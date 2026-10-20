Per il Barcellona non è una prima volta: la divisa arancione della stagione scorsa fu indossata in un'amichevole contro il Basilea

Samuele Dello Monaco
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Il Parco dei Principi si prepara ad ospitare la super sfida PSG-Barcellona, valevole per la terza giornata della League Phase di Champions. Da giorni i riflettori sono puntati su Parigi e le stelle che accenderanno la notte europea. Il Barcellona vuole confermare un rullino di marcia fin qui impressionante, il PSG vuole ribadire il perché è campione d'Europa da due anni. I blaugrana scenderanno in campo con un kit insolito, a causa di alcune regole imposte dalle televisioni.

Barcellona in campo con una maglia vecchia

Il Barcellona scenderà in campo con la maglia arancione, ovvero la terza della scorsa stagione: nessuno dei tre completi della stagione attuale infatti si incastra cromaticamente con la divisa del PSG. La notizia, rilanciata da Mundo Deportivo e dal resto della stampa spagnola, è stata confermata dal club sui suoi canali ufficiali.
Elche CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports

Per i blaugrana non si tratta di una prima volta: l’avevano già indossata nel precampionato, in un’amichevole contro il Basilea, e quella di stasera sarà la seconda uscita stagionale con questo kit. Il fatto che il Barcellona riutilizzi una divisa vecchia era già capitato in passato: la terza maglia verde della stagione 2024/2025 fu utilizzata nella scorsa stagione nelle sfide con Levante e Maiorca.

Levante UD v FC Barcelona - LaLiga EA Sports
VALENCIA, SPAGNA - 23 AGOSTO: I giocatori del FC Barcelona festeggiano dopo che Unai Elgezabal del Levante UD (non in foto) ha segnato un autogol, realizzando la terza rete per il FC Barcelona durante la partita di LaLiga EA Sports tra Levante UD e FC Barcelona al Ciutat de Valencia, il 23 agosto 2025 a Valencia, Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

I tre kit di questa stagione

La spiegazione sta nella leggibilità televisiva, un criterio che la UEFA e l’organizzazione responsabile della trasmissione applicano a ogni partita: le due squadre devono distinguersi senza fatica sullo schermo. Visto che il PSG giocherà con la sua divisa casalinga, la maglia home del Barça è stata esclusa in automatico. La maglia da trasferta, che abbina nero e viola, è stata giudicata troppo simile ai colori dei parigini.
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La terza, infine, con le sue diverse tonalità di verde, avrebbe potuto creare problemi di visibilità agli spettatori. Da qui il ritorno all’arancione, tenuto in riserva proprio per le occasioni in cui le altre soluzioni non erano percorribili.

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