sullo schermo. Visto che il PSG giocherà con la sua divisa casalinga, la maglia home del Barça è stata esclusa in automatico. La maglia da trasferta, che abbina nero e viola, è stata giudicata troppo simile ai colori dei parigini.
Caricamento post Instagram...
© RIPRODUZIONE RISERVATA