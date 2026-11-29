Tra i calciatori che hanno fatto parte della rosa dell'Estudiantes de La Plata per questa stagione figura anche Fernando Muslera. Dopo gli anni in Europa tra Lazio e Galatasaray, infatti, lo scorso anno il portiere ha firmato per la squadra proveniente dall'Argentina con la quale ha vinto due titoli. Nelle scorse ore, il club biancorosso ha giocato e perso la finale di Copa Libertadores contro il Palmeiras, al quale è bastato il gol di Ramon Sosa per vincere il titolo di Campione del Sudamerica per la quarta volta nella propria storia. Al termine della gara, il sopracitato estremo difensore ha rilasciato alcune dichiarazioni con le quali ha annunciato la decisione di lasciare il calcio giocato.

Estudiantes, Muslera: "Mi ritiro, me ne vado felice al di là del risultato"

Con l'atto conclusivo della massima competizione dell'America Meridionale, Muslera ha giocato l'ultimo match della sua carriera. Ovviamente, sperava di chiudere in maniera diversa dato che il palio c'era la Copa Libertadores. Dopo la gara, l'ex calciatore della Lazio ha parlato ai microfoni di Telefe e, in quel momento, ha annunciato il. Le sue: "Prima di tutto voglio fare i complimenti al Palmeiras. C'è molta amarezza per il risultato, ma sono soddisfatto del modo in cui abbiamo lottato per arrivare a disputare la finale".

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Il classe 1986 ha continuato dicendo: "Me ne vado felice e, al di là del risultato che fa parte di questo sport, è stata una spettacolare conclusione della mia carriera. L'Estudiantes è venuto casa mia in Uruguay, nello stadio in cui ho giocato la mia prima partita da calciatore professionista. I tifosi hanno riempito gli spalti degli stadi e ci hanno supportato con tutte le loro forze. Adesso trovo difficoltà nel parlare, ma me ne vado felice perché lo lottato fino all'ultimo giorno. Del ritiro avevo già parlato con la dirigenza. Ringrazio i miei compagni di squadra, Veron e tutti coloro che mi stanno ascoltando adesso".

Montevideo, Uruguay - 28 novembre 2026: Fernando Muslera dell'Estudiantes appare deluso dopo la sconfitta della sua squadra nella finale di Copa CONMEBOL Libertadores 2026 tra Palmeiras ed Estudiantes al Centenario Stadium. (Foto di Buda Mendes/Getty Images)

Nonostante sia nato a Buenos Aires, Muslera è uruguayano e con la Nazionale ha vinto la Copa America nel 2011. Ha fatto il suo esordio tra i professionisti nel 2004 col Montevideo Wanderers che, tre anni più tardi, l'ha prima ceduto in prestito al Nacional e poi l'ha venduto per circa 3 milioni di euro alla Lazio. Durante le sue quattro stagioni a Roma, l'estremo difensore ha giocato 113 partite e vinto Coppa Italia e Supercoppa nel 2009. Dal 2011 fino allo scorso anno ha giocato in Turchia col Galatasaray con cui ha vinto otto campionati, sei coppe nazionali e cinque Supercoppe. Tra l'altro, coi giallorossi, è riuscito anche a segnare due gol. Al suo primo anno con l'Estudiantes, ha vinto il Torneo Clausura ed il Trofeo de Campeones de la Liga Profesional.