La vittoria del Barça in terra azera per 1-4, battendo la cenerentola Sabah, non ha del tutto fatto rilassare Hansi Flick
Barcellona, anche Flick non scherza: rigore da 100 punti!
Il Barcellona divora in un sol boccone il Sabah, squadra materasso di questa edizione della Champions League, vincendo per 1-4 a Baku, in Azerbaigian. Nonostante le assenze di Lamine Yamal, rimasto a casa a scopo precauzionale, Cubarsi e Raphinha, quest'ultimo partito dalla panchina, la furia dei Blaugrana si scatena nella ripresa dove, tra il 51esimo e il 60esimo, trova le reti di Gordon, alla doppietta personale e al sesto gol nella capitale azera, Adeyemi e Gabriel Jesus. Successo ampiamente prevedibile che colloca il Barça al quarto posto dietro Como, PSG e Real Madrid, unica squadra a punteggio pieno. A fare notizia, però, sono state le parole di Hansi Flick in merito a Raphinha e ai viaggi intercontinentali con il Brasile, lanciando una frecciatina a Carlo Ancelotti.
La frecciatina di Flick ad AncelottiIn Catalogna e in Brasile, ogni qual volta si presenta la sosta per le Nazionali, scoppia un caso relativo a Raphinha. Il brasiliano, sia nella passata stagione, poco prima dei quarti di finale di Champions contro l'Atletico Madrid, poi saltati, che in questa, è tornato dalle amichevoli con la Seleçao verdeoro infortunato. La rabbia del Barcellona, in primis di Laporta e di Flick, è stata considerevole, a tal punto da contattare Carlo Ancelotti per sottoscrivere un piano ad hoc atto a limitare il dispendio fisico dell'attaccante, capitano e giocatore cruciale per il Barça.
Intervistato da TNT Sports Brazil, l'allenatore tedesco chiede più comunicazione tra i club e le Nazionali: "Penso che sarebbe positivo avere più contatti con i commissari tecnici e poter dire: 'Va bene, non va bene' oppure 'Dovrei prestare attenzione a questo'. L'ho fatto quando ero CT della Germania. Sono rimasto in contatto con gli allenatori dei giocatori. E mi manca, davvero. Non ci sono molti allenatori che abbiano questo tipo di comunicazione, e penso che sarebbe consigliabile migliorare e implementarla".
"Non ho alcun contatto con lui"Nel mirino di Hansi Flick c'è la gestione, a suo modo di vedere, errata da parte della Nazionale brasiliana. Durante la sosta di ottobre, Raphinha è stato impiegato dal primo minuto in due amichevoli contro l'Australia dall'altre parte del mondo, infortunandosi nella seconda di queste. Risultato? Saltò le sfide contro Getafe e Galatasaray, giocando spezzoni contro Betis e PSG. Scoppiato il caso in Spagna, Carlo Ancelotti ha deciso di farlo scendere in campo, per gli impegni di novembre, soltanto per 71 minuti contro il Giappone, in cui entrambi sono stati espulsi al fischio finale.
L'allenatore del Barcellona ammette, al netto di una situazione migliorata rispetto al passato, di non avere alcun rapporto con l'italiano: "Non ho alcun contatto con lui. Ci conosciamo perché ci siamo affrontati alla mia prima stagione qui. Avevamo anche un buon rapporto quando allenava il Bayern Monaco. Ma, alla fine, ognuno fa le cose a modo suo, e penso che vada bene così. Questa non è una critica. È normale che ogni allenatore sia concentrato sulla propria squadra. Tuttavia, credo che una migliore comunicazione potrebbe aiutare sia i giocatori che gli allenatori. Siamo qui per i giocatori, non i giocatori per noi".
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