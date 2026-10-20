Cosa cambia nel campionato inglese dopo le partite che si sono giocate nell'ultimo weekend
Crystal Palace in posa per la foto stagionale: ospite speciale è il trofeo della Conference League
Si chiude con la prima vittoria per il Tottenham la settima giornata di Premier League. Il Manchester City continua a mantenere la vetta del campionato a punteggio pieno, mentre l'Arsenal si tiene a distanza di sicurezza. Tra le big l'unica a steccare è il Manchester United, a secco di vittorie nelle ultime 5 partite e con un Carrick sempre più in bilico. Ripercorriamo i risultati dell'ultimo weekend di Premier League per vedere come cambia la classifica.
Premier League, il City fa 7 su 7 e mantiene la vetta solitariaIl settimo turno si è aperto con la vittoria del Chelsea per 0-2 in casa dell'Everton. A decidere il match Pedro Neto e la sua doppietta. Nel pomeriggio, il Manchester City si è portato a casa la settima vittoria consecutiva, vincendo 3-2 con l'Ipswich e con Haaland immancabile protagonista con 2 gol. Alla stessa ora ha poi giocato il Fulham di Arbeloa, che ha ottenuto la prima vittoria stagionale contro l'Hull City.
Il Liverpool ha invece saputo sfruttare alla grande la superiorità numerica contro il Brentford, quando dopo lo svantaggio iniziale è riuscito a ribaltare il risultato portandosi a casa un 1-2 sofferto. Nel posticipo di sabato, a sorpresa, l'Aston Villa ha invece sconfitto il Newcastle in trasferta per 0-1 grazie allo svizzero Manzambi. I Villans escono così dalla zona retrocessione e raggiungono proprio i Magpies a quota 8 punti.
Lo United non vince più, De Zerbi può sorridereLa domenica si è aperta con la sentita sfida tra Leeds e Manchester United, terminata 1-1. Al vantaggio iniziale di Mbeumo ha risposto Calvert-Lewin nella ripresa, che ha costretto lo United alla quinta gara consecutiva senza vittorie. È stato poi il turno del derby dell'M23 tra Brighton e Crystal Palace, dominato dai padroni di casa che hanno vinto per 5-0. La squadra di Hurzeler è meritatamente al terzo posto e alla prossima se la giocherà in trasferta con il Liverpool. Il Bournemouth ha trovato nel 2-0 con il Sunderland la prima vittoria stagionale ed è quindi uscito dalla zona retrocessione. I Black Cats si trovano invece ultimi dopo i risultati delle dirette avversarie. Il posticipo della domenica ha visto infine la vittoria dell'Arsenal di misura in casa del Nottingham Forest, ora penultimo. Decisiva la rete all'80esimo di Madueke. La giornata si è poi chiusa con la prima vittoria stagionale per De Zerbi e il suo Tottenham, che hanno sconfitto per 3-1 il Coventry di Lampard.
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