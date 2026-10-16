Poche cose nel calcio sono più avvincenti di una squadra che riesce a ribaltare una situazione apparentemente senza speranza. Uno svantaggio di tre gol, un gol-vittoria nel recupero o un pareggio insperato possono trasformare una normale partita di Premier League in un match destinato a restare impresso nella memoria per decenni.

Dalla nascita della competizione nel 1992, i tifosi hanno assistito a rimonte straordinarie che hanno coinvolto pretendenti al titolo, squadre in lotta per la salvezza e grandi rivali storici. Alcune hanno cambiato il destino del campionato, mentre altre hanno dimostrato con quanta rapidità possano ribaltarsi le sorti nel corso di una partita.

Dal memorabile pomeriggio scudetto del Manchester City alla rimonta di quattro gol del Newcastle contro l'Arsenal, ecco alcune tra le più grandi rimonte nella storia della Premier League.

Perché le Grandi Rimonte Contano nelle Scommesse Sportive

Le rimonte evidenziano anche l'imprevedibilità delledal vivo. Nel calcio, un cartellino rosso, una sostituzione tattica o un gol nel finale possono cambiare drasticamente le quote durante il gioco nel giro di pochi minuti. La rimonta delcontro l'nel 2011 è un esempio perfetto di come un risultato apparentemente definito possa ribaltarsi in un istante.

Questa incertezza va ben oltre il calcio e si estende a sport come il tennis, il basket e il ciclismo, dove le forze in gioco, la stanchezza e le condizioni variabili possono influenzare l'esito finale della partita. Piattaforme come NetBet offrono mercati di scommesse su diverse discipline sportive, anche se nemmeno il grande favorito della vigilia ha mai la vittoria in tasca.

1. Newcastle United 4-4 Arsenal – 5 febbraio 2011

La straordinaria rimonta del Newcastle a St James' Park rimane probabilmente la più grande nella storia della, nonostante le Magpies non siano riuscite a vincere.

L'Arsenal sembrava aver già messo in cassaforte i tre punti nel giro di soli 26 minuti. Theo Walcott, Johan Djourou e una doppietta di Robin van Persie avevano stabilito un vantaggio di 4-0, lasciando i tifosi del Newcastle a temere un'umiliazione storica.

La partita cambiò quando il centrocampista dell'Arsenal Abou Diaby ricevette un cartellino rosso a inizio ripresa. Joey Barton trasformò due rigori, Leon Best segnò un altro gol e il Newcastle si ritrovò improvvisamente a soli due gol di distanza.

All'87° minuto, Cheick Tioté scagliò una spettacolare volée di sinistro da fuori area per completare una rimonta che sembrava impossibile.

Il Newcastle divenne la prima squadra della Premier League a recuperare da quattro gol di svantaggio evitando così la sconfitta. L'entità del deficit iniziale rende questa partita uno dei candidati più credibili al primo posto nella storia del campionato.

2. Manchester City 3-2 Queens Park Rangers – 13 maggio 2012

Nessuna rimonta in Premier League ha avuto conseguenze più importanti per la conquista del titolo.

Il Manchester City si presentò all'ultima giornata della stagione 2011/12 sapendo che una vittoria contro il Queens Park Rangers avrebbe garantito il primo titolo di campione in 44 anni.

Pablo Zabaleta portò in vantaggio il City, ma Djibril Cissé e Jamie Mackie ribaltarono il risultato in favore del QPR. Nonostante gli ospiti fossero rimasti in dieci uomini dopo l'espulsione di Joey Barton, la squadra di Roberto Mancini sembrava destinata a cedere il titolo al Manchester United.

Edin Džeko firmò il gol del pareggio di testa, poi Sergio Agüero raccolse un passaggio di Mario Balotelli e batté Paddy Kenny al 94° minuto.

Il City vinse la Premier League per differenza reti davanti al Manchester United. Il gol decisivo di Agüero rimane uno dei momenti più celebri del calcio inglese, a dimostrazione di come il significato di una rimonta dipenda tanto dalle circostanze quanto dall'entità dello svantaggio da recuperare.

3. Tottenham Hotspur 3-5 Manchester United – 29 settembre 2001

La straordinaria prestazione delnel secondo tempo a White Hart Lane dimostrò la mentalità offensiva che caratterizzava le squadre di maggior successo di Sir Alex Ferguson.

Il Tottenham era avanti 3-0 all'intervallo grazie alle reti di Dean Richards, Les Ferdinand e Christian Ziege. In pochi si aspettavano che lo United riuscisse a rimontare, tanto meno a vincere con tale margine.

Andy Cole accorciò le distanze immediatamente dopo il fischio d'inizio della ripresa, prima che Laurent Blanc e Ruud van Nistelrooy riportassero il Manchester United in parità. Juan Sebastián Verón completò il sorpasso e David Beckham aggiunse il quinto gol a partita definitivamente indirizzata.

Cinque gol senza risposta nel secondo tempo trasformarono quella che sembrava una disfatta in una delle vittorie esterne più memorabili dello United.

La prestazione mise in luce la capacità di Ferguson di ispirare una reazione immediata senza rinunciare all'ambizione offensiva. Resta tuttora il metro di paragone con cui vengono misurate le rimonte da tre gol.

4. Wolverhampton Wanderers 4-3 Leicester City – 25 ottobre 2003

I Wolves produssero una delle vittorie più improbabili nella storia della, rimontando da un deficit di 3-0 all'intervallo contro il Leicester City.

Una doppietta di Les Ferdinand e un gol di Riccardo Scimeca sembravano aver chiuso la partita prima dell'intervallo.

Tuttavia, Colin Cameron segnò due volte nei primi sette minuti della ripresa, cambiando completamente l'atmosfera al Molineux.

Alex Rae pareggiò di testa prima che Henri Camara completasse la rimonta con un gol decisivo nel finale.

A differenza di alcune famose rimonte che coinvolgono squadre di vertice, questa era una sfida tra due club in lotta nella zona bassa della classifica.

Il contesto conferì al risultato un peso specifico ancora maggiore. I Wolves non stavano soltanto risollevando l'orgoglio: stavano conquistando tre punti preziosi contro un avversario diretto nella corsa alla salvezza.

5. Leicester City 2-3 Tottenham Hotspur – 19 gennaio 2022

La vittoria delal King Power Stadium fu straordinaria non tanto per l'entità dello svantaggio iniziale, quanto per il poco tempo rimasto a disposizione.

Il Leicester era in vantaggio 2-1 a tempo praticamente scaduto grazie alle reti di Patson Daka e James Maddison. Harry Kane aveva segnato il precedente pareggio degli Spurs, ma la squadra di Antonio Conte sembrava ormai destinata alla sconfitta.

Poi il subentrato Steven Bergwijn produsse una prestazione straordinaria.

Pareggiò al quinto minuto di recupero, poi raccolse un passaggio di Kane, girò attorno a Kasper Schmeichel e segnò il gol della vittoria pochi istanti dopo.

Il Tottenham passò dalla sconfitta alla vittoria in meno di tre minuti.

Il risultato si rivelò determinante per la qualificazione alla Champions League, con gli Spurs che chiusero al quarto posto con due punti di vantaggio sull'Arsenal.

6. Bournemouth 4-3 Luton Town – 13 marzo 2024

Ilsi unì a un ristretto gruppo di squadre di Premier League che sono riuscite a vincere dopo essere andate sotto di tre gol.

Il Luton aveva stabilito un netto vantaggio di 3-0 all'intervallo grazie alle reti di Tahith Chong, Chiedozie Ogbene e Ross Barkley.

Tuttavia, la squadra di Andoni Iraola tornò in campo nella ripresa con ben altra determinazione.

Dominic Solanke accorciò le distanze, poi Illia Zabarnyi segnò il suo primo gol con la maglia del Bournemouth. Antoine Semenyo pareggiò al 64° minuto, completando la rimonta da tre gol di svantaggio in appena 19 minuti.

Semenyo colpì ancora all'83° minuto per fissare il risultato sul definitivo 4-3.

Il Bournemouth divenne solo la quinta squadra nella storia della Premier League a vincere dopo essere andata sotto di tre gol, e la prima a riuscirci dal 2003.

7. Chelsea 4-3 Manchester United – 4 aprile 2024

Stamford Bridge fu teatro di uno dei finali più incredibili nella storia della Premier League, quando ilsconfisse il Manchester United grazie a due gol di Cole Palmer segnati negli ultimissimi minuti.

Il Chelsea era inizialmente in vantaggio 2-0, prima che lo United reagisse con i gol di Alejandro Garnacho e Bruno Fernandes. Il secondo gol di Garnacho aveva poi dato ai Red Devils un vantaggio di 3-2.

Lo United era ancora in vantaggio al decimo minuto di recupero.

Palmer trasformò un rigore per pareggiare, poi segnò quasi immediatamente il gol della vittoria con una deviazione, completando una spettacolare tripletta.

Il Chelsea era in svantaggio dopo 99 minuti e 17 secondi: il momento più tardo in cui una squadra si sia trovata in difficoltà in una partita di Premier League che avrebbe poi vinto.

Poche partite illustrano in modo più convincente l'importanza di non mollare mai fino al fischio finale.

8. Everton 2-3 Bournemouth – 31 agosto 2024

I tifosi dell'Everton difficilmente potevano immaginare quello che li attendeva negli ultimi minuti al

I gol di Michael Keane e Dominic Calvert-Lewin avevano stabilito un vantaggio di 2-0 e la squadra di casa sembrava avviarsi verso una vittoria tranquilla.

Con solo tre minuti di tempo regolamentare rimasti, Antoine Semenyo accorciò le distanze per il Bournemouth.

Lewis Cook pareggiò al secondo minuto di recupero, prima che Luis Sinisterra segnasse di testa il gol della vittoria quattro minuti dopo.

Tre gol nel finale trasformarono quella che sembrava una vittoria certa per l'Everton in una sconfitta devastante.

La rimonta del Bournemouth fu particolarmente straordinaria perché l'Everton aveva controllato il punteggio fino all'87° minuto.

Cosa Rende una Rimonta in Premier League Davvero Grande?

Le rimonte più grandi non sono necessariamente quelle che partono dagli svantaggi più ampi. La rimonta del Newcastle contro l'è unica per la sua inversione di quattro gol, mentre la vittoria del Manchester City sul QPR porta un peso storico senza pari.

La vittoria del Tottenham sul Leicester e il trionfo del Chelsea nel recupero contro il Manchester United dimostrano un'altra dimensione: l'improbabilità di ribaltare un risultato quando il tempo rimasto è ormai ridotto a pochi secondi.

In definitiva, ciò che accomuna tutte queste partite è la loro capacità di sovvertire ogni previsione. Ricordano ai tifosi che anche quando il risultato sembra ormai scritto, una partita di Premier League può cambiare completamente nel giro di pochi secondi.