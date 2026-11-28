Il calcio olandese ha conosciuto numerose rivalità nel corso della sua storia, ma poche possono vantare il peso sportivo, culturale e simbolico di Feyenoord–Ajax. Quando le due squadre si affrontano, infatti, non sono soltanto due formazioni a contendersi la vittoria, ma entrano in campo le tradizioni di Rotterdam e Amsterdam, due delle città più importanti dei Paesi Bassi.

Il Klassieker, termine con cui viene identificato questo confronto, ha superato da tempo i confini della competizione nazionale, diventando un appuntamento capace di attirare l'attenzione degli appassionati di tutto il mondo. Per comprenderne davvero il significato occorre ripercorrere le origini delle due società, le prime sfide e le epoche che hanno contribuito a trasformare una partita di campionato in uno degli incontri più rappresentativi del calcio europeo.

Le origini del Klassieker: la nascita della rivalità tra Feyenoord e Ajax

La storia del Klassieker comincia nei primi decenni del Novecento, quando il calcio olandese stava acquisendo una dimensione sempre più organizzata esi affermavano progressivamente come punti di riferimento nelle rispettive città, pur seguendo percorsi differenti.

Il Feyenoord, fondato nel 1908 con il nome di Wilhelmina e successivamente conosciuto come Feijenoord, rappresentava soprattutto il quartiere meridionale di Rotterdam e una comunità nella quale il calcio aveva assunto un forte valore di appartenenza. L'Ajax, nato ad Amsterdam nel 1900, si stava invece affermando come una delle realtà più importanti della capitale, costruendo gradualmente le basi per una futura affermazione nazionale e internazionale.

L'Ajax, detentore della Coppa dei Campioni, posa per una foto di squadra con il trofeo, il 30 marzo 1973. Prima fila da sinistra a destra, Sjaak Swart, Johnny Rep, l'allenatore Stephan Kovacs, l'allenatore Bob Haarms, Ger Kleton, Jan Mulder, Johan Cruyff e Gerrie Muhren. Fila posteriore, da sinistra a destra, Arie Haan, Horst Blankenburg, Sies Wever, Wim Suurbier, portiere Heinz Stuy, Piet Keizer, Ruud Krol, Heinz Schilcher, Arnold Muhren, Johan Neeskens e Barry Hulshoff. (Foto di Central Press/Hulton Archive/Getty Images)

Il primo incontro ufficiale tra le due squadre risale al 9 ottobre 1921, quando a Rotterdam l'Ajax si impose inizialmente per 3-2, ma il risultato venne successivamente trasformato in un pareggio per 2-2 in seguito al reclamo presentato dal Feyenoord per contestare la regolarità di una rete avversaria. Un episodio che, ben prima che il Klassieker acquisisse il peso e il prestigio che lo contraddistinguono oggi, contribuì a gettare le basi di una rivalità destinata a diventare una delle più sentite e rappresentative del calcio olandese.

In quegli anni l'Eredivisie, la prima divisione del campionato olandese, non esisteva ancora e il torneo era organizzato attraverso competizioni regionali, dalle quali le squadre migliori accedevano alle fasi successive per contendersi il titolo nazionale. Gli incroci tra Ajax e Feyenoord erano quindi meno frequenti e la rivalità era ancora in fase di sviluppo, destinata a rafforzarsi con la crescita e l'affermazione delle due società.

ROTTERDAM, PAESI BASSI - 11 APRILE: UEFA POKAL 01/02, Halbfinale, Rotterdam; FEYENOORD ROTTERDAM-INTER MAILAND 2:2; TIFOSI DEL FEYENOORD (Foto di Christof Koepsel/Bongarts/Getty Images)

Con la nascita dell'Eredivisie nel 1956, il calcio olandese entrò in una nuova fase grazie a un campionato nazionale a girone unico che mise stabilmente di fronte le principali realtà del Paese, permettendo così ad Ajax e Feyenoord di iniziare a contendersi non soltanto i risultati sul campo, ma anche il primato sportivo e il prestigio delle rispettive città.

La denominazione De Klassieker si affermò soltanto diversi decenni dopo i primi confronti, quando la crescente popolarità di Ajax e Feyenoord e la loro costante presenza nelle posizioni di vertice del campionato contribuirono a rendere questa sfida uno degli appuntamenti più riconoscibili del calcio olandese.

La crescita delle due società e l'affermazione internazionale

Per comprendere il peso assunto dal Klassieker bisogna guardare anche all'evoluzione sportiva di Ajax e Feyenoord, due società che, oltre a essere protagoniste del campionato olandese, hanno contribuito in maniera determinante all'affermazione del movimento nazionale sulla scena europea.

Il primo grande periodo di affermazione del Feyenoord arrivò tra la fine degli anni Cinquanta e gli anni Sessanta, quando la squadra di Rotterdam conquistò diversi titoli nazionali, affermandosi tra le principali potenze del Paese. In quegli anni si distinse per un gioco dinamico, caratterizzato da una manovra veloce e da un buon equilibrio tra fase offensiva e difensiva, con Coen Moulijn e Wim Jansen tra i nomi più rappresentativi di una generazione che contribuì a portare il club ai vertici del calcio olandese.

ROTTERDAM, GERMANIA - 14 SETTEMBRE: CHAMPIONS LEAGUE 99/00; FEYENOORD ROTTERDAM-BORUSSIA DORTMUND 1:1; Mannschaftsfoto Team Rotterdam :; hindere Reihe v.lks.: Tomasz RZASA, Bert KONTERMAN, Jon Dahl TOMASSON, Bonaventure KALOU, Torwart Jerzy DUDEK, Peter VAN VOSSEN, Kees VAN WONDEREN; vordere Reihe v.lks.: Jean-Paul VAN GASTEL, Patrick PAAUWE, Julio Ricardo CRUZ, Paul BOSVELT (Foto di Martin Rose/Bongarts/Getty Images)

L'Ajax, dal canto suo, stava sviluppando un progetto destinato a cambiare il calcio europeo: sotto la guida di Rinus Michels, a partire dal 1965 adottò un modello di gioco basato sul pressing alto, su una linea difensiva avanzata e sul continuo scambio di posizione tra i calciatori, chiamati a partecipare sia alla fase offensiva sia a quella difensiva, dando vita a uno stile destinato a diventare famoso in tutto il mondo con il nome di calcio totale.

In questo contesto emerse Johan Cruijff, figura centrale di una squadra nella quale si distinsero anche Johan Neeskens, Piet Keizer, Sjaak Swart e Ruud Krol e che conquistò tre Coppe dei Campioni consecutive tra il 1971 e il 1973, contribuendo a diffondere una nuova concezione del gioco.

Anche il Feyenoord riuscì a raggiungere risultati straordinari in campo internazionale, conquistando nel 1970 la Coppa dei Campioni e diventando la prima squadra olandese a vincere il massimo trofeo continentale. La formazione allenata da Ernst Happel superò il Celtic nella finale disputata a Milano grazie a una rete decisiva di Ove Kindvall nei tempi supplementari e, nello stesso anno, conquistò anche la Coppa Intercontinentale. Inoltre, nel 2002 il club tornò a conquistare un trofeo europeo, vincendo la Coppa UEFA grazie al successo per 3-2 sul Borussia Dortmund nella finale disputata proprio a Rotterdam.

VIENNA, AUSTRIA - 24 MAGGIO: AJAX AMSTERDAM - AC MAILAND 1:0, Vienna; Finale di Champions League 1995 a Vienna; AJAX AMSTERDAM CHAMPIONS LEAGUE SIEGER 1995 con Pokal (Foto di Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images)

Fu un periodo decisivo per il calcio dei Paesi Bassi, con Feyenoord e Ajax capaci di portare il movimento olandese ai vertici internazionali e di fornire numerosi protagonisti alla nazionale, finalista ai Mondiali del 1974 e del 1978. Al tempo stesso, le due società hanno mantenuto identità differenti, con l'Ajax legato alla qualità tecnica, alla valorizzazione dei giovani e a un calcio propositivo, e il Feyenoord alla compattezza, alla determinazione e al forte legame con il proprio pubblico, due tradizioni differenti che hanno contribuito a caratterizzare il Klassieker.

Precedenti, grandi campioni e partite entrate nella storia

Nel corso di oltre un secolo, Feyenoord e Ajax hanno dato vita a confronti molto diversi tra loro, alternando partite equilibrate, sfide ricche di gol e risultati destinati a rimanere nella storia. A rendere speciale il Klassieker sono stati anche i grandi campioni che, nel corso delle generazioni, hanno indossato le maglie delle due società e contribuito a scriverne le pagine più importanti.

Tra questi spicca Johan Cruijff, leggenda dell'Ajax e figura a cui è stato intitolato dal 2018 lo stadio del club di Amsterdam. Dopo aver legato gran parte della propria carriera ai lancieri, nel 1983 si trasferì al Feyenoord, con cui disputò la sua ultima stagione da calciatore conquistando sia il campionato sia la Coppa d'Olanda. Accanto a lui si sono distinti altri grandi protagonisti come Sjaak Swart e Coen Moulijn, simboli rispettivamente di Ajax e Feyenoord, insieme a campioni di generazioni successive come Marco van Basten, Dennis Bergkamp, Ruud Gullit, Frank Rijkaard, Ronald Koeman ed Edgar Davids.

Il calciatore olandese Johan Cruyff (1947-2016), della squadra olandese Ajax Amsterdam, allo stadio di Wembley, Londra, Regno Unito, 1° giugno 1971. (Foto di R. Powell/Daily Express/Getty Images)

La presenza di tanti protagonisti di primo piano ha accompagnato una rivalità ricca di partite spettacolari, alcune delle quali sono rimaste nella storia per le goleade messe a segno: il 9-4 del Feyenoord del 29 novembre 1964, con tredici gol complessivi, cinque dei quali realizzati da Hans Venneker; l'8-2 dell'Ajax del 18 settembre 1983, una delle sconfitte più pesanti nella storia dei rotterdamesi; e il 5-0 conquistato dai lancieri a Rotterdam nel 1995.

A completare il quadro dei risultati più memorabili c'è il più recente 6-0 del Feyenoord del 7 aprile 2024, quando la squadra di casa segnò tre reti già nel primo tempo e completò il risultato nella ripresa, conquistando una delle vittorie più nette nella storia recente del Klassieker.

I precedenti, tuttavia, non si esauriscono nelle goleade e nei risultati più clamorosi, perché nel corso degli anni Feyenoord e Ajax si sono affrontate anche in incontri decisivi per la conquista del campionato, nei quali il confronto diretto ha spesso inciso sulle ambizioni stagionali e sulla corsa al titolo. È proprio questa varietà di sfide, insieme all'alternanza di successi e delusioni, ad aver reso il Klassieker uno degli appuntamenti più imprevedibili del calcio olandese, con ogni nuova partita destinata ad arricchire la storia della rivalità.

25 novembre 1998: i tifosi dell'Ajax sostengono la propria squadra durante la partita di UEFA Champions League contro il Croatia Zagabria all'Amsterdam ArenA, in Olanda. L'Ajax ha perso 1-0. Credito obbligatorio: Alex Livesey / Allsport Getty images

Il Klassieker nel calcio contemporaneo

Nel corso degli anni il contesto del calcio olandese è cambiato profondamente. L'apertura internazionale del mercato, la crescente presenza di calciatori stranieri e le trasformazioni economiche delle società hanno modificato il volto di Ajax e Feyenoord, senza però ridimensionare l'importanza del loro confronto nel calendario nazionale.

La rivalità ha inoltre superato i confini dei Paesi Bassi, attirando l'attenzione degli appassionati anche all'estero, grazie al prestigio internazionale dell'Ajax, costruito attraverso i successi europei e la valorizzazione di numerosi talenti, e a quello del Feyenoord, protagonista di importanti affermazioni continentali e sostenuto da una tifoseria molto legata alla propria storia. Il confronto tra le due società è diventato così uno dei riferimenti per gli appassionati di calcio anche all'estero.

🇳🇱 | Feyenoord ultras show support for players during training ahead of De Klassieker derby in Eredivisie vs Ajax tomorrow…🧨🔥 pic.twitter.com/PnpNMpfXVC — ULTRA ATTACKIVE (@UltraAttackive) November 28, 2026

Un altro aspetto che ha caratterizzato il Klassieker riguarda il rapporto tra le tifoserie, spesso segnato da tensioni e rivalità particolarmente accese. Nel corso degli anni si sono verificati episodi di violenza che hanno portato le autorità e le società ad adottare misure di sicurezza sempre più rigorose, come ile prorogato anche negli anni successivi, rendendo così più complessa l'organizzazione degli incontri.

A oltre un secolo dal primo confronto del 1921, Feyenoord–Ajax continua a rappresentare uno degli appuntamenti più importanti del calcio dei Paesi Bassi, mantenendo intatto il valore di una sfida che, nonostante le trasformazioni del movimento, i cambiamenti nelle rose e l'alternarsi dei protagonisti, mette ancora di fronte due delle società più rappresentative del Paese e occupa un posto di rilievo nella storia del calcio europeo.