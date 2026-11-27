Le reti di Alvaro Rodriguez e Rayan sanciscono un'impresa a Balaidos e lanciano il Bournemouth al primo posto in Europa League
Il Bournemouth batte l'Arsenal: l'esultanza delle Cherries nel silenzio dell'Emirates
La marcia trionfale e inarrestabile del Bournemouth non ha intenzione di fermarsi. La squadra di Marco Rose, subentrato in estate dopo l'era dorata targata Andoni Iraola, è riuscita a ribaltare una partita che si stava mettendo nel binario sbagliato, dopo essere andata sotto con il gol dell'eterno Iago Aspas e di un uomo con l'espulsione di Diakite. Nella ripresa, le Cherrys si trasformano e trovano, prima il gol del pari con Alvaro Rodriguez e, al 78esimo minuto, il sorpasso con il brasiliano Rayan. Gli inglesi salgono al primo posto di Europa League a punteggio pieno e mettono in cascina la decima vittoria consecutiva fra tutte le competizioni.
Decima vittoria consecutiva per il BournemouthL'impatto di Marco Rose nelle prime giornate era stato abbastanza difficoltoso: tre sconfitte e tre pareggi e l'ombra dei paragoni con il predecessore Iraola sempre più incombente. Eppure, l'esperto allenatore tedesco è riuscito, attraverso il gioco e compattando il gruppo, a portare la squadra dalla sua parte, inanellando una striscia di vittorie dopo l'altra, fino ad arrivare alla decima consecutiva.
Le vittime più illustri, nell'arco di un mese e mezzo da sogno, sono state il Milan, al primo incontro ufficiale con i rossoneri; il Manchester United, demolito a Old Trafford per 3-0; l'Aston Villa di Unai Emery in Carabao Cup e ultima, ma non per importanza, il Celta Vigo a Balaidos. Soltanto sette club inglesi erano riusciti in tale impresa prima del Bournemouth e si parla di Manchester City, United, Arsenal, Aston Villa, Leeds, Liverpool e Chelsea. Ma non solo, perché le Cherrys sono in dolce compagnia in questo traguardo storico. Infatti, soltanto il Real Madrid sta tenendo il loro passo in questo inizio di stagione, avendole vinte tutte dalla sosta di ottobre.
Impatto straordinario in Europa LeagueLa folle rimonta, in dieci contro undici dal 22esimo del primo tempo, ha spalancato le porte al Bournemouth per la qualificazione, ormai certa, ai play off. Con 15 punti racimolati su 15 disponibili, al debutto in Europa, il traguardo delle prime 8 è ampiamente alla portata, ma adesso l'obiettivo è provare a vincere la League Phase, entrando definitivamente nella storia del club, del calcio inglese e delle competizioni europee. Uno spazio, però, le Cherrys se lo sono già guadagnato, diventando soltanto il terzo club nella storia delle massime competizioni continentali a vincere le loro prime cinque partite di sempre in Europa, dopo il Nurnberg nel 1961/62 e l'Ararat nel 1972/73.
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