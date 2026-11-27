Ryan Babel è senza dubbio uno dei più grandi "giocatori di culto" degli ultimi anni. Purtroppo, la Treccani non ha ancora elaborato una definizione univoca e scientifica di cosa rappresenti questa tipologia di giocatore. Tuttavia, non è molto difficile riconoscerli. Non è nemmeno questione di andare a ricercare determinate caratteristiche o categorie in cui ricondurre alcuni calciatori. Certo, esistono alcuni paletti che delimitano il campo di ricerca di questi essere mitologici, ma un calciatore di culto si percepisce nelle rappresentazioni di campo e in quelle costruite dai tifosi.

Spesso sono soggetti a sovra-intepretazioni: le loro carriere vengono riempite di layer su layer che alla fine mitologizzano calciatori poco vincenti o tendenti alla mediocrità. Non stiamo certo parlando di Lionel Messi o Cristiano Ronaldo. Magari, in un altro universo, questi giocatori di culto sono riusciti ad esprimere tutto il loro potenziale accedendo al sacro, ma in questo mondo (il migliore tra quelli possibili?), non possono far altro che essere santi laici.

Babel fra Olanda e Inghilterra

Ryan Babel era un'ala di piede destro, nonostante spesso giocasse a piede invertito. Nato ad Amsterdam, l'olandese ha iniziato dalle giovanili dell'(1997), con cui ha debuttato in prima squadra nella stagione 2003-04 (poco dopo il 17esimo compleanno). Dall'annata successiva, l'attaccante firma il suo primo contratto da pro e inizia a trovare spazio con continuità sotto la guida di Ronald Koeman e Danny Blind. Il suo talento esplosivo e agile gli permetterà così di essere messo sotto contratto dalper una cifra record (18 milioni) nell'estate 2007.

"Ryan Babel ha la capacità di terrorizzare i difensori in Premier League con velocità e giocate" diceva Kenny Dalglish e il CT dei Paesi Bassi Marco Van Basten rincarava la dose: "È il nuovo Thierry Henry". Così, dopo 2 Coppe d'Olanda, 2 Supercoppe nazionali e 1 Europeo U21, il prodotto ajacide va a seguire le leggendarie orme dell'attaccante francese. Tuttavia, ai Reds, le cose non prendono la direzione sperata. Le sue apparizioni in campo sono sempre legate agli ingressi dalla panchina e la titolarità diventa materiale esclusivo di Fernando Torres e del connazionale Dirk Kuyt. Con il Liverpool saranno dunque 146 presenze in 4 stagioni, impreziosite da 22 reti (di cui una doppietta premonitrice contro il Besiktas nel novembre 2007...).

Ryan Babel just confirmed what Jose Mourinho has been saying about the Turkish League? pic.twitter.com/b2dw2NNnxF — @𝗼𝗻𝗲𝗷𝗼𝗯𝗹𝗲𝘀𝘀𝗯𝗼𝘆 (@OneJoblessBoy) February 28, 2025

Altre peripezie calcistiche di Ryan Babel dal 2011 al 2017

Il rapporto si deteriora anche per le vicende extra-campo: Babel viene multato due volte fra il 2010 e il 2011 per aver pubblicato dei tweet contro(suo allenatore) e contro l'arbitro Howard Webb. Pochi giorni dopo il fotomontaggio del direttore arbitrale con la maglia del Manchester United, il nazionale olandese vola all'Hoffenheim.In Germania rimane una stagione e mezza, faticando a mettersi in mostra e a ritrovare quell'esplosività che lo aveva contraddistinto solo qualche anno prima, anche per via di un certo ingrossamento muscolare. Così, nell'agosto del 2012, Babel paga la sua clausola rescissoria e torna al club che lo ha lanciato: l'Ajax. Con i lancieri, l'olandese vince finalmente l'Eredivisie, seppur con un ruolo prevalentemente(22 presenze stagionali e 5 reti) a causa degli infortuni.

ISTANBUL, TURCHIA - 26 SETTEMBRE: Pepe, del Besiktas, parla con il compagno di squadra Ryan Babel durante la partita del Gruppo G di UEFA Champions League tra Besiktas e RB Leipzig, disputata al Besiktas Park il 26 settembre 2017 a Istanbul, in Turchia. (Foto di Stuart Franklin/Bongarts/Getty Images)

Dopo il ritorno a casa, Babel, da buon calciatore di culto che sarà, decide di provare un'esperienza diversa da quelle normalmente scelte dai giocatori mainstream. Nel 2013 firma con il Kasimpasa, con cui rimarrà 2 anni prima di rescindere il contratto e andare all'Al-Ain negli Emirati Arabi Uniti. Una stagione e poi Babel torna in Europa con il Depor, in modo tale da sostituire la grave assenza del bomber Joselu. Eppure, anche in questo contesto favorevole (7 g/a in 12 match), l'attaccante decide di non fermarsi. La smania di avventura tipica di un esploratore del XV secolo lo costringe a tornare in Turchia.

Besiktas e Galatasaray: un cuore diviso a metà

Dopo non aver rinnovato col club di Liga, Babel decide così di tornare nel campionato delle monarchie assolute. Più che ai club, questo discorso va applicato ai calciatori: veri e propridel presente secolarizzato dal Presidentissimo Atatürk. Nel gennaio 2017, l'olandese firma con i bianconeri del Besiktas, che conduce immediatamente al titolo in soli 6 mesi. Babel alza sempre di più il suo livello, trascinando le Aquile Nere fino agli ottavi di Champions League nel 2017-18 e raggiungendo il suo massimo di reti stagionali (). Le prestazioni di Babel vengono lette attraverso i versi del poeta mistico persiano Mevlana e le pratiche dei dervisci danzanti (meditazioni spirituali agite tramite l'utilizzo del corpo, in una danza codificata che mira al superamento dell'ego).

MADRID, SPAGNA - 6 NOVEMBRE: Ryan Babel del Galatasaray osserva la situazione dopo il quarto gol del Real Madrid, durante la partita del Gruppo A di UEFA Champions League tra Real Madrid e Galatasaray, disputata al Bernabéu il 6 novembre 2019 a Madrid, in Spagna. (Foto di Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images)

Eppure, perennemente insoddisfatto dalla permanenza, il matrimonio coi bianconeri si ferma a gennaio 2019, quando Babel passa inaspettatamente al Fulham. 8 g/a in 16 presenze non riescono a salvare il club dalla retrocessione in Championship e a fine stagione, l'olandese si ritrova senza contratto. Così, ecco che arriva il triennale con i rivali iridati del Galatasaray. Nel 2024, Babel rivelerà al portale Liverpool Echo che lui non avrebbe mai voluto lasciare le Aquile Nere, ma la società gli aveva mancato di rispetto in relazione al rinnovo del contratto. La richiesta dell'aumento dell'ingaggio avrebbe irritato il presidente Orman, già oberato dal FPF e dall'aumento dei tassi di cambio valute.

Babel, voglio vederti danzare!

"Ovviamente quel passaggio al Galatasaray non fu preso bene. È stato davverogiocare contro il Beşiktaş per la prima volta dopo quel trasferimento. Ero passato dall'avere i cuori di tutti loro, tornando in uno stadio dove avevo costruito così tanti bei ricordi, all'essere fischiato e contestato ogni volta che toccavo palla. Eppure non ero andato direttamente al Galatasaray dal Beşiktaş: prima ero passato dal Fulham, ma a loro non è piaciuto lo stesso!". Queste le parole del calciatore, sempre al Liverpool Echo, sul suo trasferimento pericoloso.

Il più classico dei tradimenti calcistici, che, forse, viene perdonato solamente col tempo. Da quel momento, Babel rimane 3 stagioni con i giallorossi (nonostante i ripetuti tentativi della dirigenza di rescindere il contratto) vincendo 1 Supercoppa di Turchia e passando brevemente all'Ajax per la terza volta in carriera (gennaio-giugno 2020). Nel 2022, alla naturale scadenza del foglio di carta, Babel decide di rimanere in Turchia, uno dei pochi luoghi capace ancora di ritrovare la sua agilità ballerina. L'attaccante fa 1 anno di Serie B turca con l'Eyüpsor e poi dà ufficialmente l'addio al calcio il 9 novembre 2024.

"Voglio vederti danzare, come i dervisches tourners che girano sulle spine dorsali...". Franco Battiato non pensava certamente a Ryan Babel quando scrisse "Voglio vederti danzare" nel 1982. Eppure, i tifosi di Besiktas e Galatasaray avranno potuto immaginarlo qualche volta. Un olandese irrequieto e incompiuto che irrompe nella secolarizzazione calcistica e attraverso la danza dei dribbling nello stretto, si eleva spiritualmente per qualche millisecondo. Questi sono i santi laici, questi sono i giocatori di culto.