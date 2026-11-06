Il Bournemouth non ha alcuna intenzione di svegliarsi dal suo sogno europeo. Le Cherries di Marco Rose conquistano un'altra vittoria in Europa League, superando per 3-1 lo Sparta Praga in trasferta e centrando il quarto successo in altrettante partite nella competizione.

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Il Bournemouth vince anche a Praga, le Cherries non si fermano più

Dal piccolo Vitality Stadium alle grandi notti europee

Eppure, la serata nella capitale ceca non era cominciata nel migliore dei modi.fallisce un calcio di rigore, colpendo il palo, e poco dopoporta in vantaggio i padroni di casa con una splendida azione personale. L'espulsione dinel primo tempo cambia però gli equilibri della partita. Nella ripresa ilprende il controllo delle operazioni.firma il pareggio,completa la rimonta e, nel finale, chiude definitivamente i conti sul 3-1. Le Cherries sono una delle squadre che giocano meglio in Inghilterra , e anche in Europa Marco Rose suona la stessa musica.È un'altra pagina di una stagione che sta assumendo contorni sorprendenti per il piccolo club del Dorset. Dopo aver battuto, ilsi conferma una delle grandi rivelazioni dell'Europa League. Il successo di Praga rappresenta inoltre la settima vittoria consecutiva tra tutte le competizioni. Una striscia che comprende anche il clamoroso 3-0 rifilato ale il successo contro l'in Coppa di Lega. Marco Rose ha costruito una squadra coraggiosa, organizzata e capace di affrontare avversari di grande tradizione senza alcun timore reverenziale.

PRAGA, REPUBBLICA CECA - 5 NOVEMBRE: Rayan, del Bournemouth, festeggia dopo aver segnato il terzo gol della sua squadra durante la partita della 4ª giornata della fase a girone unico della UEFA Europa League 2026/27 tra AC Sparta Praha e AFC Bournemouth, disputata il 5 novembre 2026 al Letná Stadium di Praga, Repubblica Ceca. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Dal piccolo Vitality Stadium alle grandi notti europee, il Bournemouth continua a scrivere una storia che soltanto pochi anni fa sarebbe sembrata impossibile. E adesso, sulla costa meridionale dell'Inghilterra, sognare non costa davvero nulla. Dopo un inizio complicato in Premier League, le Cherries sono in netta ripresa e puntano a replicare la grande stagione dell'anno scorso, con la consapevolezza che anche in Europa la strada è quella giusta.