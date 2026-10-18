Il lunedì di Serie A si aprirà al Brianteo, dove si affronteranno per la settima giornata di campionato Monza e Cagliari. I brianzoli sono reduci da una brutta sconfitta sul campo della Lazio, macchiata dall'espulsione nel primo tempo di Lucchesi che ha, inevitabilmente, condizionato il resto della sfida. Allo stesso tempo, sono a caccia del secondo successo davanti il proprio pubblico, dopo il 2-1 rifilato al Sassuolo. Il Cagliari, invece, vuole continuare a stupire e cerca il quinto risultato utile consecutivo, in un lasso di tempo che ha portato tre vittorie e un pareggio prestigioso contro la Juventus. Il tecnico del Monza, Ivan Juric, ha presentato in conferenza stampa la gara.

L'analisi di Juric su Monza-Cagliari

L'ex allenatore ditra le altre è tornato sul primo tempo dell'Olimpico, in cui la sua squadra ha perso le distanze difensivamente, concedendo troppe occasioni e il doppio vantaggio alla: ", contro la Lazio non mi è piaciuta. Nella ripresa, però, avremmo meritato il pari, ma non siamo riusciti a trovare la via della rete".

LECCE, ITALY - SEPTEMBER 13: L'allenatore capo Ivan Juric del AC Monza durante la partita di Serie A tra US Lecce e AC Monza allo Stadio Via del Mare il 13 settembre 2026 a Lecce, Italia. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Quanto agli assenti per la partita casalinga contro i sardi, in cui verrà presentata la nuova mascotte, la Tartaruga Drive, oltre allo squalificato Lucchesi, espulso per fallo da ultimo uomo nell'ultima trasferta, si aggiungono altre due defezioni: "Oltre a Lucchesi squalificato, saranno assenti anche Maye e Zeballos per infortunio. Dobbiamo sistemare quei dettagli in cui ancora difettiamo, ma i segnali positivi per fare bene ci sono".

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I complimenti a Pisacane

La sorpresa di questa, valutando organico, aspettative, proposta di gioco, valorizzazione dei talenti e punti guadagnati non può non essere ildilo ha elogiato: "Lui è un allenatore molto bravo e sta facendo bene.. Dovremo essere concentrati e bravi a interpretare bene la gara".

MONZA, ITALIA - 14 AGOSTO: Ivan Juric, allenatore dell'AC Monza, reagisce durante la partita del primo turno di Coppa Italia tra AC Monza e US Avellino allo stadio Brianteo, il 14 agosto 2026 a Monza, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

E su come contrastare i sardi, l'allenatore croato ha le idee chiare: "L’equilibrio è fondamentale, ma soprattutto la disciplina tattica e la lettura delle situazioni. Le letture e marcature preventive sono fondamentali e vanno ricercate tramite il lavoro costante. Ci serve, però, del tempo per trovare gli automatismi che ci possono far fare il salto di qualità".

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