L'ex tecnico del Chelsea ha superato diverse leggende
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Tra le squadre che, nel corso della giornata di ieri, sono scese in campo figurano anche il Manchester City di Enzo Maresca e l'Ipswich Town. I due club, infatti, hanno giocato contro in occasione del settimo turno della Premier League 2026/2027. Tra le mura amiche dell'Etihad Stadium, i padroni di casa hanno battuto 3-2 la neopromossa arrivata dalla Championship. Grazie a questo successo, i Citizens hanno ottenuto la loro settima vittoria di fila in quest'edizione della massima competizione inglese. Di conseguenza, la squadra di Manchester occupa la prima posizione a punteggio pieno, quindi a quota 21 punti, e conta 19 reti segnate e sette subite. Tra l'altro, con la vittoria di ieri, Maresca ha ottenuto un record grazie al quale ha superato diverse leggende.
Settima vittoria di fila per il Manchester City di Maresca: record del tecnico italianoAl minuto 19 della partita disputata ieri sera, il Manchester City ha sbloccato l'incontro con la rete di Phil Foden su assist di Jeremy Doku. Il vantaggio dei padroni di casa, però, è durato soltanto due minuti a causa del gol dell'Ipswich Town realizzato dal giapponese Daizen Maeda con assist di Abdoul Ouattara. Al 34' i Citizens tornano in vantaggio grazie alla rete del solito Erling Haaland, il quale ha segnato di testa avendo intercettato il cross di Mateo Kovacic. Il numero nove del City, al 69' della gara, realizza la sua doppietta personale nonché il terzo gol per la sua squadra.
Dopo la sconfitta per 2-4 in Champions League contro il Paris Saint-Germain, il City ha avuto modo di riprendersi con quest'importante successo in campionato, grazie al quale restano saldi al primo posto in classifica avendo vinto tutte e sette le prime partite della Premier League. Tra l'altro, Maresca è diventato il primo allenatore nella storia della massima divisone inglese ad aver vinto i primi sette incontri di campionato. Con questo traguardo, l'italiano ha superato due leggende come il connazionale Carlo Ancelotti ed il suo predecessore Pep Guardiola.
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