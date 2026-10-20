Il Parco dei Principi si prepara ad ospitare la super sfida PSG-Barcellona, valevole per la terza giornata della League Phase di Champions. Da giorni i riflettori sono puntati su Parigi e le stelle che accenderanno la notte europea. Il Barcellona vuole confermare un rullino di marcia fin qui impressionante, il PSG vuole ribadire il perché è campione d'Europa da due anni. I blaugrana scenderanno in campo con un kit insolito, a causa di alcune regole imposte dalle televisioni.

Barcellona in campo con una maglia vecchia

Ilscenderà in campo con la maglia arancione, ovvero la terza della scorsa stagione: nessuno dei tre completi della stagione attuale infatti si incastra cromaticamente con la divisa del. La notizia, rilanciata da Mundo Deportivo e dal resto della stampa spagnola, è stata confermata dal club sui suoi canali ufficiali.

Per i blaugrana non si tratta di una prima volta: l’avevano già indossata nel precampionato, in un’amichevole contro il Basilea, e quella di stasera sarà la seconda uscita stagionale con questo kit. Il fatto che il Barcellona riutilizzi una divisa vecchia era già capitato in passato: la terza maglia verde della stagione 2024/2025 fu utilizzata nella scorsa stagione nelle sfide con Levante e Maiorca.

VALENCIA, SPAGNA - 23 AGOSTO: I giocatori del FC Barcelona festeggiano dopo che Unai Elgezabal del Levante UD (non in foto) ha segnato un autogol, realizzando la terza rete per il FC Barcelona durante la partita di LaLiga EA Sports tra Levante UD e FC Barcelona al Ciutat de Valencia, il 23 agosto 2025 a Valencia, Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

I tre kit di questa stagione

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