Un insolito episodio ha scosso la AFC Champions League Two, la seconda competizione continentale asiatica per club. Durante la partita tra Al Jazira e Gol Gohar, il direttore di gara siriano Hanna Hattab è stato sostituito all’intervallo dal quarto ufficiale, Ammar Abu Alou, dopo una prima frazione caratterizzata da decisioni parecchio contestate e momenti di evidente confusione. La squadra iraniana ha infatti messo in dubbio le condizioni dell’arbitro, arrivando a sostenere che avesse assunto alcol prima dell’incontro.

L'ammonizione al portiere e le proteste del Gol Gohar

Secondo le ricostruzione diffuse dai media locali, durante il match di AFC Champions League Two tra Al Jazira (squadra degli Emirati Arabi) e Gol Gohar (club iraniano), il direttore di gara Hanna Hattab sarebbe apparso subito molto disorientato. Al 32° minuto di gioco, infatti, dopo un fallo a centrocampo ai danni di Ali Asghar Ashouri, l'arbitro siriano ha estratto un cartellino giallo nei confronti del portiere dell’Al Jazira, Ersin Destanoglu, il quale non era assolutamente coinvolto nell’azione. La decisione ha lasciato perplessi i giocatori in campo e provocato un’interruzione di diversi minuti. Poi, al termine di un confronto con il quarto uomo, il provvedimento disciplinare è stato naturalmente ritirato.

Tuttavia, la situazione ha scatenato immediatamente le grandi proteste della panchina del Gol Gohar, la quale, parlando con gli altri ufficiali negli spogliatoi, ha spinto affinché Hattab venisse sostituito da un altro arbitro, poiché, a detta del loro team manager, il direttore di gara siriano non era in condizioni normali per arbitrare la gara. La squadra iraniana ha inoltre sostenuto di aver visto Hattab consumare alcol prima dell'inizio della partita di Champions League Two asiatica. Al momento, l'accusa resta tale, ma le segnalazioni sarebbero già state trasmesse agli organi competenti della Confederazione calcistica asiatica (ACF), aprendo un caso che si prospetta essere particolarmente delicato.

🚨L’arbitre du match d’AFC Champions League 2, Hanna Hattab, N’ÉTAIT PAS IVRE contrairement aux rumeurs qui ont circulé ! ❌



Son état serait dû à une baisse de glycémie qui lui a fait perdre sa concentration. Un examen médical après le match aurait CONFIRMÉ cela. C’est un… pic.twitter.com/vAdUSqNIvD — SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) November 26, 2026

Il cambio all'intervallo e i dubbi da chiarire

Hanna Hattab non è rientrato come arbitro principale. Il suo posto è stato infatti preso dal quarto ufficiale, Ammar Abu Alou, con la squadra arbitrale che ha quindi deciso di accogliere le proteste della panchina del Gol Gohar, pur non accompagnando la motivazione della sostituzione con una spiegazione ufficiale.

Tornando al match, subito dopo l'intervallo

KOBE, GIAPPONE - 15 MARZO: Gotoku Sakai, del Vissel Kobe, riceve un cartellino giallo dall'arbitro Hanna Hattab durante la partita di spareggio per la qualificazione alla AFC Champions League tra Vissel Kobe e Melbourne Victory, disputata al Noevir Stadium di Kobe il 15 marzo 2022, a Kobe, nella prefettura di Hyogo, in Giappone. (Foto di Masashi Hara/Getty Images)

Alla fine, a portar a casa la vittoria è stato l'Al Jazira, con l'1-0 firmato dall'ex Besiktas Anderson Talisca quasi sul finire della prima frazione. Il risultato, però, come si può ben immaginare, è ovviamente passato in secondo piano rispetto all'insolita vicenda arbitrale, destinata a sollevare interrogativi: la presunta assunzione di alcol del direttore di gara Hattab è stata denunciata dal club iraniano (ma non risulta al momento accertata). La sostituzione all'intervallo è un fatto; le ragioni che l'hanno determinata e le eventuali conseguenze disciplinari, invece, restano tutte da chiarire.