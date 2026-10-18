Dopo la battuta d'arresto in casa della Lazio, il Monza ospita un Cagliari in striscia positiva di risultati: le parole di Ivan Juric
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Il lunedì di Serie A si aprirà al Brianteo, dove si affronteranno per la settima giornata di campionato Monza e Cagliari. I brianzoli sono reduci da una brutta sconfitta sul campo della Lazio, macchiata dall'espulsione nel primo tempo di Lucchesi che ha, inevitabilmente, condizionato il resto della sfida. Allo stesso tempo, sono a caccia del secondo successo davanti il proprio pubblico, dopo il 2-1 rifilato al Sassuolo. Il Cagliari, invece, vuole continuare a stupire e cerca il quinto risultato utile consecutivo, in un lasso di tempo che ha portato tre vittorie e un pareggio prestigioso contro la Juventus. Il tecnico del Monza, Ivan Juric, ha presentato in conferenza stampa la gara.
L'analisi di Juric su Monza-CagliariL'ex allenatore di Genoa, Verona e Roma tra le altre è tornato sul primo tempo dell'Olimpico, in cui la sua squadra ha perso le distanze difensivamente, concedendo troppe occasioni e il doppio vantaggio alla Lazio: "Dobbiamo migliorare la fase difensiva, contro la Lazio non mi è piaciuta. Nella ripresa, però, avremmo meritato il pari, ma non siamo riusciti a trovare la via della rete".
Quanto agli assenti per la partita casalinga contro i sardi, in cui verrà presentata la nuova mascotte, la Tartaruga Drive, oltre allo squalificato Lucchesi, espulso per fallo da ultimo uomo nell'ultima trasferta, si aggiungono altre due defezioni: "Oltre a Lucchesi squalificato, saranno assenti anche Maye e Zeballos per infortunio. Dobbiamo sistemare quei dettagli in cui ancora difettiamo, ma i segnali positivi per fare bene ci sono".
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I complimenti a PisacaneLa sorpresa di questa Serie A, valutando organico, aspettative, proposta di gioco, valorizzazione dei talenti e punti guadagnati non può non essere il Cagliari di Pisacane. Juric lo ha elogiato: "Lui è un allenatore molto bravo e sta facendo bene. Il Cagliari è una squadra organizzata che gioca con disciplina, ama ripartire e lo fa anche bene. Dovremo essere concentrati e bravi a interpretare bene la gara".
E su come contrastare i sardi, l'allenatore croato ha le idee chiare: "L’equilibrio è fondamentale, ma soprattutto la disciplina tattica e la lettura delle situazioni. Le letture e marcature preventive sono fondamentali e vanno ricercate tramite il lavoro costante. Ci serve, però, del tempo per trovare gli automatismi che ci possono far fare il salto di qualità".
Dany Mota e Ngonge: qualità assicurataInfine, Juric si è concentrato sui singoli, esaltando la grande prestazione offerta da Cyril Ngonge contro la Lazio: "L’ho fatto giocare perché è molto forte. Può fare sempre di più, ma tutto passa dal lavoro quotidiano". Su Dany Mota, leader della squadra, spende parole importanti: "Dany è un bravo ragazzo per qualità umane e tecniche. Deve continuare così e andare più forte possibile. Poi la vita è imprevedibile e si vedrà dove e se continuerà la sua carriera all'estero. È un giocatore che dà tutto e si mette a disposizione della squadra in qualsiasi circostanza".
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