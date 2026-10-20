Si chiude con la prima vittoria per il Tottenham la settima giornata di Premier League. Il Manchester City continua a mantenere la vetta del campionato a punteggio pieno, mentre l'Arsenal si tiene a distanza di sicurezza. Tra le big l'unica a steccare è il Manchester United, a secco di vittorie nelle ultime 5 partite e con un Carrick sempre più in bilico. Ripercorriamo i risultati dell'ultimo weekend di Premier League per vedere come cambia la classifica.

Premier League, il City fa 7 su 7 e mantiene la vetta solitaria

Il settimo turno si è aperto con la vittoria delper 0-2 in casa dell'Everton. A decidere il match Pedro Neto e la sua doppietta. Nel pomeriggio, ilsi è portato a casa la settima vittoria consecutiva, vincendo 3-2 con l'Ipswich e conimmancabile protagonista con 2 gol. Alla stessa ora ha poi giocato il Fulham di Arbeloa, che ha ottenuto la prima vittoria stagionale contro l'Hull City.

MANCHESTER, INGHILTERRA - OTTOBRE 17: Erling Haaland del Manchester City esulta per aver segnato il terzo gol della sua squadra durante la partita di Premier League 2026/27 tra Manchester City e Ipswich Town all'Etihad Stadium il 17 ottobre 2026 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Michael Steele/Getty Images)

Il Liverpool ha invece saputo sfruttare alla grande la superiorità numerica contro il Brentford, quando dopo lo svantaggio iniziale è riuscito a ribaltare il risultato portandosi a casa un 1-2 sofferto. Nel posticipo di sabato, a sorpresa, l'Aston Villa ha invece sconfitto il Newcastle in trasferta per 0-1 grazie allo svizzero Manzambi. I Villans escono così dalla zona retrocessione e raggiungono proprio i Magpies a quota 8 punti.

Lo United non vince più, De Zerbi può sorridere

La domenica si è aperta con la sentita sfida tra Leeds e, terminata 1-1. Al vantaggio iniziale di Mbeumo ha risposto Calvert-Lewin nella ripresa, che ha costretto lo United alla quinta gara consecutiva senza vittorie. È stato poi il turno del derby dell'M23 trae Crystal Palace, dominato dai padroni di casa che hanno vinto per 5-0. La squadra di Hurzeler è meritatamente ale alla prossima se la giocherà in trasferta con il Liverpool.Il Bournemouth ha trovato nel 2-0 con il Sunderland la prima vittoria stagionale ed è quindi uscito dalla zona retrocessione. I Black Cats si trovano invece ultimi dopo i risultati delle dirette avversarie. Il posticipo della domenica ha visto infine la vittoria dell'di misura in casa del Nottingham Forest, ora penultimo. Decisiva la rete all'80esimo di Madueke. La giornata si è poi chiusa con la prima vittoria stagionale per De Zerbi e il suo, che hanno sconfitto per 3-1 il Coventry di Lampard.