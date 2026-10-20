Il Consiglio Disciplinare della FPF ha multato di 255 euro e con una sospensione di 30 giorni Cristiano Ronaldo
Le lacrime di una leggenda. Cristiano Ronaldo saluta il Mondiale
L'abbandono del ritiro della Nazionale portoghese senza permesso e la guerra interna creatasi con il CT lusitano Jorge Jesus, con tanto di comunicato, aveva fatto pensare a una sanzione record e senza sconti a Cristiano Ronaldo. Invece, nella serata di ieri è arrivato il responso del Consiglio Disciplinare della FPF che ha stabilito una multa da 255 euro e una sospensione di 30 giorni. Peccato che la somma, oggettivamente al di sotto delle aspettative e non equiparabile a quella combinata a Ricardo Carvalho nel 2012, il campione portoghese la guadagna in appena 39 secondi.
Il tempo di un caffèLa multa inflitta a Ronaldo ha immediatamente fatto il giro del mondo, per la banalità della somma, creando la curiosità in merito a quanto tempo ci potrebbe mettere a pagarla, considerando lo stipendio monstre che percepisce all'Al Nassr dall'ormai 2023.
Ebbene, calcolando l'importo annuale di circa 208 milioni, fino ad arrivare ai 250 al raggiungimento di eventuali bonus, si arriva alla conclusione che al portoghese servano soltanto 39 secondi. Non sappiamo come impieghi questo tempo Cristiano Ronaldo, ma potrebbe tranquillamente sorseggiare del caffè a bordocampo prima dell'inizio di una partita ed elargire la somma richiestagli.
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Il confronto è impietosoSe la multa farà il solletico a CR7 che, con ogni probabilità, verrà convocato per gli impegni di Nations League in programma a novembre, c'è chi, come Ricardo Carvalho, subì una tirata d'orecchie non indifferente. L'ex terzino di Chelsea e Real Madrid, nel lontano 2011, capendo che non sarebbe partito titolare in una partita contro Cipro di qualificazione a Euro 2012, lasciò il campo d'allenamento in modo ingiustificato. La stessa identica situazione accaduta con Ronaldo che, non apprezzando la gestione di Jorge Jesus di non farlo entrare nel secondo tempo contro la Norvegia, lasciò il ritiro di Copenaghen e andò, a bordo del suo jet privato, a Madrid.
La differenza di trattamento fra i due giocatori, e non potrebbe essere altrimenti, è evidente. Infatti, Ricardo Carvalho venne sospeso dalla Federazione portoghese per 24 mesi, pena poi diminuita con la totale perdita dei premi in caso di qualificazione all'Europeo giocatosi in Polonia e Ucraina.
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