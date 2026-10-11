Il Monza cade ancora. La squadra lombarda esce sconfitta dall'Olimpico con il risultato di 3-1. Una partita dai due volti. Nel primo tempo la Lazio ha dominato e si è portata avanti meritatamente di due gol. Nel secondo il Monza ha trovato il gol della speranza e più volte è andato vicino al pareggio. Poi Pinamonti ha spento la luce e ha regalato i tre punti alla Lazio. Ci sarà molto da lavorare per Juric: la sua squadra gioca, ma non concretizza. E in conferenza stampa l'amarezza riguarda soprattutto il primo tempo. Ecco le sue parole.

Monza, Juric: "Non avevamo mai giocato così male: il primo tempo tutto da buttare"

"È stato un primo tempo bruttissimo, non mi è piaciuto niente. Nessun elemento su cui abbiamo lavorato era presente in campo".non usa giri di parole per commentare la prestazione della sua squadra, soffermandosi soprattutto sull'approccio alla partita. Un problema che ilha evidenziato anche quando gli è stato chiesto cosa non avesse funzionato: "Parto dall'atteggiamento della squadra. Nessuno ha fatto bene nel primo tempo. Eravamo fragili e non riuscivamo a fare male. Veramente brutto". Nella ripresa, però, ilha mostrato qualcosa di diverso, riuscendo a mettere in difficoltà la Lazio e a riaprire la partita. "Nel secondo tempo abbiamo fatto vedere la nostra forza, il nostro valore. I cambi hanno fatto bene e tutta la squadra ha reagito", ha spiegato

TORINO, ITALIA - 1 SETTEMBRE: Ivan Juric, allenatore del Monza, osserva la partita di Coppa Italia tra Torino FC e AC Monza allo Stadio Olimpico il 1° settembre 2026 a Torino, Italia. (Foto di Valerio Pennicino/Torino FC 1906 via Getty Images)

Una reazione che, però, non è bastata per evitare la sconfitta. Resta poi il tema della crescita e della qualità del gioco. L'allenatore ha ammesso di aver cercato qualcosa in più in fase offensiva, finendo però per sacrificare alcune caratteristiche che avevano permesso alla squadra di esprimersi meglio nelle precedenti uscite. "Oggi pensavamo di mettere qualcosa in più in avanti, ma abbiamo perso caratteristiche che ci hanno permesso di giocare bene. Nel secondo tempo ci siamo aggiustati". L'obiettivo è alzare il livello senza perdere gli equilibri della squadra. Un percorso che, secondo Juric, richiederà ancora tempo: "Volevo alzare il livello del gioco e della qualità, ma ci arriveremo con il tempo".