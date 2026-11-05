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Calcio inglese in lutto: Ezekiel Williams è morto dopo un'aggressione

Il mondo del calcio inglese è sotto shock per la morte di Ezekiel Williams, centrocampista di 26 anni che militava nell'Hendon FC, squadra semi-professionistica di Londra. Il giovane calciatore è deceduto in ospedale lunedì 2 novembre, dopo essere rimasto gravemente ferito in seguito a un'aggressione avvenuta nel centro di Milton Keynes, in Inghilterra. Sulla vicenda è stata aperta un'indagine per omicidio e, nelle ultime ore, sono stati arrestati tre uomini (due per l'omicidio e uno per favoreggiamento). Secondo quanto ricostruito dalle autorità e riportato dalla BBC, l'aggressione si sarebbe verificata nelle prime ore di domenica, lungo la Midsummer Boulevard.

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