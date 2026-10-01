Ivan Toney è comparso davanti alla Westminster Magistrates' Court per rispondere dell'accusa di aver aggredito un uomo all'interno di un nightclub di Soho, a Londra. L'episodio contestato risale al 6 dicembre 2025, quando l'attaccante inglese si trovava in un locale di Londra, attualmente chiuso. Il calciatore, che attualmente gioca in Arabia Saudita con l'Al-Ahli, si è dichiarato non colpevole dell'accusa di aggressione con conseguenti lesioni personali.

Toney si dichiara innocente: la presunta rissa nel pub

Secondo quanto riportato dal Sun, Toney avrebbe avuto una discussione con Saber Da Silva dopo che quest'ultimo si sarebbe avvicinato al calciatore per chiedergli una foto, arrivando ad afferrarlo. Da lì sarebbe nata una lite che sarebbe poi degenerata in uno scontro fisico abbastanza violento, con l'ex Brentford che avrebbe sferrato alcuni pugni e una testata. La polizia, arrivata sul posto poco dopo, aveva immediatamente scortato il giocatore fuori dal locale, mentre l'ambulanza portava via un uomo ferito e ne soccorreva 2 sul posto.

BRENTFORD, INGHILTERRA - 31 AGOSTO: Ivan Toney dell'Al-Ahli guarda prima della partita di Premier League tra Brentford FC e Southampton FC al Gtech Community Stadium il 31 agosto 2024 a Brentford, Inghilterra. (Foto di Ben Hoskins/Getty Images)

Un portavoce del giocatore ha dichiarato che Toney era rimasto scioccato dalla vicenda, sottolineando come l'attaccante fosse pronto a chiarire la propria posizione davanti alla giustizia: "Ivan riconosce l'accusa e, sebbene sia naturalmente scioccato, non vede l'ora di avere l'opportunità di riabilitare il suo nome in tribunale".

Caricamento post Instagram...

A Toney è stata offerta la possibilità di essere giudicato, ma il calciatore ha scelto di essere processato davanti alla, dichiarandosi

La giudice distrettuale Briony Clarke ha concesso all'atleta la libertà su cauzione senza alcuna condizione, in attesa della prossima udienza fissata per il 29 ottobre presso la Southwark Crown Court.

Questa accusa legata all'aggressione non è la prima vicenda extracalcistica a coinvolgere Ivan Toney. Nel 2023 l'attaccante infatti era stato squalificato per otto mesi dalla Football Association a causa di numerose violazioni delle regole sulle scommesse.

La FA aveva inizialmente contestato a Toney 262 violazioni della regola E8, relative al periodo compreso tra il 25 febbraio 2017 e il 23 gennaio 2021. Trenta contestazioni erano state successivamente ritirate, mentre il giocatore aveva ammesso le altre 232 violazioni.