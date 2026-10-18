Tra le squadre che, nel corso della giornata di ieri, sono scese in campo figurano anche il Manchester City di Enzo Maresca e l'Ipswich Town. I due club, infatti, hanno giocato contro in occasione del settimo turno della Premier League 2026/2027. Tra le mura amiche dell'Etihad Stadium, i padroni di casa hanno battuto 3-2 la neopromossa arrivata dalla Championship. Grazie a questo successo, i Citizens hanno ottenuto la loro settima vittoria di fila in quest'edizione della massima competizione inglese. Di conseguenza, la squadra di Manchester occupa la prima posizione a punteggio pieno, quindi a quota 21 punti, e conta 19 reti segnate e sette subite. Tra l'altro, con la vittoria di ieri, Maresca ha ottenuto un record grazie al quale ha superato diverse leggende.

Settima vittoria di fila per il Manchester City di Maresca: record del tecnico italiano

Al minuto 19 della partita disputata ieri sera, il Manchester City ha sbloccato l'incontro con la rete disu assist di. Il vantaggio dei padroni di casa, però, è durato soltanto due minuti a causa del gol dell'Ipswich Town realizzato dal giapponesecon assist di. Al 34' i Citizens tornano in vantaggio grazie alla rete del solito, il quale ha segnato di testa avendo intercettato il cross di. Il numero nove del City, al 69' della gara, realizza la sua doppietta personale nonché il terzo gol per la sua squadra.Negli ultimi minuti del match, per la precisione all'85esimo, ilha annullato il poker del Manchester City che portava la firma di Haaland che, quindi, avrebbe potuto realizzare una. Tre minuti dopo viene assegnato un calcio di rigore all'Ipswich Town che ha ricevuto la convalida da parte del VAR. Il subentratoha calciato il tiro dagli undici metri con il quale ha accorciato le distanza. Dopo bendi, l'arbitroeffettua il triplice fischio che sancisce la fine della partita.

Manchester, Inghilterra - 17 ottobre 2026: Enzo Maresca, allenatore del Manchester City, osserva prima della partita di Premier League 2026/27 tra Manchester City ed Ipswich Town all'Etihad Stadium. (Foto di Kate McShane/Getty Images)

Dopo la sconfitta per 2-4 in Champions League contro il Paris Saint-Germain, il City ha avuto modo di riprendersi con quest'importante successo in campionato, grazie al quale restano saldi al primo posto in classifica avendo vinto tutte e sette le prime partite della Premier League. Tra l'altro, Maresca è diventato il primo allenatore nella storia della massima divisone inglese ad aver vinto i primi sette incontri di campionato. Con questo traguardo, l'italiano ha superato due leggende come il connazionale Carlo Ancelotti ed il suo predecessore Pep Guardiola.