Ci sono campioni che lasciano un segno dentro, ma anche fuori dal campo, costruendo rapporti destinati a durare in eterno. L'allenatore argentino del Lipsia, Martin Demichelis, ha ricordato con emozione il legame con Leo Messi ai tempi dell'Argentina, dove hanno condiviso lo spogliatoio.

Demichelis: "Messi? Mancherà a tutti, il ritiro mi ha invaso dalla nostalgia"

ha scelto parole cariche di affetto per ricordaredopo il suo addio alla Nazionale argentina. L'allenatore del, ed ex compagno della Pulce in maglia Albiceleste, ha raccontato uncostruito negli anni, tra esperienze condivise, stima personale e momenti rimasti impressi nella memoria: "All'epoca giocavo al suo fianco con l'Argentina, avevamo un rapporto molto stretto ed ero tra gli invitati del suo matrimonio. Tuttavia, non mi piaceva sommergerlo di messaggi, poiché immaginavo quanti ne ricevesse al giorno, ma dopo la semifinale del Mondiale sentivo il bisogno di congratularmi con lui e di dirgli di godersi il momento", ha raccontato l'ex giocatore, elogiando la capacità di Messi di trasmettere convinzione alla squadra e di esercitare la propriada capitano.

SAN PAOLO, BRASILE - 09 LUGLIO: (L-R) Lionel Messi, Pablo Zabaleta, Martin Demichelis e Lucas Biglia dell'Argentina guardano con le loro escort di giocatori durante l'inno nazionale prima della semifinale della Coppa del Mondo FIFA 2014 Brasile tra Paesi Bassi e Argentina all'Arena de Sao Paulo il 9 luglio 2014 a San Paolo, Brasile. (Foto di Ronald Martinez/Getty Images)

L'addio di Messi ha poi inevitabilmente riportato Demichelis ai ricordi condivisi con la Nazionale, spiegando: "Quando ha annunciato il ritiro e quel giorno arrivò, come ogni argentino, mi sono sentito invaso dalla nostalgia", ha confessato l'allenatore. Un'emozione personale, ma anche collettiva, legata al significato che il numero 10 ha rappresentato, rappresenta e rappresenterà per il suo Paese. Il tributo si chiude poi con parole che ne sintetizzano il valore umano e sportivo: "Ha lasciato un eredità enorme nel mondo dello sport e nella storia del nostro calcio. Sono grato di essere stato suo contemporaneo", ha dichiarato Demichelis.

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Lipsia, ora la concentrazione sul campo: c'è il Real Madrid

si è preso una fetta della propria conferenza stampa per omaggiare un'autenticadi questo sport, con cui ha avuto possibilità di condividere diversi momenti significativi con la maglia della Nazionale, ma logicamente ilprincipale non può non essere la super sfida del Bernabeu contro il, valida per la terza giornata di, in cui ilproverà il colpo esterno per dare seguito alla vittoria europea contro il PSV, e a riscattare il pesantissimo ko in campionato contro il Bayern Monaco. La sfida avrà inizio domani alle 21, al Santiago Bernabeu di Madrid.