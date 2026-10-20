L'abbandono del ritiro della Nazionale portoghese senza permesso e la guerra interna creatasi con il CT lusitano Jorge Jesus, con tanto di comunicato, aveva fatto pensare a una sanzione record e senza sconti a Cristiano Ronaldo. Invece, nella serata di ieri è arrivato il responso del Consiglio Disciplinare della FPF che ha stabilito una multa da 255 euro e una sospensione di 30 giorni. Peccato che la somma, oggettivamente al di sotto delle aspettative e non equiparabile a quella combinata a Ricardo Carvalho nel 2012, il campione portoghese la guadagna in appena 39 secondi.

Il tempo di un caffè

La multa inflitta aha immediatamente fatto il giro del mondo, per la banalità della somma, creando la curiosità in merito a quanto tempo ci potrebbe mettere a pagarla, considerando lo stipendio monstre che percepisce all'dall'ormai 2023.

LEIRIA, PORTUGAL - JUNE 10: Cristiano Ronaldo del Portogallo durante il riscaldamento prima dell'amichevole internazionale tra Portogallo e Nigeria allo Stadio Dr Magalhaes Pessoa il 10 giugno 2026 a Leiria, in Portogallo. (Photo by Carlos Rodrigues/Getty Images)

Ebbene, calcolando l'importo annuale di circa 208 milioni, fino ad arrivare ai 250 al raggiungimento di eventuali bonus, si arriva alla conclusione che al portoghese servano soltanto 39 secondi. Non sappiamo come impieghi questo tempo Cristiano Ronaldo, ma potrebbe tranquillamente sorseggiare del caffè a bordocampo prima dell'inizio di una partita ed elargire la somma richiestagli.

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Il confronto è impietoso

Se la multa farà il solletico a CR7 che, con ogni probabilità, verrà convocato per gli impegni diin programma a novembre, c'è chi, come, subì una tirata d'orecchie non indifferente. L'ex terzino di, nel lontano 2011, capendo che non sarebbe partito titolare in una partita controdi qualificazione a, lasciò il campo d'allenamento in modo ingiustificato. La stessa identica situazione accaduta con Ronaldo che, non apprezzando la gestione didi non farlo entrare nel secondo tempo contro la, lasciò il ritiro di Copenaghen e andò, a bordo del suo jet privato, a Madrid.

PARIGI, FRANCIA - 18 GIUGNO: Martin Harnik dell'Austria salta davanti a Ricardo Carvalho del Portogallo durante la partita di UEFA EURO 2016 Gruppo F tra Portogallo e Austria al Parc des Princes il 18 giugno 2016 a Parigi, Francia. (Foto di Clive Rose / Getty Images)

La differenza di trattamento fra i due giocatori, e non potrebbe essere altrimenti, è evidente. Infatti, Ricardo Carvalho venne sospeso dalla Federazione portoghese per 24 mesi, pena poi diminuita con la totale perdita dei premi in caso di qualificazione all'Europeo giocatosi in Polonia e Ucraina.