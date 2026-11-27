Domenica 29 novembre 2026, alle ore 14:30, il De Kuip di Rotterdam ospiterà il celebre De Klassieker, anche detto, Feyenoord-Ajax. La seconda sosta per le nazionali si è conclusa da poco e la prossima sarà solamente nel marzo 2027. Dunque, l'attuale ripresa dei campionati diventa determinante per definire i vari percorsi delle squadre nelle leghe. Quando arriva lo stop è sempre un momento di riflessione sul comprendere e analizzare lo stato di salute del progetto intrapreso (o confermato) in estate. Non è casuale che questo tempo sia spesso utilizzato per cambiare allenatore, nella speranza di raddrizzare una stagione, forse, già compromessa in novembre.

In territorio olandese, Feyenoord e Ajax possono fregiarsi di poter non prendere decisioni drastiche nell'organigramma societario. I progetti sono considerati essere ad un buon punto, in quanto entrambe le squadre possono contare su una buona classifica nazionale e un discreto posizionamento europeo. L'obiettivo dei club di Rotterdam e Amsterdam è quello di sottrarre la corona al PSV, che negli ultimi anni ha cannibalizzato la lega olandese. Dal 2023, le lampadine hanno conquistato ben 3 Eredivisie, tra cui quella storica ai danni dell'italiano Francesco Farioli.

La sfida in programma per la 14esima giornata del campionato olandese diventa quindi decisiva per conquistarsi un posto al sole della classifica. Van Bronckhorst e Michel dovranno mettere in scena una battaglia tattica di alto livello se vogliono rimanere in corsa per lo scudetto: chi perde il match, inizierà a vedere il PSV sempre più lontano.

La classifica di Eredivisie

Il campionato olandese presenta una classifica molto corta, soprattutto nelle zone più alte. Per i tifosi neutrali, la stagione in corso è una vera sorpresa da godersi. Infatti, se ad essere in pole position conpunti c'è sempre il solito PSV di Peter Bosz, l'artefice dei tre titoli consecutivi, dalla seconda posizione alla quinta è caos totale.

L'Ajax si trova al secondo posto con 1 solo punto in meno dei contadini, mentre il Twente segue a strettissimo giro a 27 punti. Un gradino sotto sgomitano Feyenoord e Az Alkmaar, rispettivamente con 25 e 26 punti. La lotta per l'Eredivisie non è mai stata così accesa e prima o poi ci si aspetta che si arrivi ad una rottura netta fra le vere contender e le cosiddette pretender, che comunque potranno battagliare per conquistare un posto in Europa.

3 punti che assumono dunque un significato duplice: sono le lunghezze che tengono insieme i primi 4 posti del campionato, ma sono anche la posta in palio che sarà in gioco nello scontro di domenica, oltre che il differenziale fra i due club. La classifica racconta tanto, ma non racconta proprio tutto. Per comprendere meglio come potrebbe andare Feyenoord-Ajax, bisogna prima considerare lo stato di forma delle due rose e soprattutto i movimenti tattici voluti dai due nuovi tecnici.

Lo stato di forma di Feyenoord-Ajax

Sia i lancieri sia "il club del popolo" condividevano lo stesso esatto bilancio in Eredivisie prima dell'ultimo turno di campionato. Il tabellino recitava, arrivati con modalità diverse fra loro. Accomunate dall'eguale miglior rendimento fuori casa (16 punti conquistati con 5 vittorie e 1 sconfitta), le due big olandesi differiscono per stato di forma.

Il Feyenoord, sconfitto nell'ultimo match contro l'Excelsior, sta attraversando una vera e propria crisi stagionale. Nonostante l'inizio a razzo, culminato con le 6 vittorie consecutive fra il 5 settembre e il 17 ottobre (tra cui l'importantissimo 3-2 contro il Como), i ragazzi allenati da Van Bronckhorst non vincono da oltre un mese. La sconfitta con il Real Betis in Champions League è stato l'inizio del calo di prestazioni, che è proseguito con 2 pareggi (PSV e Fortuna) e 3 match persi (Inter, Heerenveen ed Excelsior).

AMSTERDAM, PAESI BASSI - 21 GENNAIO: Ridgeciano Haps del Feyenoord interviene su David Neres dell'Ajax durante la partita di Eredivisie olandese tra Ajax Amsterdam e Feyenoord, disputata all'Amsterdam ArenA il 21 gennaio 2018 ad Amsterdam, nei Paesi Bassi. (Foto di Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

I lancieri di Michel, vincenti nell'ultima giornata contro l'ADO, invece hanno registrato una tendenza quasi opposta. Nel giorno in cui il Feyenoord ha iniziato la sua striscia positiva (il 5 settembre), l'Ajax ha subito la prima sconfitta stagionale contro il PSV di Bosz per 3-1. Tuttavia, il tecnico spagnolo ha preso in mano le redini tattiche della squadra e ha condotto i ragazzi a 4 risultati utili consecutivi (2 w e 2 d). L'unica altra interruzione del percorso è stata la caduta contro l'Hajduk in Conference League, da cui però, l'Ajax si è ripreso immediatamente e ha collezionato altri 7 risultati utili in fila, con 6 vittorie consecutive (tra cui Atalanta e Az Alkmaar).

Il ritorno di van Bronckhorst sulla panchina del Feyenoord

Dopo il fallimento di Van Persie, sulla panchina della "squadra del popolo" si è accasato, in un'inedita seconda volta. Infatti, l'ex capitano del club (2 coppe nazionali) ha già avuto l'onore di allenare il Feyenoord tra il, dopo aver ricoperto il ruolo di vice (2011-2015) e di tecnico dell'Under 21 nel 2012-13. Nel suo primo ciclo, l'ex nazionale olandese aveva conquistato trofei molto importanti: 1 campionato olandese, 2 coppe nazionali e 2 supercoppe nazionali. In seguito ci sono state alcune esperienze esotiche (Cina con il Guangzhou) e formative (Rangers, Besiktas e vice dial Liverpool), prima di tornare nella sua casa sportiva.

ROTTERDAM, PAESI BASSI - 14 OTTOBRE: Giovanni van Bronckhorst, allenatore del Feyenoord, osserva durante la partita della seconda giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27 tra Feyenoord e Como 1907, disputata al De Kuip il 14 ottobre 2026 a Rotterdam, nei Paesi Bassi. (Foto di Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Il modulo base della sua squadra è il classico 4-3-3, che come linee guida ha il baricentro alto e la costruzione manovrata. In fase di possesso, i centrali (St. Juste a destra e Marmol/Watanabe a sinistra) possono condurre fino alla linea del centrocampo per creare superiorità numerica e sono aiutati dal vertice basso Vanhoutte, che fornisce copertura. Sulle catene laterali si cercano le classiche rotazioni: l'attaccante esterno Hadj Moussa (7 reti e 2 assist) rimane nel mezzo spazio destro e apre l'ampiezza per gli overlap di Givairo Read (5 assist). A sinistra, anche Luciano Valente stringe la propria posizione, giocando nelle zone centrali del campo, cercando connessioni con la punta Nacho Ferri (7 reti in 11 partite).

In fase di non possesso, l'intenzione di Van Bronckhorst è quella di tenere una linea difensiva alta, andando forte in pressione sulla prima costruzione avversaria. Spesso, viene alzata l'ala o la mezzala a supporto di Ferri per pareggiare la pressioni in attacco.

Michel ha trovato la sua dimensione?

è stato vicinissimo a diventare una leggenda di questo sport. Nel, il suo Girona volava talmente in alto che fino a marzo si stava giocando la Liga contro Barcellona e Real Madrid. Un calo inevitabile nelle prestazioni pose fine all'enorme sogno dei catalani, nonostante a fine anno arrivi egualmente un risultato miracoloso: il terzo posto e la qualificazione alla prima Champions League della loto storia. Tuttavia, le due annate dopo sono molto complicate e durante la stagione passata, nonostante un ottimo calcio, il Girona retrocede.

Michel è uno degli allenatori più interessanti del panorama tattico spagnolo. Le sue promozioni in Liga con Rayo Vallecano, Huesca e Girona sono risultati che sono giunti attraverso il suo acume tattico, che può risultare decisivo in un campionato accogliente per il calcio spagnolo come quello olandese. Non è un caso, che la sua scelta sia passata dal DT Jordi Cruijff.

🇳🇱 Just 𝗟𝗢𝗢𝗞 at the style of football Ajax are playing under Head coach Míchel. pic.twitter.com/pLEogREsfX — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) September 5, 2026

In fase di possesso, il 4-3-3 (o 4-2-3-1) di partenza va a sistemarsi su un(3-1-5-1) con principi posizionali, in modo tale da sovraccaricare l'ultima linea centrale. Il terzino (Rosa a destra, Wjindal a sinistra) scende nei 3 dietro bloccato e permette all'opposto di alzarsi sulla linea dei centrocampisti . A centrocampo, il mediano che gioca nella pressione e rompe le linee viene svolto a turno da Amrabat/Baas/Mokio e le mezzali (/Klaassen) salgono sull'ultima linea offensiva nel mezzo spazio. Ter Stegen inizia l'azionela pressione, costruendo triangoli per trovare il terzo uomo, per poi decidere se: andare a servire in profondità gli esterni in ampiezza o cercare direttamente la punta. Centrali sono gli isolamenti di Gloukh (estremamente largo), garantiti dal taglio nell'half space di Brandt/Wijndal.

In fase di non possesso, Michel cerca di difendere alto (non iper-aggressivo) chiudendo le linee di passaggio con un 4-4-2 in blocco medio e provando ad indirizzare il pallone nelle trappole preparate. Eventualmente, Amrabat può abbassarsi sulla linea dei centrali per formare un 5-3-2, coprendo i mancati ripieghi delle ali.

Feyenoord-Ajax: punti forti e punti deboli

Il Feyenoord potrà sicuramente contare sul secondo miglior attacco dell'Eredivisie con, ma non sul rendimento in casa propria. Inoltre, la crisi recente ha messo in luce la grave assenza del centrale, che mette in pericolo il già precario equilibrio della squadra di Van Bronckhorst e soprattutto c'è una grande incognita legata alla presenza in campo del fondamentale Hadj Moussa, alla prese con un problema alla caviglia.

AMSTERDAM, PAESI BASSI - 22 OTTOBRE: Michel, allenatore dell'Ajax, e Maurizio Sarri, allenatore dell'Atalanta BC, prima della partita della seconda giornata della fase campionato della UEFA Conference League 2026/27 tra AFC Ajax e Atalanta BC, disputata alla Johan Cruijff Arena il 22 ottobre 2026 ad Amsterdam, nei Paesi Bassi. (Foto di Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

L'Ajax, particolarmente ispirato in trasferta, farà totale affidamento alla creation élite di Gloukh (primo per grandi occasioni create con 8, di cui 4 assist) e alla finalizzazione di Arokodare (13 reti stagionali). Tuttavia, se la fase di possesso porta 6 uomini sull'ultima linea, la squadra di Michel è particolarmente vulnerabile alle transizioni avversarie, lasciando in parità numerica i propri centrali contro gli attaccanti avversari. Inoltre, nonostante il rientro in campo contro l'ADO, sul match c'è ancora parecchia incertezza sull'utilizzo della stella Julian Brandt, alle prese con un problema fisico.