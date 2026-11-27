La marcia trionfale e inarrestabile del Bournemouth non ha intenzione di fermarsi. La squadra di Marco Rose, subentrato in estate dopo l'era dorata targata Andoni Iraola, è riuscita a ribaltare una partita che si stava mettendo nel binario sbagliato, dopo essere andata sotto con il gol dell'eterno Iago Aspas e di un uomo con l'espulsione di Diakite. Nella ripresa, le Cherrys si trasformano e trovano, prima il gol del pari con Alvaro Rodriguez e, al 78esimo minuto, il sorpasso con il brasiliano Rayan. Gli inglesi salgono al primo posto di Europa League a punteggio pieno e mettono in cascina la decima vittoria consecutiva fra tutte le competizioni.

Decima vittoria consecutiva per il Bournemouth

L'impatto dinelle prime giornate era stato abbastanza difficoltoso: tre sconfitte e tre pareggi e l'ombra dei paragoni con il predecessoresempre più incombente. Eppure, l'esperto allenatore tedesco è riuscito, attraverso il gioco e compattando il gruppo, a portare la squadra dalla sua parte, inanellando una striscia di vittorie dopo l'altra, fino ad arrivare alla decima consecutiva.

VIGO, SPAIN - NOVEMBER 26: Alvaro Rodriguez del Bournemouth festeggia dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita della Fase a Gironi MD5 della UEFA Europa League 2026/27 tra il Real Club Celta e l'AFC Bournemouth allo Stadio Balaídos il 26 novembre 2026 a Vigo, Spagna. (Photo by Jose Manuel Alvarez Rey/Getty Images)

Le vittime più illustri, nell'arco di un mese e mezzo da sogno, sono state il Milan, al primo incontro ufficiale con i rossoneri; il Manchester United, demolito a Old Trafford per 3-0; l'Aston Villa di Unai Emery in Carabao Cup e ultima, ma non per importanza, il Celta Vigo a Balaidos. Soltanto sette club inglesi erano riusciti in tale impresa prima del Bournemouth e si parla di Manchester City, United, Arsenal, Aston Villa, Leeds, Liverpool e Chelsea. Ma non solo, perché le Cherrys sono in dolce compagnia in questo traguardo storico. Infatti, soltanto il Real Madrid sta tenendo il loro passo in questo inizio di stagione, avendole vinte tutte dalla sosta di ottobre.

🚨 𝗗𝗜𝗗 𝗬𝗢𝗨 𝗞𝗡𝗢𝗪: There are only EIGHT English clubs to have won 10 consecutive matches (across all competitions) while being a Premier League club:



1. Manchester City

2. Arsenal

3. Aston Villa

4. Manchester United

5. Liverpool

6. Chelsea

7. Leeds

8. Bournemouth… pic.twitter.com/PWniLXZ2N2 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 27, 2026

Impatto straordinario in Europa League