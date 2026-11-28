Il Bayern Monaco non sa più vincere. In questa settimana la formazione allenata da Vincent Kompany non ha raccolto alcun successo, lasciando intendere che qualcosa non stia funzionando nel migliore dei modi e come si sarebbe voluto. Da quando si è rientrati dall'ultima sosta delle nazionali, sono arrivati due pareggi in Bundesliga e una sconfitta in Champions. Non si può ancora usare il termine "crisi", ma di certo è un campanello d'allarme che comincia a suonare.

In generale, è arrivato solo un successo nelle ultime quattro partite di campionato, considerando anche il Klassiker con il Dortmund giocato prima della sosta. Pur senza sconfitte, dunque, qualche pareggio di troppo sta frenando la corsa al titolo dei bavaresi.

Bayern Monaco in difficoltà, nuovo pari in Bundesliga e il Dortmund può andare a +4

Sulle 11 partite di campionato giocate sin qui, il Bayern Monaco ne ha pareggiate praticamente, 5. Tre di questi sono arrivati nelle ultime cinque giornate e chi si attendeva il solito campionato a senso unico in Germania potrebbe ricredersi. Il Borussia Dortmund sta tenendo un ritmo piuttosto elevato e potrebbe provare aquestodei rivali nella sfida di domenica sera contro il Bayer Leverkusen.

AMBURGO, GERMANIA - 28 NOVEMBRE: Joshua Kimmich del FC Bayern Monaco parla con l'arbitro Bastian Dankert prima di essere espulso durante la partita di Bundesliga 2026/27 tra Hamburger SV e FC Bayern Monaco al Volksparkstadion il 28 novembre 2026 a Amburgo, Germania. (Foto di Stuart Franklin/Getty Images)

Può darsi che in momenti come questi subentri anche del nervosismo. A testimonianza di ciò si prenda in considerazione il cartellino rosso sventolato dall'arbitro Dankert al tedesco Joshua Kimmich. L'espulsione rifilata al classe 1995 ha complicato le cose, essendo arrivata allo scadere del primo tempo.

Il Bayern Monaco ha giocato tutta la seconda frazione di gara in inferiorità numerica per il gesto del 31enne che ha preso per capelli il centrocampista dell'Amburgo Alexander. Il norvegese aveva provocato Kimmich, spingendolo leggermente, quando il pallone era in fuori dal campo. Alla fine, il Bayern ha conservato l'imbattibilità, ma rischia di ritrovarsidal primo posto al termine di questo turno di Bundesliga.