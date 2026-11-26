Il Barcellona divora in un sol boccone il Sabah, squadra materasso di questa edizione della Champions League, vincendo per 1-4 a Baku, in Azerbaigian. Nonostante le assenze di Lamine Yamal, rimasto a casa a scopo precauzionale, Cubarsi e Raphinha, quest'ultimo partito dalla panchina, la furia dei Blaugrana si scatena nella ripresa dove, tra il 51esimo e il 60esimo, trova le reti di Gordon, alla doppietta personale e al sesto gol nella capitale azera, Adeyemi e Gabriel Jesus. Successo ampiamente prevedibile che colloca il Barça al quarto posto dietro Como, PSG e Real Madrid, unica squadra a punteggio pieno. A fare notizia, però, sono state le parole di Hansi Flick in merito a Raphinha e ai viaggi intercontinentali con il Brasile, lanciando una frecciatina a Carlo Ancelotti.

La frecciatina di Flick ad Ancelotti

In Catalogna e in Brasile, ogni qual volta si presenta la sosta per le Nazionali, scoppia un caso relativo a. Il brasiliano, sia nella passata stagione, poco prima dei quarti di finale dicontro l', poi saltati, che in questa, è tornato dalle amichevoli con la Seleçao verdeoro infortunato. La rabbia del, in primis die di, è stata considerevole, a tal punto da contattareper sottoscrivere un piano ad hoc atto a limitare il dispendio fisico dell'attaccante, capitano e giocatore cruciale per il Barça.

BARCELONA, SPAIN - SEPTEMBER 09: Raphinha del FC Barcelona interagisce con Hansi Flick, allenatore del FC Barcelona, durante la partita della fase a gironi della UEFA Champions League 2026/27 MD1 tra FC Barcelona e Feyenoord al Camp Nou il 9 settembre 2026 a Barcellona, Spagna . (Photo by Alex Caparros/Getty Images)

Intervistato da TNT Sports Brazil, l'allenatore tedesco chiede più comunicazione tra i club e le Nazionali: "Penso che sarebbe positivo avere più contatti con i commissari tecnici e poter dire: 'Va bene, non va bene' oppure 'Dovrei prestare attenzione a questo'. L'ho fatto quando ero CT della Germania. Sono rimasto in contatto con gli allenatori dei giocatori. E mi manca, davvero. Non ci sono molti allenatori che abbiano questo tipo di comunicazione, e penso che sarebbe consigliabile migliorare e implementarla".

Flick's message to Brazil after Raphinha's injuries on international duty: polite, but clear. 🇧🇷



🗣️ Hansi Flick: "I have no contact at all with Ancelotti."



"Sometimes it would be better to have a bit more contact with national team coaches, to exchange impressions and talk… pic.twitter.com/9vq488g2h7 — Barça Buzz (@Barca_Buzz) November 26, 2026

"Non ho alcun contatto con lui"

Nel mirino dic'è la gestione, a suo modo di vedere, errata da parte della Nazionale brasiliana . Durante la sosta di ottobre,è stato impiegato dal primo minuto in due amichevoli contro l'dall'altre parte del mondo, infortunandosi nella seconda di queste. Risultato? Saltò le sfide contro, giocando spezzoni contro. Scoppiato il caso in Spagna,ha deciso di farlo scendere in campo, per gli impegni di novembre, soltanto per 71 minuti contro il, in cui entrambi sono stati espulsi al fischio finale.

MADRID, SPAIN - OCTOBER 26: Hansi Flick, allenatore del FC Barcelona, interagisce con Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, prima della partita di LaLiga tra Real Madrid CF e FC Barcelona allo Stadio Santiago Bernabeu il 26 ottobre 2024 a Madrid, Spagna. (Photo by Angel Martinez/Getty Images)

L'allenatore del Barcellona ammette, al netto di una situazione migliorata rispetto al passato, di non avere alcun rapporto con l'italiano: "Non ho alcun contatto con lui. Ci conosciamo perché ci siamo affrontati alla mia prima stagione qui. Avevamo anche un buon rapporto quando allenava il Bayern Monaco. Ma, alla fine, ognuno fa le cose a modo suo, e penso che vada bene così. Questa non è una critica. È normale che ogni allenatore sia concentrato sulla propria squadra. Tuttavia, credo che una migliore comunicazione potrebbe aiutare sia i giocatori che gli allenatori. Siamo qui per i giocatori, non i giocatori per noi".