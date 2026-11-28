In Francia, terra di rivoluzioni, se n'è abbattuta una tutta nuova e riguarda gli allenatori. La fragilità e malleabilità delle panchine di Ligue 1 sono sorprendenti. Rispetto all'anno scorso si sta giocando un campionato totalmente diverso in termini tattici. Solo una squadra ha rinnovato la propria fiducia al suo allenatore: il PSG. I dominatori indiscussi del campionato continuano per la propria strada, ignari dei cambiamenti che si stanno susseguendo tra i potenziali avversari.

D'altra parte, i risultati conseguiti negli ultimi tempi non possono che indicare nello spagnolo la guida tecnica ideale per proseguire. Eppure, quella del Paris è un'eccezione isolata rispetto al resto delle squadre.

Ligue 1, allenatori volanti: solo Luis Enrique allena in Francia dall'anno scorso

L'ultima squadra che ha deciso di voltare pagina è stato il. Nono in classifica, non vince dal 25 ottobre scorso. In questo mese mai ha conquistato il bottino pieno tra campionato ed Europa League, con 3 ko e 2 pareggi. E così, anche il tecnico Franck Haise ha dovuto preparare le valigie e separarsi dalla panchina dei rossoneri.

SALISBURGO, AUSTRIA - 11 AGOSTO: L'allenatore del PSG Luis Enrique parla durante la conferenza stampa prima della UEFA Super Cup 2026 allo Stadion Salzburg l'11 agosto 2026 a Salisburgo, Austria. (Foto di Darko Bandic - Pool/Getty Images)

Come detto, però, è soltanto l'ultimo di una lunga serie di colleghi non più fortunati di lui. Si parte da Dino Toppmöller con il Lens, passando per Didier Digard del Le Havre, Yannick Cahuzac, sempre con il Lens, e Hugo Oliveira esonerato dallo Strasbourg a inizio stagione. Paulo Fonseca, avendo scelto di accasarsi in patria dallo Sporting Lisbona, si è separato dal Lione che ha virato su Carlos Vicens.

In estate, invece, Brunoha lasciato Lilla per Marsiglia, mentre Oliviersi è trasferito al Nizza abbandonando il Lorient. Altri due tecnici hanno scelto l'estero per nuove avventure: Pierre, dal Lens al Crystal Palace, Carles Martinez, dal Tolosa al Bayer Leverkusen. Poi c'è Luis Enrique, fresco di rinnovo sino al 2030 e bicampione d'Europa col Paris Saint-Germain: l'eccezione che conferma la regola.