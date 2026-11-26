Problemi lontano dal campo per Robinio Vaz. L'attaccante della Roma, attualmente in prestito all'Hull City, è stato fermato e interrogato dalla polizia francese nelle scorse ore nell'ambito di un'indagine legata a un presunto caso di noleggio auto fraudolento. Il classe 2007 si trovava nella regione di Parigi quando è stato fermato a bordo di una vettura a noleggio, risultata segnalata. Secondo quanto riportato da L'Équipe, il canone non era stato pagato e l'auto era stata considerata rubata. Vaz è stato quindi posto in stato di fermo, ma la vicenda ha avuto un epilogo diverso: il giocatore è stato rilasciato mercoledì mattina e non è stata formulata alcuna accusa nei suoi confronti. Il caso è stato archiviato per insufficienza di prove.

La ricostruzione: il noleggio non pagato e il rilascio

A ricostruire quanto accaduto è L'Équipe. L'attaccante, 19 anni, sarebbe stato fermato mentre si trovava alla guida di un'auto a noleggio per la quale non risultava pagato il canone. Laera stata segnalata dal produttore, circostanza che ha portato all'intervento delle forze dell'ordine. Dopo il fermo, Vaz è stato ascoltato dagli investigatori e trattenuto in custodia. La situazione si è però risolta nel giro di poche ore.il calciatore è stato rilasciato.

LONDRA, INGHILTERRA – 17 OTTOBRE: Robinio Vaz dell'Hull City viene aiutato a rialzarsi dallo staff medico dopo aver subito un fallo da parte di Ryan Sessegnon del Fulham, episodio che ha portato all'espulsione diretta del giocatore. La scena è avvenuta durante la partita di Premier League 2026/27 tra Fulham e Hull City, disputata al Craven Cottage il 17 ottobre 2026 a Londra, in Inghilterra.

(Foto di Ryan Pierse/Getty Images)

A chiarire l'esito della vicenda è stato il suo legale, che ha spiegato come il procedimento sia stato archiviato. La motivazione è l'insufficienza di elementi per configurare un reato. Nessuna accusa, dunque, a carico del giocatore della Roma. La dirigenza dell'Hull City, dove Vaz è arrivato in prestito per provare a rilanciare la propria carriera, sarebbe stata informata dell'accaduto. Per il giovane attaccante si tratta di un episodio delicato, arrivato in una fase già complicata della sua esperienza inglese: finora ha collezionato cinque presenze con il club. E il ritorno a Roma potrebbe essere più vicino del previsto.